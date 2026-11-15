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Бесплатные номера · Telegram

Бесплатный номер для Телеграм с кодом

Все бесплатные онлайн номера для Телеграм ниже общие: на них можно зарегистрироваться в тг, но код увидит любой, кто откроет страницу. Для тестового аккаунта это подходит, для основного — нет. В списке только номера, на которые код Telegram действительно пришёл за последние 24 часа, — с них и начинайте. Бесплатный номер для тг здесь подходит, чтобы получить смс с кодом для регистрации телеграмм, но не чтобы жить на нём годами.

Эти номера общие. Страница открыта всем, поэтому код, который вы запросите, может прочитать посторонний, и аккаунт на таком номере никогда не будет только вашим.

Telegram на бесплатных номерах: наша статистика

кодов Telegram на бесплатных номерах за 24 ч
1
кодов Telegram за 7 дней
46
номеров получили код Telegram за 24 ч
1
последний код Telegram
41 минута назад
стран с кодами Telegram за 7 дней
2

Лучший номер для Telegram сейчас

по числу кодов Telegram за 24 ч, при равенстве — по свежести

1 +447492163959 1 SMS Telegram · 24 ч 41 минута назад Открыть

Все номера с недавним кодом Telegram

+447492163959 Активен Код Telegram 41 минута назад Показать SMS

Как здесь выглядит код Telegram

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

Нужен номер для Telegram, который видите только вы?

Если SMS-код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения.

Номер для Telegram

Почему на бесплатный номер для Телеграм не всегда приходит SMS?

Бесплатный номер для Телеграм получает 5-значный код по SMS, только если на нём нет живого аккаунта Telegram. Если аккаунт уже есть, код сначала уходит в приложение на устройстве, где этот аккаунт открыт. У общего номера это устройство чужое, поэтому кода вы не увидите. Поэтому в списке выше только номера, куда SMS от Telegram действительно пришло.

Сообщение TelegramПричинаКак быть
«Мы отправили код в приложение Telegram на другом устройстве»На номере уже есть аккаунтВозьмите другой номер из списка
SMS нет 2–3 минутыСкорее всего, Telegram перестал слать SMS на часто используемый номерНомер со свежим кодом или другая страна
«Слишком много попыток»Лимит после повторных запросовПодождите или смените номер
«Этот номер заблокирован»Telegram забанил номерНе пробуйте снова, берите другой

Есть ли бесплатные номера для тг из России?

Бесплатных номеров для тг из России и Беларуси сейчас нет: общие номера есть в 2 других странах, они в списке ниже. Если нужен именно российский номер для тг, возьмите личный номер России. Для регистрации подойдёт и номер любой страны из списка ниже: Telegram не требует номер своей страны.

Страна Номеров с кодом Telegram, 7 дн Кодов Telegram, 7 дн Последний код
Соединенное Королевство 1 1 41 минута назад
Соединенные Штаты 3 45 1 день назад

Как защитить аккаунт Telegram на бесплатном номере?

Аккаунту Telegram на бесплатном номере нужны 3 настройки, потому что новый код на тот же общий номер может запросить кто угодно и прочитать его на этом сайте. Без них следующий посетитель войдёт в ваш аккаунт:

  • Настройки → Конфиденциальность → Облачный пароль. Одного кода для входа станет мало.
  • Конфиденциальность → Номер телефона → Никто. Общий номер не будет виден в профиле.
  • Настройки → Изменить номер — когда появится свой номер, перенесите аккаунт на него.

Проверьте и срок самоуничтожения аккаунта в настройках конфиденциальности: Telegram удаляет аккаунты, которые не заходили дольше этого срока.

Чем бесплатный номер для Telegram отличается от личного?

Личный номер для Telegram стоит несколько центов, и его код видите только вы, а общий бесплатный номер показывает код всем, кто открыл страницу. В таблице 4 различия, которые важны, если аккаунт нужен дольше одного дня, а не только для разовой проверки.

Бесплатный общий номерЛичный номер
Кто видит кодВсе на страницеТолько вы
Придёт ли SMSРеже: на многих номерах уже есть аккаунтыНомер новый для Telegram
Риск потерять аккаунтВысокий без облачного пароляНизкий
ЦенаБесплатноНесколько центов, возврат, если код не пришёл

В каких странах лучше брать личный номер для Telegram?

Больше всего номеров для Telegram на Tiger SMS в 10 странах: Италия, Узбекистан, Индонезия, Колумбия, Мьянма, Польша, Соединенное Королевство, Австрия, Филиппины, Турция. Страну выберите на странице номера для Telegram. Код на личный номер видите только вы, поэтому аккаунт никто не перехватит. Платите только за код, который пришёл: если SMS нет 20 минут, деньги вернутся на баланс.

Можно ли пользоваться Telegram без SIM-карты?

Да: Telegram принимает анонимные номера +888 с платформы Fragment, для которых SIM-карта не нужна вовсе. Они дороже SMS-номера, зато принадлежат вам навсегда, и код на них никто чужой не запросит. Для короткой проверки хватит бесплатного номера из списка, а для аккаунта совсем без SIM Fragment — официальный путь.

Вопросы о бесплатных номерах для Telegram

Можно ли зарегистрироваться в тг на бесплатный номер повторно?

Только пока на номере нет живого аккаунта. После регистрации следующий код уйдёт в приложение владельца, а не по SMS.

Почему у другого код пришёл по SMS, а у меня нет?

Он был первым. Когда на номере появляется аккаунт, Telegram переключается на коды в приложении.

Подойдёт ли бесплатный номер для канала или бизнеса?

Нет. Кто прочитает следующий код, тот войдёт, если не стоит облачный пароль, а сам номер всё равно можно потерять.

Как бесплатно получить виртуальный номер для телеграм?

Выберите номер из списка выше, введите его в Telegram и откройте «Показать SMS» — регистрация на сайте не нужна.