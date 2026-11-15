المحادثات لا تُحفظ على الرقم، بل في نسختك الاحتياطية على Google Drive أو iCloud. من يسجّل الرقم بعدك يحصل على واتساب فارغ، ويتوقف واتساب ويب على أجهزتك. إذا ستحتفظ بالحساب فعّل الإعدادات ← الحساب ← التحقق بخطوتين وأضف بريداً إلكترونياً.