無料番号 · Telegram

テレグラム（Telegram）用の使い捨て電話番号

以下の番号はすべて公開番号です。Telegram の登録に使えますが、ページを開いた人なら誰でも認証コードを見られます。テスト用アカウントには向いていますが、メインのアカウントには向きません。表示しているのは、過去24時間に実際に Telegram のコードが届いた番号だけです。