رقم مجاني لتفعيل جيميل (Gmail)
لا يطلب Google رقم هاتف دائماً عند إنشاء Gmail، فذلك يقرره فحص المخاطر لديه. وإذا طلبه، قد يمر رقم مشترك، لكن كثيراً منها يُرفض. هذه أرقام وصلها كود Google (بصيغة G-123456) خلال آخر 24 ساعة.
هذه الأرقام مشتركة. الصفحة مفتوحة للجميع، لذا قد يقرأ غريب الكود الذي تطلبه هنا، ولن يكون الحساب على هذا الرقم ملكك وحدك أبداً.
Google على الأرقام المجانية: إحصاءاتنا
- كود Google على الأرقام المجانية خلال 24 ساعة
- 17
- كود Google خلال 7 أيام
- 39
- رقماً وصلها كود Google خلال 24 ساعة
- 6
- آخر كود Google
- قبل 41 دقيقة
- دولة فيها أكواد Google خلال 7 أيام
- 2
أفضل رقم لـ Google الآن
كل الأرقام التي وصلها كود Google مؤخراً
كيف يظهر كود Google هنا
G-319913 is your Google verification code.
تحتاج رقماً تراه أنت فقط؟
رقم خاص لـ Google يكلف بضعة سنتات، ويُسترد المبلغ إذا لم يصل الكود.
ماذا تعني رسائل خطأ Google في خطوة رقم الهاتف؟
|رسالة Google
|السبب
|الحل
|«لا يمكن استخدام رقم الهاتف هذا للتحقق»
|يحدّ Google من عدد الحسابات لكل رقم لمنع إساءة الاستخدام
|دولة أخرى أو رقم خاص
|«تم استخدام رقم الهاتف هذا عدداً كبيراً جداً من المرات»
|بلغ الرقم حد الحسابات
|رقم لم يصله كود Google مؤخراً
|الكود لا يصل
|تأخير أو تصفية
|اطلب مرة أخرى ثم غيّر الرقم
أحياناً يظهر رابط «تخطي» في خطوة الهاتف، استخدمه وأضف رقمك لاحقاً.
من أي دول توجد أرقام مجانية لـ Google؟
لا يشترط Gmail رقماً أمريكياً، ويقبل Google أرقام معظم الدول. المهم ألا يكون هذا الرقم بالذات موسوماً.
|الدولة
|أرقام بكود Google، 7 أيام
|أكواد Google، 7 أيام
|آخر كود
|إندونيسيا
|7
|26
|قبل 41 دقيقة
|الولايات المتحدة
|4
|13
|قبل يوم
ماذا تفعل بعد إنشاء Gmail برقم مجاني؟
رقم الهاتف في حساب Google وسيلة لاستعادته. إذا كان عاماً، يستطيع أي شخص طلب كود الاستعادة. فور إنشاء الحساب:
- حساب Google ← المعلومات الشخصية ← الهاتف: احذفه أو ضع رقمك.
- الأمان ← البريد الإلكتروني للاسترداد: أضف بريدك.
- الأمان ← التحقق بخطوتين: بتطبيق مصادقة بدل الرسائل.
قد يطلب Google لاحقاً تأكيد رقم الهاتف من جديد، مثلاً عند الدخول من جهاز جديد. إذا بقي الرقم العام في الحساب، يصل الكود إلى صفحة يفتحها أي شخص وقد تفقد الحساب.
هل يصلح الرقم المجاني لـ YouTube أو Google Voice؟
يطلب YouTube رقم الهاتف مجدداً لفتح ميزات القناة المتقدمة، وهذا الفحص منفصل عن تسجيل Gmail. أما Google Voice فأكثر صرامة: يُربط برقم أمريكي موجود.
أسئلة عن رقم تفعيل Gmail المجاني
هل يمكن إنشاء عدة حسابات Gmail برقم مجاني واحد؟
حتى حد Google لكل رقم فقط، والأرقام العامة بلغته غالباً.
هل سيطلب Google الرقم مرة أخرى؟
قد يطلبه عند جهاز جديد أو دخول مشبوه، لذلك استبدله برقمك.
هل يصلح لـ Google Ads؟
لا. فيه مدفوعات، استخدم رقماً تتحكم به.