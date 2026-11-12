Número grátis para cadastro no VK
O VK (VKontakte) pede telefone para criar uma página. Os números públicos abaixo servem para isso, e não precisa ser número russo. Só aparecem números com código do VK nas últimas 24 horas.
Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.
VK em números grátis: nossas estatísticas
- códigos do VK em números grátis em 24 h
- 0
- códigos do VK em 7 dias
- 2
- números receberam código do VK em 24 h
- 0
- último código do VK
- há 2 dias
- países com códigos do VK em 7 dias
- 1
Agora não há números com um código recente do VK
Como aparece aqui um código do VK
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
Precisa de um número que só você vê?
Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.
Por que um número grátis pode não servir para o VK?
O VK permite só uma página por número. Num número compartilhado esse é o limite principal: se alguém já se cadastrou, o número não serve para uma página nova. Pule esse número.
|O VK diz
|Significa
|Próximo passo
|O VK diz que o número está ocupado
|Outra página está vinculada
|Pegue outro número
|Oferece confirmar por ligação
|O código não virá por SMS
|Escolha SMS — ligações não aparecem aqui
|O código não chega
|Atraso ou filtro
|Peça de novo e depois troque de país
De quais países há números grátis para VK?
Não há números russos grátis na Tiger SMS agora, e o VK não exige. EUA e Indonésia têm mais números ativos.
|País
|Números com código do VK, 7 d
|Códigos do VK, 7 d
|Último código
|Estados Unidos
|2
|2
|há 2 dias
Como proteger uma página do VK em número grátis?
O telefone no VK ID serve para recuperar o acesso. Enquanto for público, quem ler o próximo código recupera a página:
- VK ID → Segurança e login: senha forte e confirmação de login.
- VK ID → Dados pessoais → Telefone: coloque o seu número.
- Não guarde ali grupos ou conversas que não pode perder.
Quando você precisa de número próprio para o VK?
Para uma página de uso longo, comunidade ou conta de anúncios, pegue um número que só você vê: página do número para VK.
Na Tiger SMS há números para o VK em mais de 170 países. A melhor entrega de códigos do VK agora é com números de Itália, Reino Unido, Áustria, Países Baixos, Eslovênia, Austrália, Indonésia, Chile, Brasil, Camboja. Escolha o país na página de números para VK — se o código não chegar em 20 minutos, o dinheiro volta para o saldo.
Perguntas sobre número grátis para VK
Por que o VK diz que o número está ocupado?
Já existe uma página vinculada, e o VK só permite uma por número.
Preciso de número russo?
Não. O VK aceita números de vários países.
Quanto dura uma página em número grátis?
Até alguém recuperá-la pelo mesmo número. Trocar o número no VK ID resolve.