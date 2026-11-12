मुफ़्त नंबर · VK

VK रजिस्ट्रेशन के लिए फ्री नंबर

VK (VKontakte) पेज बनाने के लिए फ़ोन नंबर मांगता है। नीचे के पब्लिक नंबर इसके लिए काम आते हैं, और रूसी नंबर ज़रूरी नहीं है। लिस्ट में सिर्फ वे नंबर हैं जिन पर पिछले 24 घंटों में VK कोड आया।