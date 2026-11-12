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Số miễn phí · VK

Số miễn phí để đăng ký VK

VK (VKontakte) cần số điện thoại để tạo trang. Các số công khai dưới đây dùng được, và không cần số Nga. Danh sách chỉ gồm số đã nhận mã VK trong 24 giờ qua.

Các số này dùng chung. Trang mở cho mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây có thể bị người lạ đọc, và tài khoản trên số này sẽ không bao giờ chỉ là của bạn.

VK trên số miễn phí: thống kê của chúng tôi

mã VK trên số miễn phí trong 24 giờ
0
mã VK trong 7 ngày
2
số nhận mã VK trong 24 giờ
0
mã VK gần nhất
2 ngày trước
nước có mã VK trong 7 ngày
1

Hiện không có số nào vừa nhận mã VK

Mã VK hiển thị ở đây thế nào

<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW

Cần số chỉ mình bạn thấy?

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Số cho VK

Vì sao số miễn phí có thể không dùng được cho VK?

VK chỉ cho gắn một trang với một số. Với số dùng chung, đây là giới hạn chính: nếu đã có người đăng ký, số đó không dùng được cho trang mới. Hãy bỏ qua số đó.

VK báoNghĩa làBước tiếp theo
VK báo số đã có người dùngĐã có trang khác gắn với sốLấy số khác
Đề nghị xác nhận bằng cuộc gọiMã sẽ không về SMSChọn SMS — cuộc gọi không hiện ở đây
Không nhận được mãChậm hoặc bị lọcYêu cầu lại rồi đổi nước

Có số miễn phí cho VK của những quốc gia nào?

Hiện Tiger SMS không có số Nga miễn phí, và VK cũng không bắt buộc. Số của Mỹ và Indonesia hoạt động nhiều nhất.

Quốc gia Số nhận mã VK, 7 ngày Mã VK, 7 ngày Mã gần nhất
Hoa Kỳ 2 2 2 ngày trước

Bảo vệ trang VK trên số miễn phí thế nào?

Số trong VK ID là cách khôi phục quyền truy cập. Khi còn là số công khai, ai đọc được mã tiếp theo có thể khôi phục trang:

  • VK ID → Bảo mật và đăng nhập: mật khẩu mạnh và xác nhận đăng nhập.
  • VK ID → Dữ liệu cá nhân → Số điện thoại: thay bằng số của bạn.
  • Đừng để nhóm hay tin nhắn quan trọng ở trang đó.

Khi nào cần số riêng cho VK?

Trang dùng lâu dài, cộng đồng hay tài khoản quảng cáo cần số chỉ bạn thấy: trang số cho VK.

Tiger SMS có số cho VK ở hơn 170 quốc gia. Hiện số nhận mã VK tốt nhất đến từ: Ý, Vương quốc Liên hiệp Anh, Áo, Hà Lan, Slovenia, Úc, Indonesia, Chile, Brazil, Campuchia. Chọn nước ở trang số cho VK; nếu 20 phút không có mã, tiền được hoàn vào số dư.

Câu hỏi về số miễn phí cho VK

Vì sao VK báo số đã có người dùng?

Số đã gắn với một trang và VK chỉ cho một trang mỗi số.

Có cần số Nga để đăng ký VK không?

Không. VK nhận số của nhiều nước.

Trang trên số miễn phí dùng được bao lâu?

Đến khi có người khôi phục bằng cùng số. Đổi số trong VK ID sẽ loại bỏ rủi ro đó.