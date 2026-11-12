VK रजिस्ट्रेशन के लिए फ्री नंबर
VK (VKontakte) पेज बनाने के लिए फ़ोन नंबर मांगता है। नीचे के पब्लिक नंबर इसके लिए काम आते हैं, और रूसी नंबर ज़रूरी नहीं है। लिस्ट में सिर्फ वे नंबर हैं जिन पर पिछले 24 घंटों में VK कोड आया।
ये नंबर सभी के साथ साझा हैं। पेज सबके लिए खुला है, इसलिए यहां मांगा गया कोड कोई अजनबी पढ़ सकता है, और इस नंबर का अकाउंट कभी सिर्फ आपका नहीं होगा।
मुफ़्त नंबरों पर VK: हमारे आंकड़े
- 24 घंटे में मुफ़्त नंबरों पर VK कोड
- 0
- 7 दिनों में VK कोड
- 2
- नंबरों पर 24 घंटे में VK कोड आया
- 0
- आखिरी VK कोड
- 2 दिन पहले
- देशों में 7 दिनों में VK कोड
- 1
अभी हाल में VK कोड वाला कोई नंबर नहीं है
यहां VK कोड कैसा दिखता है
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ आप देखें?
यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।
फ्री नंबर VK के लिए क्यों काम न करे?
VK एक नंबर पर सिर्फ एक पेज जोड़ने देता है। शेयर्ड नंबर पर यही सबसे बड़ी रुकावट है: अगर कोई पहले ही रजिस्टर कर चुका है, तो इस नंबर से नया पेज नहीं बनेगा। ऐसा नंबर छोड़ दें।
|VK कहता है
|मतलब
|अगला कदम
|VK बताता है कि नंबर पहले से लिया हुआ है
|दूसरा पेज जुड़ा है
|दूसरा नंबर लें
|कॉल से पुष्टि का सुझाव
|कोड SMS से नहीं आएगा
|SMS चुनें — यहां कॉल नहीं दिखती
|कोड नहीं आ रहा
|देरी या फ़िल्टर
|एक बार और मांगें, फिर देश बदलें
किन देशों के VK फ्री नंबर मिलते हैं?
अभी Tiger SMS पर रूस के फ्री नंबर नहीं हैं, और VK इसकी मांग भी नहीं करता। अमेरिका और इंडोनेशिया के नंबर सबसे सक्रिय हैं।
|देश
|VK कोड वाले नंबर, 7 दि
|VK कोड, 7 दि
|आखिरी कोड
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|2
|2
|2 दिन पहले
फ्री नंबर पर VK पेज कैसे सुरक्षित करें?
VK ID का नंबर एक्सेस वापस पाने का रास्ता है। जब तक नंबर पब्लिक है, अगला कोड पढ़ने वाला पेज रिकवर कर सकता है:
- VK ID → Security and login: मज़बूत पासवर्ड और लॉगिन पुष्टि।
- VK ID → Personal data → Phone number: अपना नंबर डालें।
- ज़रूरी ग्रुप और चैट ऐसे पेज पर न रखें।
VK के लिए अपना नंबर कब चाहिए?
लंबे समय के पेज, कम्युनिटी या विज्ञापन अकाउंट के लिए ऐसा नंबर लें जो सिर्फ आप देखें: VK नंबर पेज।
Tiger SMS पर VK के नंबर 170 से ज़्यादा देशों में हैं। अभी VK कोड की सबसे अच्छी डिलीवरी इन देशों के नंबरों पर है: इटली, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चिली, ब्राजील, कंबोडिया। VK नंबर पेज पर देश चुनें; 20 मिनट में कोड न आए तो पैसे बैलेंस में लौट आते हैं।
VK फ्री नंबर के सवाल
VK नंबर को इस्तेमाल में क्यों बताता है?
उस नंबर पर पहले से पेज जुड़ा है, और VK प्रति नंबर एक ही पेज की अनुमति देता है।
क्या VK के लिए रूसी नंबर चाहिए?
नहीं। VK कई देशों के नंबर लेता है।
फ्री नंबर वाला पेज कितने समय चलेगा?
जब तक कोई उसी नंबर से उसे रिकवर न कर ले। VK ID में नंबर बदलने से यह खतरा खत्म होता है।