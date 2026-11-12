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Números gratuitos · VK

Número grátis para cadastro no VK

O VK (VKontakte) pede telefone para criar uma página. Os números públicos abaixo servem para isso, e não precisa ser número russo. Só aparecem números com código do VK nas últimas 24 horas.

Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.

VK em números grátis: nossas estatísticas

códigos do VK em números grátis em 24 h
0
códigos do VK em 7 dias
2
números receberam código do VK em 24 h
0
último código do VK
há 2 dias
países com códigos do VK em 7 dias
1

Agora não há números com um código recente do VK

Como aparece aqui um código do VK

<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW

Precisa de um número que só você vê?

Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.

Número para VK

Por que um número grátis pode não servir para o VK?

O VK permite só uma página por número. Num número compartilhado esse é o limite principal: se alguém já se cadastrou, o número não serve para uma página nova. Pule esse número.

O VK dizSignificaPróximo passo
O VK diz que o número está ocupadoOutra página está vinculadaPegue outro número
Oferece confirmar por ligaçãoO código não virá por SMSEscolha SMS — ligações não aparecem aqui
O código não chegaAtraso ou filtroPeça de novo e depois troque de país

De quais países há números grátis para VK?

Não há números russos grátis na Tiger SMS agora, e o VK não exige. EUA e Indonésia têm mais números ativos.

País Números com código do VK, 7 d Códigos do VK, 7 d Último código
Estados Unidos 2 2 há 2 dias

Como proteger uma página do VK em número grátis?

O telefone no VK ID serve para recuperar o acesso. Enquanto for público, quem ler o próximo código recupera a página:

  • VK ID → Segurança e login: senha forte e confirmação de login.
  • VK ID → Dados pessoais → Telefone: coloque o seu número.
  • Não guarde ali grupos ou conversas que não pode perder.

Quando você precisa de número próprio para o VK?

Para uma página de uso longo, comunidade ou conta de anúncios, pegue um número que só você vê: página do número para VK.

Na Tiger SMS há números para o VK em mais de 170 países. A melhor entrega de códigos do VK agora é com números de Itália, Reino Unido, Áustria, Países Baixos, Eslovênia, Austrália, Indonésia, Chile, Brasil, Camboja. Escolha o país na página de números para VK — se o código não chegar em 20 minutos, o dinheiro volta para o saldo.

Perguntas sobre número grátis para VK

Por que o VK diz que o número está ocupado?

Já existe uma página vinculada, e o VK só permite uma por número.

Preciso de número russo?

Não. O VK aceita números de vários países.

Quanto dura uma página em número grátis?

Até alguém recuperá-la pelo mesmo número. Trocar o número no VK ID resolve.