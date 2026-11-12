無料番号 · VK
VK 登録用の無料番号
VK（VKontakte）はページを作るときに電話番号を求めます。以下の公開番号はその登録に使え、ロシアの番号である必要もありません。表示しているのは過去24時間に VK のコードが届いた番号だけです。
これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。
無料番号での VK：当社の統計
- 24時間に無料番号へ届いた VK コード
- 0
- 7日間の VK コード
- 2
- 番号に24時間以内に VK コード
- 0
- 最新の VK コード
- 2日前
- か国で7日間に VK コード
- 1
現在、最近 VK コードが届いた番号はありません
ここでの VK コードの見え方
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
自分だけが見られる番号が必要ですか？
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
無料番号が VK で使えないことがあるのはなぜ？
VK では1つの番号に1ページしか紐づけられません。共有番号ではこれが最大の制限です。誰かがすでに登録していると、その番号では新しいページを作れません。そういう番号は飛ばしましょう。
|VK の表示
|意味
|次の手
|VK に番号が使用中と表示される
|別のページが紐づいている
|別の番号にする
|電話での確認を提案される
|コードは SMS で来ない
|SMS を選ぶ（ここでは通話は見えない）
|コードが届かない
|遅延かフィルタ
|もう一度要求し、国を変える
VK 用の無料番号はどの国にある？
Tiger SMS には現在ロシアの無料番号はなく、VK も必須にしていません。アメリカとインドネシアの番号がもっとも活発です。
|国
|VK コードが届いた番号（7日）
|VK コード（7日）
|最新コード
|アメリカ合衆国
|2
|2
|2日前
無料番号の VK ページはどう守る？
VK ID の電話番号はアクセス復旧の手段です。公開番号のままだと、次のコードを読んだ人がページを復旧できます。
- VK ID → セキュリティとログイン：強いパスワードとログイン確認を設定。
- VK ID → 個人データ → 電話番号：自分の番号に変更。
- 失いたくないグループやチャットは置かない。
VK の無料番号についての質問
VK が「番号は使用中」と言うのはなぜ？
すでにページが紐づいていて、VK は1番号に1ページしか認めないからです。
VK にロシアの番号は必要？
不要です。多くの国の番号を受け付けます。
無料番号のページはどれくらい持つ？
誰かが同じ番号で復旧するまでです。VK ID で番号を替えればそのリスクはなくなります。