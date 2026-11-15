ارقام تليجرام مجانية
كل الأرقام أدناه عامة: يمكنك التسجيل بها في تيليجرام، لكن أي شخص يفتح الصفحة يرى الكود. مناسبة لحساب تجريبي، وليست لحسابك الأساسي. القائمة تعرض فقط الأرقام التي وصلها كود تيليجرام فعلاً خلال آخر 24 ساعة.
هذه الأرقام مشتركة. الصفحة مفتوحة للجميع، لذا قد يقرأ غريب الكود الذي تطلبه هنا، ولن يكون الحساب على هذا الرقم ملكك وحدك أبداً.
Telegram على الأرقام المجانية: إحصاءاتنا
- كود Telegram على الأرقام المجانية خلال 24 ساعة
- 1
- كود Telegram خلال 7 أيام
- 46
- رقماً وصلها كود Telegram خلال 24 ساعة
- 1
- آخر كود Telegram
- قبل 35 دقيقة
- دولة فيها أكواد Telegram خلال 7 أيام
- 2
أفضل رقم لـ Telegram الآن
كل الأرقام التي وصلها كود Telegram مؤخراً
كيف يظهر كود Telegram هنا
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
تحتاج رقماً تراه أنت فقط؟
رقم خاص لـ Telegram يكلف بضعة سنتات، ويُسترد المبلغ إذا لم يصل الكود.
لماذا لا يصل كود تيليجرام دائماً برسالة SMS إلى الرقم المجاني؟
كود الدخول في تيليجرام من 5 أرقام. إذا كان على الرقم حساب بالفعل، يُرسل الكود أولاً داخل التطبيق على الجهاز المفتوح عليه الحساب، لا برسالة. في الرقم العام هذا الجهاز ملك شخص آخر، لذلك لن ترى الكود. رسالة SMS تصل فقط إلى الأرقام التي ليس عليها حساب تيليجرام نشط.
|ما تراه
|المعنى
|ماذا تفعل
|«أرسلنا الكود إلى تطبيق تيليجرام على جهازك الآخر»
|الرقم عليه حساب بالفعل
|اختر رقماً آخر من القائمة
|لا رسالة بعد 2–3 دقائق
|غالباً توقف تيليجرام عن الإرسال لهذا الرقم كثير الاستخدام
|رقم بكود أحدث أو دولة أخرى
|«محاولات كثيرة جداً»
|حدّ بعد طلبات متكررة
|انتظر أو غيّر الرقم
|«هذا الرقم محظور»
|تيليجرام حظر الرقم
|لا تعِد المحاولة، خذ رقماً آخر
من أي دول توجد أرقام تيليجرام مجانية؟
لا يطلب تيليجرام رقماً من بلدك للتسجيل. حالياً أرقام الولايات المتحدة وإندونيسيا العامة هي الأكثر نشاطاً.
|الدولة
|أرقام بكود Telegram، 7 أيام
|أكواد Telegram، 7 أيام
|آخر كود
|المملكة المتحدة
|1
|1
|قبل 35 دقيقة
|الولايات المتحدة
|3
|45
|قبل يوم
كيف تحمي حساب تيليجرام على رقم مجاني؟
يمكن لأي شخص طلب كود جديد للرقم العام نفسه وقراءته هنا. ثلاثة إعدادات تمنع ذلك:
- الإعدادات ← الخصوصية والأمان ← التحقق بخطوتين: مع كلمة المرور لا يكفي الكود وحده للدخول.
- الخصوصية ← رقم الهاتف ← لا أحد: لن يظهر الرقم العام في ملفك.
- الإعدادات ← تغيير الرقم: فور حصولك على رقم خاص بك.
هل يمكن استخدام تيليجرام بدون شريحة SIM؟
إذا أردت حساباً غير مرتبط بأي شريحة، يقبل تيليجرام أرقام +888 المجهولة التي تُباع على منصة Fragment. سعرها أعلى بكثير من رقم الرسائل، لكنها ملكك للأبد.
أسئلة عن ارقام تليجرام المجانية
هل يمكن التسجيل في تيليجرام مرتين بالرقم المجاني نفسه؟
فقط ما دام لا يوجد حساب نشط عليه. بعدها يذهب الكود إلى تطبيق صاحب الرقم لا برسالة.
هل يصلح لقناة أو نشاط تجاري؟
لا. بدون كلمة مرور يستطيع من يقرأ الكود التالي الدخول.
هل أحتاج إلى التسجيل في Tiger SMS لرؤية الكود؟
لا. افتح الرقم من القائمة واضغط «عرض الرسائل».