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무료 번호 · VK

VK 가입용 무료 번호

VK(VKontakte)는 페이지를 만들 때 전화번호를 요구합니다. 아래 공개 번호로 가입할 수 있고, 러시아 번호일 필요도 없습니다. 목록에는 최근 24시간 안에 VK 코드가 온 번호만 있습니다.

이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.

무료 번호의 VK: 우리 통계

24시간 동안 무료 번호에 온 VK 코드
0
7일간 VK 코드
2
개 번호가 24시간 안에 VK 코드 수신
0
최근 VK 코드
2일 전
개국에서 7일간 VK 코드
1

지금은 최근 VK 코드가 온 번호가 없습니다

여기서 보이는 VK 코드

<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW

나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

VK 번호 받기

무료 번호가 VK에서 안 될 수 있는 이유는?

VK는 번호 하나에 페이지 하나만 연결할 수 있습니다. 공유 번호에서는 이것이 가장 큰 제한입니다. 누군가 이미 가입했다면 그 번호로는 새 페이지를 만들 수 없습니다. 그런 번호는 건너뛰세요.

VK 메시지의미다음 단계
VK가 번호가 이미 사용 중이라고 표시다른 페이지가 연결됨다른 번호로
전화로 확인을 제안함코드가 SMS로 오지 않음SMS 선택 (여기서는 통화가 보이지 않음)
코드가 오지 않음지연 또는 필터한 번 더 요청 후 국가 변경

어느 나라의 VK 무료 번호가 있나요?

Tiger SMS에는 지금 러시아 무료 번호가 없고, VK도 요구하지 않습니다. 미국과 인도네시아 번호가 가장 활발합니다.

국가 VK 코드 받은 번호, 7일 VK 코드, 7일 최근 코드
미국 2 2 2일 전

무료 번호의 VK 페이지는 어떻게 보호하나요?

VK ID의 전화번호는 접근 복구 수단입니다. 공개 번호로 두면 다음 코드를 읽은 사람이 페이지를 복구할 수 있습니다.

  • VK ID → 보안 및 로그인: 강한 비밀번호와 로그인 확인 설정.
  • VK ID → 개인 정보 → 전화번호: 내 번호로 변경.
  • 잃고 싶지 않은 그룹과 대화는 두지 마세요.

VK에 내 번호가 필요한 경우는 언제인가요?

오래 쓸 페이지, 커뮤니티, 광고 계정에는 나만 보는 번호를: VK 번호 페이지.

Tiger SMS에는 170개국 이상의 VK용 번호가 있습니다. 지금 VK 코드 수신율이 가장 높은 국가: 이탈리아, 영국, 오스트리아, 네덜란드, 슬로베니아, 호주, 인도네시아, 칠레, 브라질, 캄보디아. VK 번호 페이지에서 국가를 고르세요. 20분 안에 코드가 오지 않으면 잔액으로 환불됩니다.

VK 무료 번호 질문

VK가 번호가 사용 중이라고 하는 이유는?

이미 페이지가 연결되어 있고, VK는 번호당 한 페이지만 허용하기 때문입니다.

VK에 러시아 번호가 필요한가요?

아니요. 여러 나라 번호를 받습니다.

무료 번호의 페이지는 얼마나 가나요?

누군가 같은 번호로 복구할 때까지입니다. VK ID에서 번호를 바꾸면 위험이 사라집니다.