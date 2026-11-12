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免费号码 · VK

VK 注册免费号码

VK（VKontakte）创建页面需要手机号。下面的公共号码可以用来注册，而且不必是俄罗斯号码。列表只显示过去 24 小时收到过 VK 验证码的号码。

这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。

免费号码上的 VK：我们的统计

24 小时内免费号码收到的 VK 验证码
0
7 天内 VK 验证码
2
个号码 24 小时内收到 VK 验证码
0
最近一条 VK 验证码
2天前
个国家 7 天内有 VK 验证码
1

目前没有近期收到 VK 验证码的号码

VK 验证码在这里的样子

<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW

需要只有你能看到的号码？

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

获取 VK 号码

为什么免费号码可能注册不了 VK？

VK 每个号码只允许绑定一个页面。对共享号码来说这是主要限制：如果有人已经用它注册过，这个号码就无法再注册新页面。遇到这种号码请跳过。

VK 提示含义下一步
VK 提示号码已被占用已有其他页面绑定换一个号码
提示用来电确认验证码不会通过短信发送选择短信，这里看不到来电
收不到验证码延迟或被过滤再请求一次，然后换国家

哪些国家有 VK 免费号码？

老虎接码平台 目前没有免费的俄罗斯号码，VK 也不要求。美国和印度尼西亚的号码最活跃。

国家 收到 VK 验证码的号码，7 天 VK 验证码，7 天 最近验证码
美国 2 2 2天前

免费号码上的 VK 页面怎么保护？

VK ID 里的手机号用于恢复访问。只要还是公共号码，看到下一条验证码的人就能找回页面：

  • VK ID → 安全与登录：设置强密码并开启登录确认。
  • VK ID → 个人资料 → 手机号：换成自己的号码。
  • 不要在这样的页面上保存重要的群组和聊天。

什么时候需要自己的 VK 号码？

长期使用的页面、社群或广告账号，请使用只有你能看到的号码：VK 号码页面

老虎接码平台 在 170 多个国家提供 VK 号码。目前 VK 验证码送达率最高的号码来自：意大利, 英国, 奥地利, 荷兰, 斯洛文尼亚, 澳大利亚, 印度尼西亚, 智利, 巴西, 柬埔寨。在 VK 号码页面选择国家，20 分钟内收不到验证码会自动退款到余额。

关于 VK 免费号码的问题

为什么 VK 提示号码已被占用？

该号码已绑定页面，而 VK 每个号码只允许一个页面。

注册 VK 需要俄罗斯号码吗？

不需要，VK 接受很多国家的号码。

免费号码上的页面能用多久？

直到有人用同一个号码找回它。在 VK ID 中更换号码即可消除风险。