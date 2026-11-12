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無料番号 · VK

VK 登録用の無料番号

VK（VKontakte）はページを作るときに電話番号を求めます。以下の公開番号はその登録に使え、ロシアの番号である必要もありません。表示しているのは過去24時間に VK のコードが届いた番号だけです。

これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。

無料番号での VK：当社の統計

24時間に無料番号へ届いた VK コード
0
7日間の VK コード
2
番号に24時間以内に VK コード
0
最新の VK コード
2日前
か国で7日間に VK コード
1

現在、最近 VK コードが届いた番号はありません

ここでの VK コードの見え方

<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW

自分だけが見られる番号が必要ですか？

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

VK 用の番号

無料番号が VK で使えないことがあるのはなぜ？

VK では1つの番号に1ページしか紐づけられません。共有番号ではこれが最大の制限です。誰かがすでに登録していると、その番号では新しいページを作れません。そういう番号は飛ばしましょう。

VK の表示意味次の手
VK に番号が使用中と表示される別のページが紐づいている別の番号にする
電話での確認を提案されるコードは SMS で来ないSMS を選ぶ（ここでは通話は見えない）
コードが届かない遅延かフィルタもう一度要求し、国を変える

VK 用の無料番号はどの国にある？

Tiger SMS には現在ロシアの無料番号はなく、VK も必須にしていません。アメリカとインドネシアの番号がもっとも活発です。

VK コードが届いた番号（7日） VK コード（7日） 最新コード
アメリカ合衆国 2 2 2日前

無料番号の VK ページはどう守る？

VK ID の電話番号はアクセス復旧の手段です。公開番号のままだと、次のコードを読んだ人がページを復旧できます。

  • VK ID → セキュリティとログイン：強いパスワードとログイン確認を設定。
  • VK ID → 個人データ → 電話番号：自分の番号に変更。
  • 失いたくないグループやチャットは置かない。

VK に自分の番号が必要なのはどんなとき？

長く使うページ、コミュニティ、広告アカウントには自分だけが見られる番号を：VK 番号のページ

Tiger SMS では 170 か国以上で VK 用の番号を扱っています。現在 VK のコードが最も届きやすいのは次の国の番号です：イタリア, イギリス, オーストリア, オランダ, スロベニア, オーストラリア, インドネシア, チリ, ブラジル, カンボジアVK 番号のページで国を選べます。20 分以内にコードが届かなければ残高に返金されます。

VK の無料番号についての質問

VK が「番号は使用中」と言うのはなぜ？

すでにページが紐づいていて、VK は1番号に1ページしか認めないからです。

VK にロシアの番号は必要？

不要です。多くの国の番号を受け付けます。

無料番号のページはどれくらい持つ？

誰かが同じ番号で復旧するまでです。VK ID で番号を替えればそのリスクはなくなります。