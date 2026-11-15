免费号码 · Telegram
Telegram 免费虚拟手机号
下面的号码都是公共号码：可以用来注册 Telegram（电报、飞机），但打开页面的任何人都能看到验证码。适合测试账号，不适合主账号。列表只显示过去 24 小时内确实收到过 Telegram 验证码的号码。
这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。
免费号码上的 Telegram：我们的统计
- 24 小时内免费号码收到的 Telegram 验证码
- 1
- 7 天内 Telegram 验证码
- 46
- 个号码 24 小时内收到 Telegram 验证码
- 1
- 最近一条 Telegram 验证码
- 35分钟前
- 个国家 7 天内有 Telegram 验证码
- 2
当前最适合 Telegram 的号码
近期收到 Telegram 验证码的全部号码
Telegram 验证码在这里的样子
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
需要只有你能看到的号码？
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
为什么 Telegram 免费号码不一定收到短信验证码？
Telegram 的登录验证码是 5 位数字。如果号码已经有账号，验证码会先发到已登录该账号的设备上的 App 里，而不是短信。公共号码的这台设备属于别人，所以你看不到验证码。只有没有活跃 Telegram 账号的号码才会收到短信。
|你看到的提示
|含义
|怎么办
|「验证码已发送到你另一台设备上的 Telegram」
|号码已有账号
|换列表里的其他号码
|2–3 分钟没收到短信
|Telegram 可能已停止向这个被频繁使用的号码发短信
|换验证码更新的号码，或换国家
|「尝试次数过多」
|多次请求后被限制
|等一会儿或换号码
|「该号码已被封禁」
|号码被 Telegram 封了
|不要再试，换一个
不用 SIM 卡能注册 Telegram 吗？
如果想要一个不绑定任何 SIM 卡的账号，Telegram 也接受 Fragment 平台出售的匿名 +888 号码。价格比短信号码高得多，但永久归你所有。
关于 Telegram 免费号码的问题
同一个免费号码能注册两次 Telegram 吗？
只有在号码上没有活跃账号时可以。之后的验证码会发到号码主人的 App，而不是短信。
免费 tg 账号能用来做频道或生意吗？
不建议。没有云密码的话，看到下一条验证码的人就能登录。
查看验证码需要注册 老虎接码平台 吗？
不需要。打开列表中的号码，点「查看短信」即可。