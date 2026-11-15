Ücretsiz numaralar · Telegram

Telegram için ücretsiz numara

Telegram için ücretsiz sanal numara arıyorsanız aşağıdaki numaralar herkese açık ve bedava: Telegram’a bu numarayla kayıt olabilirsiniz ama SMS onay kodunu sayfayı açan herkes görür. Deneme hesabı için uygun, asıl hesabınız için değil. Listede yalnızca son 24 saatte gerçekten Telegram kodu gelen numaralar var — numara alma işine onlardan başlayın.