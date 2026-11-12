Nomor gratis untuk daftar VK
VK (VKontakte) meminta nomor telepon untuk membuat halaman. Nomor publik di bawah bisa dipakai, dan tidak harus nomor Rusia. Daftar hanya berisi nomor yang menerima kode VK dalam 24 jam terakhir.
Nomor ini dipakai bersama. Halaman terbuka untuk semua orang, jadi kode yang Anda minta bisa dibaca orang asing, dan akun di nomor ini tidak akan pernah hanya milik Anda.
VK di nomor gratis: statistik kami
- kode VK di nomor gratis dalam 24 jam
- 0
- kode VK dalam 7 hari
- 2
- nomor menerima kode VK dalam 24 jam
- 0
- kode VK terakhir
- 2 hari yang lalu
- negara dengan kode VK dalam 7 hari
- 1
Saat ini tidak ada nomor dengan kode VK terbaru
Seperti apa kode VK di sini
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
Butuh nomor yang hanya Anda yang lihat?
Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.
Kenapa nomor gratis bisa tidak cocok untuk VK?
VK hanya mengizinkan satu halaman per nomor. Pada nomor bersama itulah batas utamanya: jika orang lain sudah mendaftar, nomor itu tidak bisa dipakai untuk halaman baru. Lewati nomor seperti itu.
|VK menulis
|Artinya
|Langkah berikutnya
|VK bilang nomor sudah dipakai
|Halaman lain terhubung ke nomor ini
|Ambil nomor lain
|VK menawarkan konfirmasi lewat panggilan
|Kode tidak datang lewat SMS
|Pilih SMS — panggilan tidak terlihat di sini
|Kode tidak masuk
|Terlambat atau tersaring
|Minta sekali lagi, lalu ganti negara
Dari negara mana saja ada nomor gratis untuk VK?
Saat ini tidak ada nomor Rusia gratis di Tiger SMS, dan VK tidak mewajibkannya. Nomor Indonesia dan AS paling banyak yang aktif.
|Negara
|Nomor dengan kode VK, 7 hr
|Kode VK, 7 hr
|Kode terakhir
|Amerika Serikat
|2
|2
|2 hari yang lalu
Bagaimana melindungi halaman VK di nomor gratis?
Nomor di VK ID adalah jalur pemulihan. Selama masih publik, siapa pun yang membaca kode berikutnya bisa memulihkan halaman:
- VK ID → Keamanan dan login: kata sandi kuat dan konfirmasi login.
- VK ID → Data pribadi → Nomor telepon: ganti dengan nomor Anda.
- Jangan simpan grup atau chat penting di halaman seperti itu.
Kapan perlu nomor sendiri untuk VK?
Untuk halaman jangka panjang, komunitas, atau akun iklan, ambil nomor yang hanya Anda lihat: halaman nomor untuk VK.
Di Tiger SMS ada nomor untuk VK di lebih dari 170 negara. Pengiriman kode VK terbaik saat ini ada pada nomor dari Italia, Inggris, Austria, Belanda, Slovenia, Australia, Indonesia, Chili, Brasil, Kamboja. Pilih negara di halaman nomor VK — jika kode tidak datang dalam 20 menit, uang kembali ke saldo.
Pertanyaan tentang nomor gratis untuk VK
Kenapa VK bilang nomornya sudah dipakai?
Sudah ada halaman yang terhubung, dan VK hanya mengizinkan satu per nomor.
Perlu nomor Rusia untuk VK?
Tidak. VK menerima nomor dari banyak negara.
Berapa lama halaman di nomor gratis bertahan?
Sampai seseorang memulihkannya lewat nomor yang sama. Mengganti nomor di VK ID menghilangkan risiko itu.