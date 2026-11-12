免费号码 · VK
VK 注册免费号码
VK（VKontakte）创建页面需要手机号。下面的公共号码可以用来注册，而且不必是俄罗斯号码。列表只显示过去 24 小时收到过 VK 验证码的号码。
这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。
免费号码上的 VK：我们的统计
- 24 小时内免费号码收到的 VK 验证码
- 0
- 7 天内 VK 验证码
- 2
- 个号码 24 小时内收到 VK 验证码
- 0
- 最近一条 VK 验证码
- 2天前
- 个国家 7 天内有 VK 验证码
- 1
目前没有近期收到 VK 验证码的号码
VK 验证码在这里的样子
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
需要只有你能看到的号码？
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
为什么免费号码可能注册不了 VK？
VK 每个号码只允许绑定一个页面。对共享号码来说这是主要限制：如果有人已经用它注册过，这个号码就无法再注册新页面。遇到这种号码请跳过。
|VK 提示
|含义
|下一步
|VK 提示号码已被占用
|已有其他页面绑定
|换一个号码
|提示用来电确认
|验证码不会通过短信发送
|选择短信，这里看不到来电
|收不到验证码
|延迟或被过滤
|再请求一次，然后换国家
哪些国家有 VK 免费号码？
老虎接码平台 目前没有免费的俄罗斯号码，VK 也不要求。美国和印度尼西亚的号码最活跃。
|国家
|收到 VK 验证码的号码，7 天
|VK 验证码，7 天
|最近验证码
|美国
|2
|2
|2天前
免费号码上的 VK 页面怎么保护？
VK ID 里的手机号用于恢复访问。只要还是公共号码，看到下一条验证码的人就能找回页面：
- VK ID → 安全与登录：设置强密码并开启登录确认。
- VK ID → 个人资料 → 手机号：换成自己的号码。
- 不要在这样的页面上保存重要的群组和聊天。
关于 VK 免费号码的问题
为什么 VK 提示号码已被占用？
该号码已绑定页面，而 VK 每个号码只允许一个页面。
注册 VK 需要俄罗斯号码吗？
不需要，VK 接受很多国家的号码。
免费号码上的页面能用多久？
直到有人用同一个号码找回它。在 VK ID 中更换号码即可消除风险。