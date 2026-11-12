Número gratis para registrarse en VK
VK (VKontakte) pide un número para crear una página. Los números públicos de abajo sirven para eso y no hace falta un número ruso: VK acepta muchos países. Solo hay números donde llegó un código de VK en las últimas 24 horas.
Estos números son compartidos. La página está abierta a todos, así que un código que pidas aquí puede leerlo un desconocido, y la cuenta nunca será solo tuya.
VK en números gratis: nuestras estadísticas
- códigos de VK en números gratis en 24 h
- 0
- códigos de VK en 7 días
- 2
- números recibieron un código de VK en 24 h
- 0
- último código de VK
- hace 2 días
- países con códigos de VK en 7 días
- 1
Ahora mismo no hay números con un código reciente de VK
Así se ve aquí un código de VK
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
¿Necesitas un número que solo veas tú?
Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.
¿Por qué un número gratis puede no servir para VK?
VK permite una sola página por número. En un número compartido ese es el límite principal: si alguien ya se registró con él, el número no servirá para una página nueva. Sáltate ese número.
|VK dice
|Significa
|Siguiente paso
|VK dice que el número está ocupado
|Hay otra página vinculada
|Toma otro número
|Ofrece confirmar con una llamada
|El código no llegará por SMS
|Elige SMS: las llamadas no se ven aquí
|No llega el código
|Retraso o filtro
|Pide otra vez y luego cambia de país
¿De qué países hay números gratis para VK?
No hay números rusos gratis en Tiger SMS ahora mismo, y VK no los exige. Los números públicos de EE. UU. e Indonesia son los más activos.
|País
|Números con código de VK, 7 d
|Códigos de VK, 7 d
|Último código
|Estados Unidos
|2
|2
|hace 2 días
¿Cómo proteger una página de VK en un número gratis?
El teléfono de VK ID sirve para recuperar el acceso. Mientras sea público, quien lea el siguiente código podrá recuperar la página:
- VK ID → Seguridad e inicio de sesión: contraseña fuerte y confirmación de acceso.
- VK ID → Datos personales → Teléfono: pon tu propio número.
- No guardes ahí grupos ni chats que no quieras perder.
¿Cuándo necesitas un número propio para VK?
Para una página que usarás años, una comunidad o una cuenta de anuncios, toma un número que solo veas tú: página del número para VK.
En Tiger SMS hay números para VK en más de 170 países. La mejor entrega de códigos de VK ahora es con números de Italia, Reino Unido, Austria, Países Bajos, Eslovenia, Australia, Indonesia, Chile, Brasil, Camboya. Elige el país en la página de números para VK: si el código no llega en 20 minutos, el dinero vuelve a tu saldo.
Preguntas sobre números gratis para VK
¿Por qué VK dice que el número está ocupado?
Ya hay una página vinculada y VK solo permite una por número.
¿Necesito un número ruso para VK?
No. VK acepta números de muchos países.
¿Cuánto durará una página en un número gratis?
Hasta que alguien la recupere con el mismo número. Cambiar el número en VK ID elimina ese riesgo.