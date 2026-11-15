Telegram 的登录验证码是 5 位数字。如果号码已经有账号，验证码会先发到已登录该账号的设备上的 App 里，而不是短信。公共号码的这台设备属于别人，所以你看不到验证码。只有没有活跃 Telegram 账号的号码才会收到短信。