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無料番号 · Telegram

テレグラム（Telegram）用の使い捨て電話番号

以下の番号はすべて公開番号です。Telegram の登録に使えますが、ページを開いた人なら誰でも認証コードを見られます。テスト用アカウントには向いていますが、メインのアカウントには向きません。表示しているのは、過去24時間に実際に Telegram のコードが届いた番号だけです。

これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。

無料番号での Telegram：当社の統計

24時間に無料番号へ届いた Telegram コード
1
7日間の Telegram コード
46
番号に24時間以内に Telegram コード
1
最新の Telegram コード
39分前
か国で7日間に Telegram コード
2

いま Telegram に最適な番号

24時間の Telegram コード数順、同数なら新しい順

1 +447492163959 1 Telegram SMS · 24時間 39分前 開く

最近 Telegram コードが届いたすべての番号

+447492163959 稼働中 39分前に Telegram コード SMSを見る

ここでの Telegram コードの見え方

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

自分だけが見られる番号が必要ですか？

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

Telegram 用の番号

Telegram の無料番号に SMS でコードが届かないのはなぜ？

Telegram のログインコードは5桁です。その番号にすでにアカウントがある場合、コードは SMS ではなく、そのアカウントを開いている端末のアプリに先に届きます。公開番号ではその端末は他人のものなので、コードは見えません。SMS が届くのは、Telegram アカウントがない番号だけです。

表示される内容意味対処
「別の端末の Telegram アプリにコードを送信しました」この番号にはすでにアカウントがある一覧から別の番号を選ぶ
2〜3分たっても SMS が来ないよく使われる番号への SMS 送信を Telegram が止めた可能性新しいコードのある番号か別の国
「試行回数が多すぎます」連続リクエストによる制限待つか番号を変える
「この電話番号は利用停止です」Telegram が番号をブロック再試行せず別の番号へ

Telegram の無料番号はどの国にある？

Telegram の登録に自国の番号は必要ありません。現在はアメリカとインドネシアの公開番号がもっとも活発です。

Telegram コードが届いた番号（7日） Telegram コード（7日） 最新コード
イギリス 1 1 39分前
アメリカ合衆国 3 45 1日前

無料番号の Telegram アカウントはどう守る？

同じ公開番号に新しいコードを誰でも要求でき、このサイトで読めます。次の3つの設定で防げます。

  • 設定 → プライバシーとセキュリティ → 2段階認証：パスワードを設定すると、コードだけではログインできません。
  • プライバシー → 電話番号 → 誰もいない：公開番号がプロフィールに表示されません。
  • 設定 → 番号を変更：自分の番号ができたらすぐ移行。

Telegram 用の在庫が多い国：イタリア, ウズベキスタン, インドネシア, コロンビア, ミャンマー, ポーランド, イギリス, オーストリア, フィリピン, トルコTelegram 番号のページで国を選べます。 支払うのは届いたコードの分だけです。20 分以内に SMS が届かなければ残高に返金されます。

SIM カードなしで Telegram は使える？

どの SIM にも紐づかないアカウントが欲しい場合、Telegram は Fragment で販売されている匿名の +888 番号も受け付けます。SMS 用の番号よりかなり高価ですが、ずっと自分のものです。

Telegram の使い捨て番号についての質問

同じ無料番号で Telegram に2回登録できますか？

その番号に有効なアカウントがない間だけです。登録後は、コードは SMS ではなく持ち主のアプリに届きます。

チャンネルや仕事用に使えますか？

おすすめしません。パスワードがなければ、次のコードを見た人がログインできます。

コードを見るのに Tiger SMS の登録は必要ですか？

不要です。一覧の番号を開いて「SMSを見る」を押してください。