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무료 번호 · Telegram

텔레그램 무료 가상번호

아래 번호는 모두 공개 번호입니다. 텔레그램 가입에 쓸 수 있지만, 페이지를 연 사람은 누구나 인증 코드를 볼 수 있습니다. 테스트 계정에는 괜찮지만 주 계정에는 맞지 않습니다. 목록에는 최근 24시간 안에 실제로 텔레그램 코드가 온 번호만 있습니다.

이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.

무료 번호의 Telegram: 우리 통계

24시간 동안 무료 번호에 온 Telegram 코드
1
7일간 Telegram 코드
46
개 번호가 24시간 안에 Telegram 코드 수신
1
최근 Telegram 코드
39분 전
개국에서 7일간 Telegram 코드
2

지금 Telegram에 가장 좋은 번호

24시간 Telegram 코드 수 순, 같으면 최신 순

1 +447492163959 1 Telegram SMS · 24시간 39분 전 열기

최근 Telegram 코드가 온 모든 번호

+447492163959 활성 39분 전 Telegram 코드 SMS 보기

여기서 보이는 Telegram 코드

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

Telegram 번호 받기

텔레그램 무료 번호에 왜 SMS 코드가 항상 오지 않나요?

텔레그램 로그인 코드는 5자리입니다. 번호에 이미 계정이 있으면 코드는 SMS가 아니라 그 계정이 열려 있는 기기의 앱으로 먼저 갑니다. 공개 번호에서는 그 기기가 다른 사람의 것이라 코드를 볼 수 없습니다. SMS는 활성 텔레그램 계정이 없는 번호에만 옵니다.

화면에 보이는 것의미해결
「다른 기기의 텔레그램 앱으로 코드를 보냈습니다」번호에 이미 계정이 있음목록에서 다른 번호 선택
2~3분이 지나도 SMS가 없음많이 쓰인 번호에 텔레그램이 SMS를 멈췄을 가능성코드가 더 최근인 번호나 다른 국가
「시도 횟수가 너무 많습니다」연속 요청으로 제한기다리거나 번호 변경
「이 번호는 차단되었습니다」텔레그램이 번호를 차단다시 시도하지 말고 다른 번호로

어느 나라의 텔레그램 임시번호가 있나요?

텔레그램 가입에 한국 번호는 필요 없습니다. 지금은 미국과 인도네시아 공개 번호가 가장 활발합니다.

국가 Telegram 코드 받은 번호, 7일 Telegram 코드, 7일 최근 코드
영국 1 1 39분 전
미국 3 45 1일 전

무료 번호의 텔레그램 계정은 어떻게 보호하나요?

같은 공개 번호로 누구나 새 코드를 요청해 이 사이트에서 읽을 수 있습니다. 다음 세 가지 설정으로 막을 수 있습니다.

  • 설정 → 개인정보 및 보안 → 2단계 인증: 비밀번호를 걸면 코드만으로는 로그인할 수 없습니다.
  • 개인정보 → 전화번호 → 아무도: 프로필에 공개 번호가 보이지 않습니다.
  • 설정 → 번호 변경: 내 번호가 생기면 바로 옮기세요.

텔레그램용 재고가 많은 국가: 이탈리아, 우즈베키스탄, 인도네시아, 콜롬비아, 미얀마, 폴란드, 영국, 오스트리아, 필리핀, 터키. 텔레그램 번호 페이지에서 국가를 고르세요. 실제로 받은 코드만 결제합니다. 20분 안에 SMS가 오지 않으면 잔액으로 환불됩니다.

SIM 없이 텔레그램을 쓸 수 있나요?

어떤 SIM에도 묶이지 않은 계정이 필요하면, 텔레그램은 Fragment에서 파는 익명 +888 번호도 받습니다. SMS용 번호보다 훨씬 비싸지만 영구히 내 것입니다.

텔레그램 무료 가상번호 질문

같은 무료 번호로 텔레그램에 두 번 가입할 수 있나요?

번호에 활성 계정이 없을 때만 가능합니다. 이후 코드는 SMS가 아니라 주인의 앱으로 갑니다.

채널이나 사업용으로 써도 되나요?

권하지 않습니다. 비밀번호가 없으면 다음 코드를 본 사람이 로그인할 수 있습니다.

코드를 보려면 Tiger SMS 가입이 필요한가요?

아니요. 목록의 번호를 열고 「SMS 보기」를 누르세요.