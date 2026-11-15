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免费号码 · Telegram

Telegram 免费虚拟手机号

下面的号码都是公共号码：可以用来注册 Telegram（电报、飞机），但打开页面的任何人都能看到验证码。适合测试账号，不适合主账号。列表只显示过去 24 小时内确实收到过 Telegram 验证码的号码。

这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。

免费号码上的 Telegram：我们的统计

24 小时内免费号码收到的 Telegram 验证码
1
7 天内 Telegram 验证码
46
个号码 24 小时内收到 Telegram 验证码
1
最近一条 Telegram 验证码
35分钟前
个国家 7 天内有 Telegram 验证码
2

当前最适合 Telegram 的号码

按 24 小时内 Telegram 验证码数量排序，相同则看最新

1 +447492163959 1 Telegram 短信 · 24 小时 35分钟前 打开

近期收到 Telegram 验证码的全部号码

+447492163959 活跃 35分钟前收到 Telegram 验证码 查看短信

Telegram 验证码在这里的样子

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

需要只有你能看到的号码？

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

获取 Telegram 号码

为什么 Telegram 免费号码不一定收到短信验证码？

Telegram 的登录验证码是 5 位数字。如果号码已经有账号，验证码会先发到已登录该账号的设备上的 App 里，而不是短信。公共号码的这台设备属于别人，所以你看不到验证码。只有没有活跃 Telegram 账号的号码才会收到短信。

你看到的提示含义怎么办
「验证码已发送到你另一台设备上的 Telegram」号码已有账号换列表里的其他号码
2–3 分钟没收到短信Telegram 可能已停止向这个被频繁使用的号码发短信换验证码更新的号码，或换国家
「尝试次数过多」多次请求后被限制等一会儿或换号码
「该号码已被封禁」号码被 Telegram 封了不要再试，换一个

Telegram 免费接码有哪些国家的号码？

注册 Telegram 不需要本国号码。目前美国和印度尼西亚的公共号码最活跃。

国家 收到 Telegram 验证码的号码，7 天 Telegram 验证码，7 天 最近验证码
英国 1 1 35分钟前
美国 3 45 1天前

免费号码上的 Telegram 账号怎么保护？

任何人都可以给同一个公共号码申请新验证码，并在这里看到。以下三项设置可以防止账号被登录：

  • 设置 → 隐私与安全 → 两步验证：设置云密码后，仅凭验证码无法登录。
  • 隐私 → 手机号码 → 没有人：资料里不显示公共号码。
  • 设置 → 更换号码：有了自己的号码后立即更换。

目前 Telegram 号码库存最多的国家：意大利, 乌兹别克斯坦, 印度尼西亚, 哥伦比亚, 缅甸, 波兰, 英国, 奥地利, 菲律宾, 土耳其。在 Telegram 号码页面选择国家。 只为实际收到的验证码付费：20 分钟内没收到短信，费用会退回余额。

不用 SIM 卡能注册 Telegram 吗？

如果想要一个不绑定任何 SIM 卡的账号，Telegram 也接受 Fragment 平台出售的匿名 +888 号码。价格比短信号码高得多，但永久归你所有。

关于 Telegram 免费号码的问题

同一个免费号码能注册两次 Telegram 吗？

只有在号码上没有活跃账号时可以。之后的验证码会发到号码主人的 App，而不是短信。

免费 tg 账号能用来做频道或生意吗？

不建议。没有云密码的话，看到下一条验证码的人就能登录。

查看验证码需要注册 老虎接码平台 吗？

不需要。打开列表中的号码，点「查看短信」即可。