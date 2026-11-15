كود الدخول في تيليجرام من 5 أرقام. إذا كان على الرقم حساب بالفعل، يُرسل الكود أولاً داخل التطبيق على الجهاز المفتوح عليه الحساب، لا برسالة. في الرقم العام هذا الجهاز ملك شخص آخر، لذلك لن ترى الكود. رسالة SMS تصل فقط إلى الأرقام التي ليس عليها حساب تيليجرام نشط.