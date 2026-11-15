Бесплатные номера · Telegram

Бесплатный номер для Телеграм с кодом

Все бесплатные онлайн номера для Телеграм ниже общие: на них можно зарегистрироваться в тг, но код увидит любой, кто откроет страницу. Для тестового аккаунта это подходит, для основного — нет. В списке только номера, на которые код Telegram действительно пришёл за последние 24 часа, — с них и начинайте. Бесплатный номер для тг здесь подходит, чтобы получить смс с кодом для регистрации телеграмм, но не чтобы жить на нём годами.