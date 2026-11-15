Telegram के लिए फ्री वर्चुअल नंबर
नीचे दिए सभी नंबर पब्लिक हैं: इनसे Telegram पर रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन पेज खोलने वाला कोई भी व्यक्ति कोड देख सकता है। टेस्ट अकाउंट के लिए ठीक है, मुख्य अकाउंट के लिए नहीं। लिस्ट में सिर्फ वे नंबर हैं जिन पर पिछले 24 घंटों में सच में Telegram कोड आया।
ये नंबर सभी के साथ साझा हैं। पेज सबके लिए खुला है, इसलिए यहां मांगा गया कोड कोई अजनबी पढ़ सकता है, और इस नंबर का अकाउंट कभी सिर्फ आपका नहीं होगा।
मुफ़्त नंबरों पर Telegram: हमारे आंकड़े
- 24 घंटे में मुफ़्त नंबरों पर Telegram कोड
- 1
- 7 दिनों में Telegram कोड
- 46
- नंबरों पर 24 घंटे में Telegram कोड आया
- 1
- आखिरी Telegram कोड
- 37 मिनट पहले
- देशों में 7 दिनों में Telegram कोड
- 2
अभी Telegram के लिए सबसे अच्छा नंबर
हाल में Telegram कोड वाले सभी नंबर
यहां Telegram कोड कैसा दिखता है
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ आप देखें?
यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।
Telegram फ्री नंबर पर कोड हमेशा SMS से क्यों नहीं आता?
Telegram का लॉगिन कोड 5 अंकों का होता है। अगर नंबर पर पहले से अकाउंट है, तो कोड SMS से नहीं, बल्कि उस डिवाइस के ऐप में जाता है जहां अकाउंट खुला है। पब्लिक नंबर पर वह डिवाइस किसी और का होता है, इसलिए कोड आपको नहीं दिखेगा। SMS सिर्फ उन नंबरों पर आता है जिन पर कोई चालू Telegram अकाउंट नहीं है।
|आपको क्या दिखता है
|मतलब
|क्या करें
|«कोड आपके दूसरे डिवाइस के Telegram ऐप पर भेजा गया»
|नंबर पर पहले से अकाउंट है
|लिस्ट से दूसरा नंबर चुनें
|2–3 मिनट तक SMS नहीं
|शायद Telegram ने बहुत इस्तेमाल हुए नंबर पर SMS भेजना बंद कर दिया
|ताज़ा कोड वाला नंबर या दूसरा देश
|«बहुत ज़्यादा प्रयास»
|बार-बार अनुरोध के बाद लिमिट
|रुकें या नंबर बदलें
|«यह नंबर बैन है»
|Telegram ने नंबर ब्लॉक किया
|दोबारा न आज़माएं, दूसरा लें
किन देशों के Telegram फ्री नंबर मिलते हैं?
Telegram पर रजिस्टर करने के लिए भारत का नंबर ज़रूरी नहीं है। अभी अमेरिका और इंडोनेशिया के पब्लिक नंबर सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं।
|देश
|Telegram कोड वाले नंबर, 7 दि
|Telegram कोड, 7 दि
|आखिरी कोड
|यूनाइटेड किंगडम
|1
|1
|37 मिनट पहले
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|3
|45
|एक दिन पहले
फ्री नंबर पर Telegram अकाउंट कैसे सुरक्षित करें?
कोई भी उसी पब्लिक नंबर पर नया कोड मंगाकर यहां पढ़ सकता है। ये तीन सेटिंग्स इसे रोकती हैं:
- Settings → Privacy and Security → Two-Step Verification: पासवर्ड के बाद सिर्फ कोड से लॉगिन नहीं होगा।
- Privacy → Phone Number → Nobody: प्रोफ़ाइल पर पब्लिक नंबर नहीं दिखेगा।
- Settings → Change Number: अपना नंबर मिलते ही बदल दें।
Telegram के लिए सबसे ज़्यादा स्टॉक: इटली, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, कोलम्बिया, म्यांमार, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, फिलीपींस, टर्की। Telegram नंबर पेज पर देश चुनें। पैसे सिर्फ़ उसी कोड के लगते हैं जो सच में आए: 20 मिनट में SMS न आए तो पैसे बैलेंस में लौट आते हैं।
क्या बिना SIM के Telegram चल सकता है?
अगर ऐसा अकाउंट चाहिए जो किसी SIM से जुड़ा न हो, तो Telegram, Fragment प्लेटफ़ॉर्म पर बिकने वाले गुमनाम +888 नंबर भी स्वीकार करता है। ये SMS नंबर से काफ़ी महंगे हैं, लेकिन हमेशा के लिए आपके होते हैं।
Telegram फ्री नंबर के सवाल
क्या एक फ्री नंबर से Telegram पर दो बार रजिस्टर कर सकते हैं?
सिर्फ तब तक जब तक उस पर कोई चालू अकाउंट न हो। उसके बाद कोड SMS से नहीं, मालिक के ऐप में जाएगा।
क्या चैनल या बिज़नेस के लिए ठीक है?
नहीं। पासवर्ड न हो तो अगला कोड पढ़ने वाला लॉगिन कर सकता है।
कोड देखने के लिए Tiger SMS पर रजिस्टर करना ज़रूरी है?
नहीं। लिस्ट से नंबर खोलें और «SMS देखें» दबाएं।