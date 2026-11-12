VK kaydı için ücretsiz numara
VK (VKontakte) sayfa açmak için telefon numarası ister. Aşağıdaki ortak numaralar bunun için uygun, Rus numarası da gerekmez. Listede yalnızca son 24 saatte VK kodu gelen numaralar var.
Bu numaralar herkesle ortak. Sayfa herkese açık; burada istediğiniz kodu bir yabancı okuyabilir ve hesap hiçbir zaman yalnızca sizin olmaz.
Ücretsiz numaralarda VK: istatistiğimiz
- 24 saatte ücretsiz numaralara gelen VK kodu
- 0
- 7 günde VK kodu
- 2
- numaraya 24 saatte VK kodu geldi
- 0
- son VK kodu
- 2 gün önce
- 7 günde VK kodu gelen ülke
- 1
Şu anda yakın zamanda VK kodu alan numara yok
VK kodu burada nasıl görünür
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Yalnızca sizin göreceğiniz bir numara mı lazım?
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Ücretsiz numara VK için neden işe yaramayabilir?
VK bir numaraya yalnızca bir sayfa bağlar. Ortak numarada asıl sınır budur: biri zaten kaydolduysa numara yeni bir sayfa için işe yaramaz. Böyle numarayı geçin.
|VK diyor ki
|Anlamı
|Sonraki adım
|VK numaranın dolu olduğunu söylüyor
|Numaraya başka sayfa bağlı
|Başka numara alın
|Aramayla onay öneriyor
|Kod SMS ile gelmeyecek
|SMS seçin — aramalar burada görünmez
|Kod gelmiyor
|Gecikme ya da filtre
|Bir kez daha isteyin, sonra ülke değiştirin
VK için hangi ülkelerden ücretsiz numara var?
Şu an Tiger SMS’te ücretsiz Rus numarası yok ve VK bunu şart koşmaz. En çok aktif numara ABD ve Endonezya’da.
|Ülke
|VK kodu gelen numara, 7 g
|VK kodu, 7 g
|Son kod
|Amerika Birleşik Devletleri
|2
|2
|2 gün önce
Ücretsiz numaradaki VK sayfası nasıl korunur?
VK ID’deki telefon erişimi kurtarma yoludur. Numara ortak kaldıkça bir sonraki kodu okuyan sayfayı kurtarabilir:
- VK ID → Güvenlik ve giriş: güçlü şifre ve giriş onayı.
- VK ID → Kişisel veriler → Telefon: kendi numaranızı yazın.
- Kaybetmek istemediğiniz grupları ve sohbetleri orada tutmayın.
VK için kendi numaranız ne zaman gerekir?
Uzun süre kullanacağınız sayfa, topluluk ya da reklam hesabı için yalnızca sizin gördüğünüz numara alın: VK numarası sayfası.
Tiger SMS’te VK için 170’ten fazla ülkede numara var. Şu an en iyi VK kod teslimatı şu ülkelerin numaralarında: İtalya, Birleşik Krallık, Avusturya, Hollanda, Slovenya, Avustralya, Endonezya, Şili, Brezilya, Kamboçya. Ülkeyi VK numara sayfasında seçin; kod 20 dakika içinde gelmezse para bakiyenize döner.
VK için ücretsiz numara: sık sorulanlar
VK neden numara dolu diyor?
Numaraya zaten bir sayfa bağlı ve VK numara başına bir sayfaya izin verir.
VK için Rus numarası gerekir mi?
Hayır. VK birçok ülkenin numarasını kabul eder.
Ücretsiz numaradaki sayfa ne kadar dayanır?
Biri aynı numarayla kurtarana kadar. Numarayı VK ID’de değiştirmek bu riski kaldırır.