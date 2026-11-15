Безкоштовний віртуальний номер для Телеграм
Усі номери нижче спільні: на них можна зареєструватися в Telegram, але код побачить кожен, хто відкриє сторінку. Для тестового акаунта це підходить, для основного — ні. У списку лише номери, на які код Telegram справді прийшов за останні 24 години.
Ці номери спільні. Сторінка відкрита для всіх, тож код, який ви запитаєте, може прочитати сторонній, і акаунт на такому номері ніколи не буде лише вашим.
Telegram на безкоштовних номерах: наша статистика
- кодів Telegram на безкоштовних номерах за 24 год
- 1
- кодів Telegram за 7 днів
- 46
- номерів отримали код Telegram за 24 год
- 1
- останній код Telegram
- 42 хвилини тому
- країн із кодами Telegram за 7 днів
- 2
Найкращий номер для Telegram зараз
Усі номери з нещодавнім кодом Telegram
Як тут виглядає код Telegram
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
Потрібен номер, який бачите тільки ви?
Якщо СМС-код не прийде протягом 20 хвилин, кошти автоматично повернуться на баланс.
Чому на безкоштовний номер для Telegram не завжди приходить СМС?
Telegram надсилає 5-значний код. Якщо на номері вже є акаунт, код спершу йде в застосунок на пристрої, де цей акаунт відкритий. У спільного номера цей пристрій чужий, тож коду ви не побачите. СМС приходить тільки на номери без живого акаунта Telegram.
|Що бачите
|Що це означає
|Що робити
|«Ми надіслали код у застосунок Telegram на іншому пристрої»
|На номері вже є акаунт
|Візьміть інший номер зі списку
|СМС немає 2–3 хвилини
|Імовірно, Telegram перестав слати СМС на цей часто вживаний номер
|Номер зі свіжішим кодом або інша країна
|«Забагато спроб»
|Ліміт після кількох запитів
|Зачекайте або змініть номер
|«Цей номер заблоковано»
|Telegram заблокував номер
|Не повторюйте, беріть інший
З яких країн є віртуальні номера для телеграму безкоштовно?
Безкоштовних номерів України зараз немає. Для реєстрації Telegram не потрібен номер своєї країни — підійде будь-яка країна зі списку. Якщо потрібен саме +380, візьміть особистий номер України.
|Країна
|Номерів із кодом Telegram, 7 дн
|Кодів Telegram, 7 дн
|Останній код
|Велика Британія
|1
|1
|42 хвилини тому
|США
|3
|45
|1 день тому
Як захистити акаунт Telegram на безкоштовному номері?
Новий код на той самий номер може запросити будь-хто і прочитати тут. Захистять три налаштування:
- Налаштування → Приватність і безпека → Двоетапна перевірка. Самого коду для входу стане замало.
- Приватність → Номер телефону → Ніхто. Спільний номер не буде видно в профілі.
- Налаштування → Змінити номер — щойно з’явиться свій.
Чим спільний номер для Telegram відрізняється від особистого?
|Безкоштовний спільний
|Особистий
|Хто бачить код
|Усі на сторінці
|Тільки ви
|Чи прийде СМС
|Рідше
|Номер новий для Telegram
|Ризик утратити акаунт
|Високий без пароля
|Низький
|Ціна
|Безкоштовно
|Кілька центів, повернення, якщо код не прийшов
Найбільше номерів для Telegram зараз у країнах: Італія, Узбекистан, Індонезія, Колумбія, Мʼянма, Польща, Велика Британія, Австрія, Філіппіни, Туреччина. Країну оберіть на сторінці номера для Telegram. Платите лише за код, який прийшов: якщо СМС немає 20 хвилин, гроші повернуться на баланс.
Чи можна користуватися Telegram без SIM-картки?
Якщо потрібен акаунт без прив’язки до SIM, Telegram приймає анонімні номери +888 з платформи Fragment. Вони дорожчі за СМС-номер, зате ваші назавжди.
Питання про безкоштовні номери для Телеграм
Чи можна зареєструватися на той самий безкоштовний номер удруге?
Лише поки на номері немає живого акаунта. Потім код піде в застосунок власника, а не СМС.
Чому в іншого код прийшов СМС, а в мене ні?
Він був першим. Коли на номері з’являється акаунт, Telegram надсилає код у застосунок.
Чи підійде безкоштовний номер для каналу?
Ні. Хто прочитає наступний код, той увійде, якщо немає пароля, а номер однаково можна втратити.
Чи треба реєструватися на Tiger SMS, щоб побачити код?
Ні. Відкрийте номер зі списку й натисніть «Переглянути СМС».