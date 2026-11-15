Безкоштовні номери · Telegram

Безкоштовний віртуальний номер для Телеграм

Усі номери нижче спільні: на них можна зареєструватися в Telegram, але код побачить кожен, хто відкриє сторінку. Для тестового акаунта це підходить, для основного — ні. У списку лише номери, на які код Telegram справді прийшов за останні 24 години.