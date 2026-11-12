Бесплатный номер для ВК: страница ВКонтакте без своей SIM
Бесплатные виртуальные номера для ВК из списка ниже — общие, и для регистрации ВКонтакте они подходят. В нём только номера, на которые код VK пришёл за последние 24 часа: список обновляется каждые несколько минут, поэтому подборки «бесплатных номеров для вк 2023» здесь не нужны — смотрите, что работает сегодня. Виртуальный номер для ВКонтакте бесплатно — это номер для одного кода, а не для страницы на годы.
Эти номера общие. Страница открыта всем, поэтому код, который вы запросите, может прочитать посторонний, и аккаунт на таком номере никогда не будет только вашим.
VK на бесплатных номерах: наша статистика
- кодов VK на бесплатных номерах за 24 ч
- 0
- кодов VK за 7 дней
- 2
- номеров получили код VK за 24 ч
- 0
- последний код VK
- 2 дня назад
- стран с кодами VK за 7 дней
- 1
Сейчас нет номеров с недавними кодами VK
Как здесь выглядит код VK
<#>Your Cantina verification code is: 2292 FGDNt vKcKW
Нужен номер для VK, который видите только вы?
Если SMS-код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения.
Почему бесплатный номер для ВК может не подойти?
Бесплатный номер для ВК не подойдёт, если к нему уже привязана страница: ВКонтакте разрешает привязать к 1 номеру только 1 страницу. Для общего номера это главное ограничение — на него мог зарегистрироваться кто-то до вас. Такой номер пропускайте: если номер занят, VK сообщит об этом ещё на шаге с телефоном.
|Что видите
|Что это значит
|Что делать
|VK пишет, что номер занят
|К номеру привязана другая страница
|Возьмите другой номер
|VK предлагает подтвердить звонком
|Код продиктуют последние цифры номера, с которого позвонит робот
|Выберите получение кода по SMS — звонки на странице номера не видны
|Код не приходит
|Задержка или номер отфильтрован
|Запросите ещё раз, потом смените страну
Как VK присылает код подтверждения?
VK ID присылает код подтверждения 3 способами: по SMS, push-уведомлением на устройство, где вы уже вошли, или звонком робота — тогда код это последние цифры номера, с которого звонят. На бесплатном номере работает только SMS: push уйдёт на чужое устройство, а звонок на странице номера не виден. Поэтому, если VK предлагает звонок, выберите получение кода по SMS.
Из каких стран есть бесплатные номера для ВК?
Бесплатные номера для ВК сейчас есть в 1 стране с активными общими номерами. ВКонтакте принимает номера разных стран, поэтому российский номер не обязателен. Выбирайте номер, на который код VK пришёл за последние сутки.
|Страна
|Номеров с кодом VK, 7 дн
|Кодов VK, 7 дн
|Последний код
|Соединенные Штаты
|2
|2
|2 дня назад
Как защитить страницу ВК на бесплатном номере?
Страницу ВК на бесплатном номере защищают 3 действия, потому что номер в VK ID — это способ восстановить доступ. Пока на странице стоит общий номер, восстановить её может любой, кто прочитает код. Сделайте это сразу после регистрации:
- Управление VK ID → Безопасность и вход — поставьте надёжный пароль и включите подтверждение входа.
- Управление VK ID → Личные данные → Номер телефона — замените общий номер своим, как только он появится.
- Не храните на такой странице переписку и группы, которые жалко потерять.
Когда нужен личный номер для ВКонтакте?
Личный номер для ВКонтакте нужен для страницы, которой вы будете пользоваться постоянно, для группы или рекламного кабинета: его код видите только вы. На Tiger SMS номера для ВКонтакте есть более чем в 170 странах. Лучшая доставка кодов VK сейчас у номеров из таких стран: Италия, Соединенное Королевство, Австрия, Нидерланды, Словения, Австралия, Индонезия, Чили, Бразилия, Камбоджа. Купить номер для ВКонтакте — если код не придёт за 20 минут, деньги вернутся на баланс.
Вопросы о бесплатных номерах для ВК
Почему VK пишет, что номер занят?
К этому номеру уже привязана страница, а ВКонтакте не даёт привязать к одному номеру вторую.
Можно ли зарегистрировать ВК на номер другой страны?
Да, VK принимает номера разных стран. Выбирайте номер, на который недавно приходил код VK.
Сколько проживёт страница на бесплатном номере?
Пока никто не восстановит доступ через тот же номер. Смена номера в VK ID снимает этот риск.
Нужна ли регистрация на Tiger SMS, чтобы получить код?
Нет. Откройте номер из списка и нажмите «Показать SMS».