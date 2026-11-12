رقم مجاني للتسجيل في VK
يطلب VK (فكونتاكتي) رقم هاتف لإنشاء صفحة. الأرقام العامة أدناه تصلح لذلك، ولا يلزم رقم روسي. القائمة تعرض فقط الأرقام التي وصلها كود VK خلال آخر 24 ساعة.
هذه الأرقام مشتركة. الصفحة مفتوحة للجميع، لذا قد يقرأ غريب الكود الذي تطلبه هنا، ولن يكون الحساب على هذا الرقم ملكك وحدك أبداً.
VK على الأرقام المجانية: إحصاءاتنا
- كود VK على الأرقام المجانية خلال 24 ساعة
- 0
- كود VK خلال 7 أيام
- 2
- رقماً وصلها كود VK خلال 24 ساعة
- 0
- آخر كود VK
- قبل يومين
- دولة فيها أكواد VK خلال 7 أيام
- 1
لا توجد حالياً أرقام وصلها كود VK مؤخراً
كيف يظهر كود VK هنا
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
تحتاج رقماً تراه أنت فقط؟
رقم خاص لـ VK يكلف بضعة سنتات، ويُسترد المبلغ إذا لم يصل الكود.
لماذا قد لا يصلح الرقم المجاني لـ VK؟
يسمح VK بربط صفحة واحدة فقط بكل رقم. وهذا أكبر قيد في الرقم المشترك: إذا سجّل به شخص قبلك، فلن يصلح الرقم لصفحة جديدة. تجاوز هذا الرقم.
|رسالة VK
|المعنى
|الخطوة التالية
|يخبرك VK بأن الرقم مستخدم
|صفحة أخرى مرتبطة به
|خذ رقماً آخر
|يقترح التأكيد بمكالمة
|لن يصل الكود برسالة
|اختر الرسالة — المكالمات لا تظهر هنا
|الكود لا يصل
|تأخير أو تصفية
|اطلب مرة أخرى ثم غيّر الدولة
من أي دول توجد أرقام VK مجانية؟
لا توجد حالياً أرقام روسية مجانية في Tiger SMS، ولا يشترطها VK. أرقام الولايات المتحدة وإندونيسيا هي الأنشط.
|الدولة
|أرقام بكود VK، 7 أيام
|أكواد VK، 7 أيام
|آخر كود
|الولايات المتحدة
|2
|2
|قبل يومين
كيف تحمي صفحة VK على رقم مجاني؟
رقم الهاتف في VK ID وسيلة لاستعادة الوصول. ما دام الرقم عاماً، يستطيع من يقرأ الكود التالي استعادة الصفحة:
- VK ID ← الأمان وتسجيل الدخول: كلمة مرور قوية وتأكيد الدخول.
- VK ID ← البيانات الشخصية ← رقم الهاتف: ضع رقمك.
- لا تحتفظ هناك بمجموعات أو محادثات مهمة.
متى تحتاج رقماً خاصاً لـ VK؟
للصفحة طويلة الأمد أو المجتمع أو حساب الإعلانات خذ رقماً تراه أنت فقط: صفحة رقم VK.
أسئلة عن أرقام VK المجانية
لماذا يقول VK إن الرقم مستخدم؟
لأن صفحة مرتبطة به بالفعل، وVK يسمح بصفحة واحدة لكل رقم.
هل أحتاج رقماً روسياً لـ VK؟
لا. يقبل VK أرقام دول كثيرة.
كم تدوم الصفحة على رقم مجاني؟
حتى يستعيدها شخص عبر الرقم نفسه. تغيير الرقم في VK ID يزيل هذا الخطر.