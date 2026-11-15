テレグラム（Telegram）用の使い捨て電話番号
以下の番号はすべて公開番号です。Telegram の登録に使えますが、ページを開いた人なら誰でも認証コードを見られます。テスト用アカウントには向いていますが、メインのアカウントには向きません。表示しているのは、過去24時間に実際に Telegram のコードが届いた番号だけです。
これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。
無料番号での Telegram：当社の統計
- 24時間に無料番号へ届いた Telegram コード
- 1
- 7日間の Telegram コード
- 46
- 番号に24時間以内に Telegram コード
- 1
- 最新の Telegram コード
- 39分前
- か国で7日間に Telegram コード
- 2
いま Telegram に最適な番号
最近 Telegram コードが届いたすべての番号
ここでの Telegram コードの見え方
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
自分だけが見られる番号が必要ですか？
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
Telegram の無料番号に SMS でコードが届かないのはなぜ？
Telegram のログインコードは5桁です。その番号にすでにアカウントがある場合、コードは SMS ではなく、そのアカウントを開いている端末のアプリに先に届きます。公開番号ではその端末は他人のものなので、コードは見えません。SMS が届くのは、Telegram アカウントがない番号だけです。
|表示される内容
|意味
|対処
|「別の端末の Telegram アプリにコードを送信しました」
|この番号にはすでにアカウントがある
|一覧から別の番号を選ぶ
|2〜3分たっても SMS が来ない
|よく使われる番号への SMS 送信を Telegram が止めた可能性
|新しいコードのある番号か別の国
|「試行回数が多すぎます」
|連続リクエストによる制限
|待つか番号を変える
|「この電話番号は利用停止です」
|Telegram が番号をブロック
|再試行せず別の番号へ
無料番号の Telegram アカウントはどう守る？
同じ公開番号に新しいコードを誰でも要求でき、このサイトで読めます。次の3つの設定で防げます。
- 設定 → プライバシーとセキュリティ → 2段階認証：パスワードを設定すると、コードだけではログインできません。
- プライバシー → 電話番号 → 誰もいない：公開番号がプロフィールに表示されません。
- 設定 → 番号を変更：自分の番号ができたらすぐ移行。
SIM カードなしで Telegram は使える？
どの SIM にも紐づかないアカウントが欲しい場合、Telegram は Fragment で販売されている匿名の +888 番号も受け付けます。SMS 用の番号よりかなり高価ですが、ずっと自分のものです。
Telegram の使い捨て番号についての質問
同じ無料番号で Telegram に2回登録できますか？
その番号に有効なアカウントがない間だけです。登録後は、コードは SMS ではなく持ち主のアプリに届きます。
チャンネルや仕事用に使えますか？
おすすめしません。パスワードがなければ、次のコードを見た人がログインできます。
コードを見るのに Tiger SMS の登録は必要ですか？
不要です。一覧の番号を開いて「SMSを見る」を押してください。