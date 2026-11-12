Бесплатные номера · VK

Бесплатный номер для ВК: страница ВКонтакте без своей SIM

Бесплатные виртуальные номера для ВК из списка ниже — общие, и для регистрации ВКонтакте они подходят. В нём только номера, на которые код VK пришёл за последние 24 часа: список обновляется каждые несколько минут, поэтому подборки «бесплатных номеров для вк 2023» здесь не нужны — смотрите, что работает сегодня. Виртуальный номер для ВКонтакте бесплатно — это номер для одного кода, а не для страницы на годы.