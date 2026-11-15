Бесплатный номер для Телеграм с кодом
Все бесплатные онлайн номера для Телеграм ниже общие: на них можно зарегистрироваться в тг, но код увидит любой, кто откроет страницу. Для тестового аккаунта это подходит, для основного — нет. В списке только номера, на которые код Telegram действительно пришёл за последние 24 часа, — с них и начинайте. Бесплатный номер для тг здесь подходит, чтобы получить смс с кодом для регистрации телеграмм, но не чтобы жить на нём годами.
Эти номера общие. Страница открыта всем, поэтому код, который вы запросите, может прочитать посторонний, и аккаунт на таком номере никогда не будет только вашим.
Telegram на бесплатных номерах: наша статистика
- кодов Telegram на бесплатных номерах за 24 ч
- 1
- кодов Telegram за 7 дней
- 46
- номеров получили код Telegram за 24 ч
- 1
- последний код Telegram
- 41 минута назад
- стран с кодами Telegram за 7 дней
- 2
Лучший номер для Telegram сейчас
Все номера с недавним кодом Telegram
Как здесь выглядит код Telegram
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
Нужен номер для Telegram, который видите только вы?
Если SMS-код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения.
Почему на бесплатный номер для Телеграм не всегда приходит SMS?
Бесплатный номер для Телеграм получает 5-значный код по SMS, только если на нём нет живого аккаунта Telegram. Если аккаунт уже есть, код сначала уходит в приложение на устройстве, где этот аккаунт открыт. У общего номера это устройство чужое, поэтому кода вы не увидите. Поэтому в списке выше только номера, куда SMS от Telegram действительно пришло.
|Сообщение Telegram
|Причина
|Как быть
|«Мы отправили код в приложение Telegram на другом устройстве»
|На номере уже есть аккаунт
|Возьмите другой номер из списка
|SMS нет 2–3 минуты
|Скорее всего, Telegram перестал слать SMS на часто используемый номер
|Номер со свежим кодом или другая страна
|«Слишком много попыток»
|Лимит после повторных запросов
|Подождите или смените номер
|«Этот номер заблокирован»
|Telegram забанил номер
|Не пробуйте снова, берите другой
Есть ли бесплатные номера для тг из России?
Бесплатных номеров для тг из России и Беларуси сейчас нет: общие номера есть в 2 других странах, они в списке ниже. Если нужен именно российский номер для тг, возьмите личный номер России. Для регистрации подойдёт и номер любой страны из списка ниже: Telegram не требует номер своей страны.
|Страна
|Номеров с кодом Telegram, 7 дн
|Кодов Telegram, 7 дн
|Последний код
|Соединенное Королевство
|1
|1
|41 минута назад
|Соединенные Штаты
|3
|45
|1 день назад
Как защитить аккаунт Telegram на бесплатном номере?
Аккаунту Telegram на бесплатном номере нужны 3 настройки, потому что новый код на тот же общий номер может запросить кто угодно и прочитать его на этом сайте. Без них следующий посетитель войдёт в ваш аккаунт:
- Настройки → Конфиденциальность → Облачный пароль. Одного кода для входа станет мало.
- Конфиденциальность → Номер телефона → Никто. Общий номер не будет виден в профиле.
- Настройки → Изменить номер — когда появится свой номер, перенесите аккаунт на него.
Проверьте и срок самоуничтожения аккаунта в настройках конфиденциальности: Telegram удаляет аккаунты, которые не заходили дольше этого срока.
Чем бесплатный номер для Telegram отличается от личного?
Личный номер для Telegram стоит несколько центов, и его код видите только вы, а общий бесплатный номер показывает код всем, кто открыл страницу. В таблице 4 различия, которые важны, если аккаунт нужен дольше одного дня, а не только для разовой проверки.
|Бесплатный общий номер
|Личный номер
|Кто видит код
|Все на странице
|Только вы
|Придёт ли SMS
|Реже: на многих номерах уже есть аккаунты
|Номер новый для Telegram
|Риск потерять аккаунт
|Высокий без облачного пароля
|Низкий
|Цена
|Бесплатно
|Несколько центов, возврат, если код не пришёл
В каких странах лучше брать личный номер для Telegram?
Больше всего номеров для Telegram на Tiger SMS в 10 странах: Италия, Узбекистан, Индонезия, Колумбия, Мьянма, Польша, Соединенное Королевство, Австрия, Филиппины, Турция. Страну выберите на странице номера для Telegram. Код на личный номер видите только вы, поэтому аккаунт никто не перехватит. Платите только за код, который пришёл: если SMS нет 20 минут, деньги вернутся на баланс.
Можно ли пользоваться Telegram без SIM-карты?
Да: Telegram принимает анонимные номера +888 с платформы Fragment, для которых SIM-карта не нужна вовсе. Они дороже SMS-номера, зато принадлежат вам навсегда, и код на них никто чужой не запросит. Для короткой проверки хватит бесплатного номера из списка, а для аккаунта совсем без SIM Fragment — официальный путь.
Вопросы о бесплатных номерах для Telegram
Можно ли зарегистрироваться в тг на бесплатный номер повторно?
Только пока на номере нет живого аккаунта. После регистрации следующий код уйдёт в приложение владельца, а не по SMS.
Почему у другого код пришёл по SMS, а у меня нет?
Он был первым. Когда на номере появляется аккаунт, Telegram переключается на коды в приложении.
Подойдёт ли бесплатный номер для канала или бизнеса?
Нет. Кто прочитает следующий код, тот войдёт, если не стоит облачный пароль, а сам номер всё равно можно потерять.
Как бесплатно получить виртуальный номер для телеграм?
Выберите номер из списка выше, введите его в Telegram и откройте «Показать SMS» — регистрация на сайте не нужна.