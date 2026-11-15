텔레그램 로그인 코드는 5자리입니다. 번호에 이미 계정이 있으면 코드는 SMS가 아니라 그 계정이 열려 있는 기기의 앱으로 먼저 갑니다. 공개 번호에서는 그 기기가 다른 사람의 것이라 코드를 볼 수 없습니다. SMS는 활성 텔레그램 계정이 없는 번호에만 옵니다.