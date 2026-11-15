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Безкоштовні номери · Telegram

Безкоштовний віртуальний номер для Телеграм

Усі номери нижче спільні: на них можна зареєструватися в Telegram, але код побачить кожен, хто відкриє сторінку. Для тестового акаунта це підходить, для основного — ні. У списку лише номери, на які код Telegram справді прийшов за останні 24 години.

Ці номери спільні. Сторінка відкрита для всіх, тож код, який ви запитаєте, може прочитати сторонній, і акаунт на такому номері ніколи не буде лише вашим.

Telegram на безкоштовних номерах: наша статистика

кодів Telegram на безкоштовних номерах за 24 год
1
кодів Telegram за 7 днів
46
номерів отримали код Telegram за 24 год
1
останній код Telegram
42 хвилини тому
країн із кодами Telegram за 7 днів
2

Найкращий номер для Telegram зараз

за кількістю кодів Telegram за 24 год, за рівності — найсвіжіший

1 +447492163959 1 СМС Telegram · 24 год 42 хвилини тому Відкрити

Усі номери з нещодавнім кодом Telegram

+447492163959 Активний код Telegram 42 хвилини тому Переглянути СМС

Як тут виглядає код Telegram

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

Потрібен номер, який бачите тільки ви?

Якщо СМС-код не прийде протягом 20 хвилин, кошти автоматично повернуться на баланс.

Номер для Telegram

Чому на безкоштовний номер для Telegram не завжди приходить СМС?

Telegram надсилає 5-значний код. Якщо на номері вже є акаунт, код спершу йде в застосунок на пристрої, де цей акаунт відкритий. У спільного номера цей пристрій чужий, тож коду ви не побачите. СМС приходить тільки на номери без живого акаунта Telegram.

Що бачитеЩо це означаєЩо робити
«Ми надіслали код у застосунок Telegram на іншому пристрої»На номері вже є акаунтВізьміть інший номер зі списку
СМС немає 2–3 хвилиниІмовірно, Telegram перестав слати СМС на цей часто вживаний номерНомер зі свіжішим кодом або інша країна
«Забагато спроб»Ліміт після кількох запитівЗачекайте або змініть номер
«Цей номер заблоковано»Telegram заблокував номерНе повторюйте, беріть інший

З яких країн є віртуальні номера для телеграму безкоштовно?

Безкоштовних номерів України зараз немає. Для реєстрації Telegram не потрібен номер своєї країни — підійде будь-яка країна зі списку. Якщо потрібен саме +380, візьміть особистий номер України.

Країна Номерів із кодом Telegram, 7 дн Кодів Telegram, 7 дн Останній код
Велика Британія 1 1 42 хвилини тому
США 3 45 1 день тому

Як захистити акаунт Telegram на безкоштовному номері?

Новий код на той самий номер може запросити будь-хто і прочитати тут. Захистять три налаштування:

  • Налаштування → Приватність і безпека → Двоетапна перевірка. Самого коду для входу стане замало.
  • Приватність → Номер телефону → Ніхто. Спільний номер не буде видно в профілі.
  • Налаштування → Змінити номер — щойно з’явиться свій.

Чим спільний номер для Telegram відрізняється від особистого?

Безкоштовний спільнийОсобистий
Хто бачить кодУсі на сторінціТільки ви
Чи прийде СМСРідшеНомер новий для Telegram
Ризик утратити акаунтВисокий без пароляНизький
ЦінаБезкоштовноКілька центів, повернення, якщо код не прийшов

Найбільше номерів для Telegram зараз у країнах: Італія, Узбекистан, Індонезія, Колумбія, Мʼянма, Польща, Велика Британія, Австрія, Філіппіни, Туреччина. Країну оберіть на сторінці номера для Telegram. Платите лише за код, який прийшов: якщо СМС немає 20 хвилин, гроші повернуться на баланс.

Чи можна користуватися Telegram без SIM-картки?

Якщо потрібен акаунт без прив’язки до SIM, Telegram приймає анонімні номери +888 з платформи Fragment. Вони дорожчі за СМС-номер, зате ваші назавжди.

Питання про безкоштовні номери для Телеграм

Чи можна зареєструватися на той самий безкоштовний номер удруге?

Лише поки на номері немає живого акаунта. Потім код піде в застосунок власника, а не СМС.

Чому в іншого код прийшов СМС, а в мене ні?

Він був першим. Коли на номері з’являється акаунт, Telegram надсилає код у застосунок.

Чи підійде безкоштовний номер для каналу?

Ні. Хто прочитає наступний код, той увійде, якщо немає пароля, а номер однаково можна втратити.

Чи треба реєструватися на Tiger SMS, щоб побачити код?

Ні. Відкрийте номер зі списку й натисніть «Переглянути СМС».