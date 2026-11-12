Безкоштовний номер для реєстрації ВК
ВКонтакте просить номер телефону для створення сторінки. Спільні номери нижче для цього підходять, російський номер не потрібен. У списку лише номери, на які код VK прийшов за останні 24 години.
Ці номери спільні. Сторінка відкрита для всіх, тож код, який ви запитаєте, може прочитати сторонній, і акаунт на такому номері ніколи не буде лише вашим.
VK на безкоштовних номерах: наша статистика
- кодів VK на безкоштовних номерах за 24 год
- 0
- кодів VK за 7 днів
- 2
- номерів отримали код VK за 24 год
- 0
- останній код VK
- 2 дні тому
- країн із кодами VK за 7 днів
- 1
Зараз немає номерів із нещодавніми кодами VK
Як тут виглядає код VK
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
Потрібен номер, який бачите тільки ви?
Якщо СМС-код не прийде протягом 20 хвилин, кошти автоматично повернуться на баланс.
Чому безкоштовний номер для ВК може не підійти?
ВКонтакте дозволяє прив’язати до номера лише одну сторінку. Для спільного номера це головне обмеження: якщо хтось уже зареєструвався, для нової сторінки номер не підійде. Такий номер пропускайте.
|VK пише
|Що це означає
|Що робити
|VK пише, що номер зайнятий
|До номера прив’язана інша сторінка
|Візьміть інший номер
|Пропонує підтвердити дзвінком
|Код прийде не в СМС
|Оберіть СМС — дзвінки тут не видно
|Код не приходить
|Затримка або фільтр
|Запитайте ще раз, потім змініть країну
З яких країн є безкоштовні номери для ВК?
Безкоштовних російських номерів на Tiger SMS зараз немає, і VK їх не вимагає. Найбільше активних номерів — у США та Індонезії.
|Країна
|Номерів із кодом VK, 7 дн
|Кодів VK, 7 дн
|Останній код
|США
|2
|2
|2 дні тому
Як захистити сторінку ВК на безкоштовному номері?
Номер у VK ID — це спосіб відновити доступ. Поки він спільний, сторінку може відновити кожен, хто прочитає код:
- VK ID → Безпека і вхід — надійний пароль і підтвердження входу.
- VK ID → Особисті дані → Номер телефону — замініть своїм.
- Не тримайте там групи й листування, які шкода втратити.
Коли потрібен власний номер для ВК?
Для сторінки надовго, спільноти чи рекламного кабінету потрібен номер, який бачите лише ви: сторінка номера для ВКонтакте.
На Tiger SMS номери для ВКонтакте є більш ніж у 170 країнах. Найкраща доставка кодів VK зараз у номерів із таких країн: Італія, Велика Британія, Австрія, Нідерланди, Словенія, Австралія, Індонезія, Чилі, Бразилія, Камбоджа. Оберіть країну на сторінці номера для ВКонтакте — якщо код не прийде за 20 хвилин, гроші повернуться на баланс.
Питання про безкоштовні номери для ВК
Чому VK пише, що номер зайнятий?
До номера вже прив’язана сторінка, а VK дозволяє лише одну.
Чи потрібен російський номер для ВК?
Ні. VK приймає номери багатьох країн.
Скільки проживе сторінка на безкоштовному номері?
Поки хтось не відновить її через той самий номер. Зміна номера у VK ID знімає цей ризик.