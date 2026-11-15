Telegram için ücretsiz numara
Telegram için ücretsiz sanal numara arıyorsanız aşağıdaki numaralar herkese açık ve bedava: Telegram’a bu numarayla kayıt olabilirsiniz ama SMS onay kodunu sayfayı açan herkes görür. Deneme hesabı için uygun, asıl hesabınız için değil. Listede yalnızca son 24 saatte gerçekten Telegram kodu gelen numaralar var — numara alma işine onlardan başlayın.
Bu numaralar herkesle ortak. Sayfa herkese açık; burada istediğiniz kodu bir yabancı okuyabilir ve hesap hiçbir zaman yalnızca sizin olmaz.
Ücretsiz numaralarda Telegram: istatistiğimiz
- 24 saatte ücretsiz numaralara gelen Telegram kodu
- 1
- 7 günde Telegram kodu
- 46
- numaraya 24 saatte Telegram kodu geldi
- 1
- son Telegram kodu
- 41 dakika önce
- 7 günde Telegram kodu gelen ülke
- 2
Şu an Telegram için en iyi numara
Yakın zamanda Telegram kodu gelen tüm numaralar
Telegram kodu burada nasıl görünür
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
Yalnızca sizin göreceğiniz bir numara mı lazım?
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Ücretsiz Telegram numarasına kod neden her zaman SMS ile gelmez?
Telegram 5 haneli bir giriş kodu kullanır. Numarada zaten hesap varsa kod önce uygulamaya, hesabın açık olduğu cihaza gider. Ortak numarada o cihaz başkasınındır, yani kodu göremezsiniz. SMS yalnızca aktif Telegram hesabı olmayan numaralara gelir.
|Ekranda gördüğünüz
|Anlamı
|Ne yapmalı
|«Kodu diğer cihazınızdaki Telegram uygulamasına gönderdik»
|Numarada zaten hesap var
|Listeden başka numara seçin
|2–3 dakikada SMS gelmedi
|Telegram muhtemelen bu çok kullanılan numaraya SMS göndermeyi bıraktı
|Daha yeni kodlu numara ya da başka ülke
|«Çok fazla deneme»
|Art arda isteklerden sonra limit
|Bekleyin ya da numara değiştirin
|«Bu numara engellendi»
|Telegram numarayı yasakladı
|Tekrar denemeyin, başkasını alın
Ücretsiz Türk numarası var mı?
Şu an ücretsiz numaralar arasında Türkiye yok. Telegram kayıt için kendi ülkenizin numarasını istemez: ABD ya da Endonezya numarası aynı şekilde çalışır. Mutlaka +90 gerekiyorsa özel Türkiye numarası alın.
|Ülke
|Telegram kodu gelen numara, 7 g
|Telegram kodu, 7 g
|Son kod
|Birleşik Krallık
|1
|1
|41 dakika önce
|Amerika Birleşik Devletleri
|3
|45
|1 gün önce
Ücretsiz numaradaki Telegram hesabı nasıl korunur?
Aynı ortak numaraya yeni kodu herkes isteyip burada okuyabilir. Üç ayar bunu engeller:
- Ayarlar → Gizlilik ve Güvenlik → İki Adımlı Doğrulama. Bulut şifresiyle tek başına kod yetmez.
- Gizlilik → Telefon Numarası → Hiç kimse. Ortak numara profilinizde görünmez.
- Ayarlar → Numarayı Değiştir — kendi numaranız olunca hesabı ona taşıyın.
Ortak numara mı, özel numara mı?
|Ücretsiz ortak numara
|Özel numara
|Kodu kim görür
|Sayfadaki herkes
|Yalnızca siz
|SMS gelir mi
|Daha seyrek
|Numara Telegram için yeni
|Hesabı kaybetme riski
|Şifresiz yüksek
|Düşük
|Fiyat
|Ücretsiz
|Birkaç sent, kod gelmezse iade
Telegram için en çok numara şu ülkelerde: İtalya, Özbekistan, Endonezya, Kolombiya, Myanmar, Polonya, Birleşik Krallık, Avusturya, Filipinler, Türkiye. Ülkeyi Telegram numarası sayfasında seçin. Yalnızca gelen kod için ödersiniz: SMS 20 dakika içinde gelmezse para bakiyenize döner.
Telegram SIM kart olmadan kullanılabilir mi?
Hiçbir SIM’e bağlı olmayan bir hesap istiyorsanız Telegram, Fragment platformundaki anonim +888 numaralarını kabul eder. SMS numarasından çok daha pahalıdır ama kalıcı olarak sizindir.
Telegram için ücretsiz numara: sık sorulanlar
Aynı ücretsiz numarayla Telegram’a iki kez kayıt olunur mu?
Yalnızca numarada aktif hesap yokken. Sonrasında kod SMS ile değil, sahibinin uygulamasına gider.
Telegram SMS onay kodu neden bana gelmedi?
Numaraya sizden önce biri kayıt olduysa kod onun uygulamasına gider. Kodu yeni gelmiş başka bir numara deneyin.
Kanal ya da işletme için uygun mu?
Hayır. Şifre yoksa bir sonraki kodu okuyan girer; numara zaten her an kaybedilebilir.
Kodu görmek için Tiger SMS’e üye olmak gerekiyor mu?
Hayır. Listeden numarayı açıp «SMS'i görüntüle»e basın.