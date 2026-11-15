텔레그램 무료 가상번호
아래 번호는 모두 공개 번호입니다. 텔레그램 가입에 쓸 수 있지만, 페이지를 연 사람은 누구나 인증 코드를 볼 수 있습니다. 테스트 계정에는 괜찮지만 주 계정에는 맞지 않습니다. 목록에는 최근 24시간 안에 실제로 텔레그램 코드가 온 번호만 있습니다.
이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.
무료 번호의 Telegram: 우리 통계
- 24시간 동안 무료 번호에 온 Telegram 코드
- 1
- 7일간 Telegram 코드
- 46
- 개 번호가 24시간 안에 Telegram 코드 수신
- 1
- 최근 Telegram 코드
- 39분 전
- 개국에서 7일간 Telegram 코드
- 2
지금 Telegram에 가장 좋은 번호
최근 Telegram 코드가 온 모든 번호
여기서 보이는 Telegram 코드
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?
20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.
텔레그램 무료 번호에 왜 SMS 코드가 항상 오지 않나요?
텔레그램 로그인 코드는 5자리입니다. 번호에 이미 계정이 있으면 코드는 SMS가 아니라 그 계정이 열려 있는 기기의 앱으로 먼저 갑니다. 공개 번호에서는 그 기기가 다른 사람의 것이라 코드를 볼 수 없습니다. SMS는 활성 텔레그램 계정이 없는 번호에만 옵니다.
|화면에 보이는 것
|의미
|해결
|「다른 기기의 텔레그램 앱으로 코드를 보냈습니다」
|번호에 이미 계정이 있음
|목록에서 다른 번호 선택
|2~3분이 지나도 SMS가 없음
|많이 쓰인 번호에 텔레그램이 SMS를 멈췄을 가능성
|코드가 더 최근인 번호나 다른 국가
|「시도 횟수가 너무 많습니다」
|연속 요청으로 제한
|기다리거나 번호 변경
|「이 번호는 차단되었습니다」
|텔레그램이 번호를 차단
|다시 시도하지 말고 다른 번호로
무료 번호의 텔레그램 계정은 어떻게 보호하나요?
같은 공개 번호로 누구나 새 코드를 요청해 이 사이트에서 읽을 수 있습니다. 다음 세 가지 설정으로 막을 수 있습니다.
- 설정 → 개인정보 및 보안 → 2단계 인증: 비밀번호를 걸면 코드만으로는 로그인할 수 없습니다.
- 개인정보 → 전화번호 → 아무도: 프로필에 공개 번호가 보이지 않습니다.
- 설정 → 번호 변경: 내 번호가 생기면 바로 옮기세요.
SIM 없이 텔레그램을 쓸 수 있나요?
어떤 SIM에도 묶이지 않은 계정이 필요하면, 텔레그램은 Fragment에서 파는 익명 +888 번호도 받습니다. SMS용 번호보다 훨씬 비싸지만 영구히 내 것입니다.
텔레그램 무료 가상번호 질문
같은 무료 번호로 텔레그램에 두 번 가입할 수 있나요?
번호에 활성 계정이 없을 때만 가능합니다. 이후 코드는 SMS가 아니라 주인의 앱으로 갑니다.
채널이나 사업용으로 써도 되나요?
권하지 않습니다. 비밀번호가 없으면 다음 코드를 본 사람이 로그인할 수 있습니다.
코드를 보려면 Tiger SMS 가입이 필요한가요?
아니요. 목록의 번호를 열고 「SMS 보기」를 누르세요.