Số miễn phí để đăng ký VK
VK (VKontakte) cần số điện thoại để tạo trang. Các số công khai dưới đây dùng được, và không cần số Nga. Danh sách chỉ gồm số đã nhận mã VK trong 24 giờ qua.
Các số này dùng chung. Trang mở cho mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây có thể bị người lạ đọc, và tài khoản trên số này sẽ không bao giờ chỉ là của bạn.
VK trên số miễn phí: thống kê của chúng tôi
- mã VK trên số miễn phí trong 24 giờ
- 0
- mã VK trong 7 ngày
- 2
- số nhận mã VK trong 24 giờ
- 0
- mã VK gần nhất
- 2 ngày trước
- nước có mã VK trong 7 ngày
- 1
Hiện không có số nào vừa nhận mã VK
Mã VK hiển thị ở đây thế nào
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
Cần số chỉ mình bạn thấy?
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
Vì sao số miễn phí có thể không dùng được cho VK?
VK chỉ cho gắn một trang với một số. Với số dùng chung, đây là giới hạn chính: nếu đã có người đăng ký, số đó không dùng được cho trang mới. Hãy bỏ qua số đó.
|VK báo
|Nghĩa là
|Bước tiếp theo
|VK báo số đã có người dùng
|Đã có trang khác gắn với số
|Lấy số khác
|Đề nghị xác nhận bằng cuộc gọi
|Mã sẽ không về SMS
|Chọn SMS — cuộc gọi không hiện ở đây
|Không nhận được mã
|Chậm hoặc bị lọc
|Yêu cầu lại rồi đổi nước
Có số miễn phí cho VK của những quốc gia nào?
Hiện Tiger SMS không có số Nga miễn phí, và VK cũng không bắt buộc. Số của Mỹ và Indonesia hoạt động nhiều nhất.
|Quốc gia
|Số nhận mã VK, 7 ngày
|Mã VK, 7 ngày
|Mã gần nhất
|Hoa Kỳ
|2
|2
|2 ngày trước
Bảo vệ trang VK trên số miễn phí thế nào?
Số trong VK ID là cách khôi phục quyền truy cập. Khi còn là số công khai, ai đọc được mã tiếp theo có thể khôi phục trang:
- VK ID → Bảo mật và đăng nhập: mật khẩu mạnh và xác nhận đăng nhập.
- VK ID → Dữ liệu cá nhân → Số điện thoại: thay bằng số của bạn.
- Đừng để nhóm hay tin nhắn quan trọng ở trang đó.
Khi nào cần số riêng cho VK?
Trang dùng lâu dài, cộng đồng hay tài khoản quảng cáo cần số chỉ bạn thấy: trang số cho VK.
Câu hỏi về số miễn phí cho VK
Vì sao VK báo số đã có người dùng?
Số đã gắn với một trang và VK chỉ cho một trang mỗi số.
Có cần số Nga để đăng ký VK không?
Không. VK nhận số của nhiều nước.
Trang trên số miễn phí dùng được bao lâu?
Đến khi có người khôi phục bằng cùng số. Đổi số trong VK ID sẽ loại bỏ rủi ro đó.