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ارقام تليجرام مجانية

كل الأرقام أدناه عامة: يمكنك التسجيل بها في تيليجرام، لكن أي شخص يفتح الصفحة يرى الكود. مناسبة لحساب تجريبي، وليست لحسابك الأساسي. القائمة تعرض فقط الأرقام التي وصلها كود تيليجرام فعلاً خلال آخر 24 ساعة.

هذه الأرقام مشتركة. الصفحة مفتوحة للجميع، لذا قد يقرأ غريب الكود الذي تطلبه هنا، ولن يكون الحساب على هذا الرقم ملكك وحدك أبداً.

Telegram على الأرقام المجانية: إحصاءاتنا

كود Telegram على الأرقام المجانية خلال 24 ساعة
1
كود Telegram خلال 7 أيام
46
رقماً وصلها كود Telegram خلال 24 ساعة
1
آخر كود Telegram
قبل 35 دقيقة
دولة فيها أكواد Telegram خلال 7 أيام
2

أفضل رقم لـ Telegram الآن

حسب عدد أكواد Telegram خلال 24 ساعة، وعند التساوي الأحدث

1 +447492163959 1 رسائل Telegram · 24 س قبل 35 دقيقة فتح

كل الأرقام التي وصلها كود Telegram مؤخراً

+447492163959 نشط كود Telegram قبل 35 دقيقة عرض الرسائل

كيف يظهر كود Telegram هنا

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

تحتاج رقماً تراه أنت فقط؟

رقم خاص لـ Telegram يكلف بضعة سنتات، ويُسترد المبلغ إذا لم يصل الكود.

رقم لـ Telegram

لماذا لا يصل كود تيليجرام دائماً برسالة SMS إلى الرقم المجاني؟

كود الدخول في تيليجرام من 5 أرقام. إذا كان على الرقم حساب بالفعل، يُرسل الكود أولاً داخل التطبيق على الجهاز المفتوح عليه الحساب، لا برسالة. في الرقم العام هذا الجهاز ملك شخص آخر، لذلك لن ترى الكود. رسالة SMS تصل فقط إلى الأرقام التي ليس عليها حساب تيليجرام نشط.

ما تراهالمعنىماذا تفعل
«أرسلنا الكود إلى تطبيق تيليجرام على جهازك الآخر»الرقم عليه حساب بالفعلاختر رقماً آخر من القائمة
لا رسالة بعد 2–3 دقائقغالباً توقف تيليجرام عن الإرسال لهذا الرقم كثير الاستخدامرقم بكود أحدث أو دولة أخرى
«محاولات كثيرة جداً»حدّ بعد طلبات متكررةانتظر أو غيّر الرقم
«هذا الرقم محظور»تيليجرام حظر الرقملا تعِد المحاولة، خذ رقماً آخر

من أي دول توجد أرقام تيليجرام مجانية؟

لا يطلب تيليجرام رقماً من بلدك للتسجيل. حالياً أرقام الولايات المتحدة وإندونيسيا العامة هي الأكثر نشاطاً.

الدولة أرقام بكود Telegram، 7 أيام أكواد Telegram، 7 أيام آخر كود
المملكة المتحدة 1 1 قبل 35 دقيقة
الولايات المتحدة 3 45 قبل يوم

كيف تحمي حساب تيليجرام على رقم مجاني؟

يمكن لأي شخص طلب كود جديد للرقم العام نفسه وقراءته هنا. ثلاثة إعدادات تمنع ذلك:

  • الإعدادات ← الخصوصية والأمان ← التحقق بخطوتين: مع كلمة المرور لا يكفي الكود وحده للدخول.
  • الخصوصية ← رقم الهاتف ← لا أحد: لن يظهر الرقم العام في ملفك.
  • الإعدادات ← تغيير الرقم: فور حصولك على رقم خاص بك.

أكثر مخزون أرقام لتيليجرام الآن: إيطاليا, أوزبكستان, إندونيسيا, كولومبيا, ميانمار, بولندا, المملكة المتحدة, النمسا, الفلبين, تركيا. اختر الدولة في صفحة رقم تيليجرام. تدفع فقط مقابل الكود الذي يصل فعلاً: إذا لم تصل الرسالة خلال 20 دقيقة يعود المبلغ إلى رصيدك.

هل يمكن استخدام تيليجرام بدون شريحة SIM؟

إذا أردت حساباً غير مرتبط بأي شريحة، يقبل تيليجرام أرقام +888 المجهولة التي تُباع على منصة Fragment. سعرها أعلى بكثير من رقم الرسائل، لكنها ملكك للأبد.

أسئلة عن ارقام تليجرام المجانية

هل يمكن التسجيل في تيليجرام مرتين بالرقم المجاني نفسه؟

فقط ما دام لا يوجد حساب نشط عليه. بعدها يذهب الكود إلى تطبيق صاحب الرقم لا برسالة.

هل يصلح لقناة أو نشاط تجاري؟

لا. بدون كلمة مرور يستطيع من يقرأ الكود التالي الدخول.

هل أحتاج إلى التسجيل في Tiger SMS لرؤية الكود؟

لا. افتح الرقم من القائمة واضغط «عرض الرسائل».