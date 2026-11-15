Telegram का लॉगिन कोड 5 अंकों का होता है। अगर नंबर पर पहले से अकाउंट है, तो कोड SMS से नहीं, बल्कि उस डिवाइस के ऐप में जाता है जहां अकाउंट खुला है। पब्लिक नंबर पर वह डिवाइस किसी और का होता है, इसलिए कोड आपको नहीं दिखेगा। SMS सिर्फ उन नंबरों पर आता है जिन पर कोई चालू Telegram अकाउंट नहीं है।