رقم الهاتف في حساب Google وسيلة لاستعادته. إذا كان عاماً، يستطيع أي شخص طلب كود الاستعادة. فور إنشاء الحساب:

قد يطلب Google لاحقاً تأكيد رقم الهاتف من جديد، مثلاً عند الدخول من جهاز جديد. إذا بقي الرقم العام في الحساب، يصل الكود إلى صفحة يفتحها أي شخص وقد تفقد الحساب.