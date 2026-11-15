رقم مجاني لواتساب
واتساب صارم جداً مع الأرقام المشتركة: الأرقام كثيرة الاستخدام لا تصلها الرسالة غالباً، والرقم الواحد يحمل حساباً واحداً فقط في كل مرة. هذه أرقام عامة وصلها كود واتساب خلال آخر 24 ساعة.
هذه الأرقام مشتركة. الصفحة مفتوحة للجميع، لذا قد يقرأ غريب الكود الذي تطلبه هنا، ولن يكون الحساب على هذا الرقم ملكك وحدك أبداً.
WhatsApp على الأرقام المجانية: إحصاءاتنا
- كود WhatsApp على الأرقام المجانية خلال 24 ساعة
- 4
- كود WhatsApp خلال 7 أيام
- 44
- رقماً وصلها كود WhatsApp خلال 24 ساعة
- 4
- آخر كود WhatsApp
- قبل ساعة
- دولة فيها أكواد WhatsApp خلال 7 أيام
- 2
أفضل رقم لـ WhatsApp الآن
كل الأرقام التي وصلها كود WhatsApp مؤخراً
كيف يظهر كود WhatsApp هنا
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تحتاج رقماً تراه أنت فقط؟
رقم خاص لـ WhatsApp يكلف بضعة سنتات، ويُسترد المبلغ إذا لم يصل الكود.
كيف يتحقق واتساب من رقم مجاني؟
يرسل واتساب كوداً من 6 أرقام برسالة SMS. إذا لم تصل يظهر خيار «اتصل بي»، لكن هنا تظهر الرسائل فقط. الأهم: عندما يسجّل شخص آخر الرقم نفسه، ينتقل الحساب إلى هاتفه ويُسجَّل خروج هاتفك.
|شاشة واتساب
|السبب
|الخطوة التالية
|يظهر «اتصل بي» فقط
|لم تُرسل رسالة إلى هذا الرقم
|جرّب رقماً وصله كود حديث
|يقول واتساب إنه لم يستطع إرسال الرسالة ويطلب المحاولة بعد ساعة
|أوقف واتساب الرسائل إلى هذا الرقم مؤقتاً — يحدث ذلك عند كثرة طلبات الكود
|لا تنتظر ساعة — اختر رقماً آخر
|«هذا الرقم محظور من استخدام واتساب»
|الرقم محظور
|دولة أخرى أو رقم خاص
|يطلب رمز PIN للتحقق بخطوتين
|المالك السابق قفل الحساب
|الرقم مستخدم، اختر غيره
من أي دول توجد أرقام واتساب مجانية؟
يقبل واتساب أرقام أي دولة. حالياً إندونيسيا والولايات المتحدة فيهما أكثر الأرقام النشطة.
|الدولة
|أرقام بكود WhatsApp، 7 أيام
|أكواد WhatsApp، 7 أيام
|آخر كود
|إندونيسيا
|6
|9
|قبل ساعة
|الولايات المتحدة
|7
|35
|قبل يوم
هل يصلح الرقم المجاني لحساب واتساب ثانٍ؟
- حسابان في تطبيق واحد على أندرويد — لكن الحساب الثاني يحتاج أيضاً رقماً تتحكم به.
- واتساب للأعمال: تطبيق منفصل لرقم العمل، وسيراسله العملاء لسنوات.
- رقم خاص: لا يستطيع أحد إعادة تسجيله.
ماذا يحدث لمحادثات واتساب إذا أعاد شخص آخر تسجيل الرقم؟
المحادثات لا تُحفظ على الرقم، بل في نسختك الاحتياطية على Google Drive أو iCloud. من يسجّل الرقم بعدك يحصل على واتساب فارغ، ويتوقف واتساب ويب على أجهزتك. إذا ستحتفظ بالحساب فعّل الإعدادات ← الحساب ← التحقق بخطوتين وأضف بريداً إلكترونياً.
أكثر مخزون لواتساب: إندونيسيا, بولندا, المملكة المتحدة, الأرجنتين, ميانمار, الفلبين, ماليزيا, إيطاليا, الولايات المتحدة, هولندا. اختر من صفحة رقم واتساب. تدفع فقط مقابل الكود الذي يصل فعلاً: إذا لم تصل الرسالة خلال 20 دقيقة يعود المبلغ إلى رصيدك.
أسئلة عن أرقام واتساب المجانية
كم يدوم حساب واتساب على رقم مجاني؟
حتى يسجّل شخص آخر الرقم نفسه. بدون PIN تكفي رسالة واحدة.
لماذا يرفض واتساب الأرقام المجانية كثيراً؟
لا ينشر واتساب قواعده، لكن الأرقام التي استخدمها كثيرون تتوقف عادة عن استقبال الرسائل أو تُحظر.
هل أحتاج للتسجيل في Tiger SMS؟
لا. افتح الرقم واضغط «عرض الرسائل».