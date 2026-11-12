무료 번호 · VK
VK 가입용 무료 번호
VK(VKontakte)는 페이지를 만들 때 전화번호를 요구합니다. 아래 공개 번호로 가입할 수 있고, 러시아 번호일 필요도 없습니다. 목록에는 최근 24시간 안에 VK 코드가 온 번호만 있습니다.
이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.
무료 번호의 VK: 우리 통계
- 24시간 동안 무료 번호에 온 VK 코드
- 0
- 7일간 VK 코드
- 2
- 개 번호가 24시간 안에 VK 코드 수신
- 0
- 최근 VK 코드
- 2일 전
- 개국에서 7일간 VK 코드
- 1
지금은 최근 VK 코드가 온 번호가 없습니다
여기서 보이는 VK 코드
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?
20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.
무료 번호가 VK에서 안 될 수 있는 이유는?
VK는 번호 하나에 페이지 하나만 연결할 수 있습니다. 공유 번호에서는 이것이 가장 큰 제한입니다. 누군가 이미 가입했다면 그 번호로는 새 페이지를 만들 수 없습니다. 그런 번호는 건너뛰세요.
|VK 메시지
|의미
|다음 단계
|VK가 번호가 이미 사용 중이라고 표시
|다른 페이지가 연결됨
|다른 번호로
|전화로 확인을 제안함
|코드가 SMS로 오지 않음
|SMS 선택 (여기서는 통화가 보이지 않음)
|코드가 오지 않음
|지연 또는 필터
|한 번 더 요청 후 국가 변경
어느 나라의 VK 무료 번호가 있나요?
Tiger SMS에는 지금 러시아 무료 번호가 없고, VK도 요구하지 않습니다. 미국과 인도네시아 번호가 가장 활발합니다.
|국가
|VK 코드 받은 번호, 7일
|VK 코드, 7일
|최근 코드
|미국
|2
|2
|2일 전
무료 번호의 VK 페이지는 어떻게 보호하나요?
VK ID의 전화번호는 접근 복구 수단입니다. 공개 번호로 두면 다음 코드를 읽은 사람이 페이지를 복구할 수 있습니다.
- VK ID → 보안 및 로그인: 강한 비밀번호와 로그인 확인 설정.
- VK ID → 개인 정보 → 전화번호: 내 번호로 변경.
- 잃고 싶지 않은 그룹과 대화는 두지 마세요.
VK 무료 번호 질문
VK가 번호가 사용 중이라고 하는 이유는?
이미 페이지가 연결되어 있고, VK는 번호당 한 페이지만 허용하기 때문입니다.
VK에 러시아 번호가 필요한가요?
아니요. 여러 나라 번호를 받습니다.
무료 번호의 페이지는 얼마나 가나요?
누군가 같은 번호로 복구할 때까지입니다. VK ID에서 번호를 바꾸면 위험이 사라집니다.