Số điện thoại ảo miễn phí lập Telegram
Các số dưới đây là số công khai: bạn có thể đăng ký Telegram bằng chúng, nhưng ai mở trang cũng thấy mã. Phù hợp cho tài khoản thử, không phù hợp cho tài khoản chính. Danh sách chỉ gồm số đã thật sự nhận mã Telegram trong 24 giờ qua.
Các số này dùng chung. Trang mở cho mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây có thể bị người lạ đọc, và tài khoản trên số này sẽ không bao giờ chỉ là của bạn.
Telegram trên số miễn phí: thống kê của chúng tôi
- mã Telegram trên số miễn phí trong 24 giờ
- 1
- mã Telegram trong 7 ngày
- 46
- số nhận mã Telegram trong 24 giờ
- 1
- mã Telegram gần nhất
- 42 phút trước
- nước có mã Telegram trong 7 ngày
- 2
Số tốt nhất cho Telegram lúc này
Tất cả số vừa nhận mã Telegram
Mã Telegram hiển thị ở đây thế nào
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
Cần số chỉ mình bạn thấy?
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
Vì sao số miễn phí cho Telegram không phải lúc nào cũng nhận mã qua SMS?
Mã đăng nhập Telegram có 5 chữ số. Nếu số đã có tài khoản, mã sẽ được gửi trước vào ứng dụng trên thiết bị đang mở tài khoản đó, không phải SMS. Với số công khai, thiết bị đó là của người khác nên bạn sẽ không thấy mã. SMS chỉ về những số chưa có tài khoản Telegram.
|Bạn thấy gì
|Nghĩa là
|Cách xử lý
|«Đã gửi mã tới ứng dụng Telegram trên thiết bị khác»
|Số đã có tài khoản
|Chọn số khác trong danh sách
|2–3 phút không có SMS
|Có thể Telegram đã ngừng gửi SMS tới số bị dùng nhiều
|Số có mã mới hơn hoặc nước khác
|«Quá nhiều lần thử»
|Bị giới hạn sau nhiều yêu cầu
|Chờ hoặc đổi số
|«Số này đã bị cấm»
|Telegram chặn số
|Đừng thử lại, chọn số khác
Có số Telegram miễn phí của những quốc gia nào?
Số Việt Nam miễn phí rất hiếm khi hoạt động, nhưng Telegram không cần số của nước bạn. Hiện số công khai của Mỹ và Indonesia hoạt động nhiều nhất.
|Quốc gia
|Số nhận mã Telegram, 7 ngày
|Mã Telegram, 7 ngày
|Mã gần nhất
|Vương quốc Liên hiệp Anh
|1
|1
|42 phút trước
|Hoa Kỳ
|3
|45
|1 ngày trước
Bảo vệ tài khoản Telegram trên số miễn phí thế nào?
Ai cũng có thể yêu cầu mã mới cho cùng số công khai và đọc ở đây. Ba cài đặt sau sẽ chặn việc đó:
- Cài đặt → Quyền riêng tư và bảo mật → Xác minh hai bước: có mật khẩu thì chỉ mã thôi là không đủ.
- Quyền riêng tư → Số điện thoại → Không ai: số công khai không hiện trên hồ sơ.
- Cài đặt → Đổi số ngay khi có số riêng.
Nước có nhiều số cho Telegram nhất: Ý, Uzbekistan, Indonesia, Colombia, Myanmar, Ba Lan, Vương quốc Liên hiệp Anh, Áo, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ. Chọn nước ở trang số cho Telegram. Bạn chỉ trả tiền cho mã thực sự nhận được: nếu 20 phút không có SMS, tiền được hoàn vào số dư.
Có dùng được Telegram không cần SIM không?
Nếu muốn tài khoản không gắn với SIM nào, Telegram chấp nhận số ẩn danh +888 bán trên nền tảng Fragment. Giá cao hơn nhiều so với số nhận SMS, nhưng là của bạn mãi mãi.
Câu hỏi về số ảo miễn phí cho Telegram
Có dùng một số miễn phí đăng ký Telegram hai lần được không?
Chỉ khi số chưa có tài khoản. Sau đó mã sẽ về ứng dụng của chủ số, không về SMS.
Dùng cho kênh hay kinh doanh được không?
Không nên. Không có mật khẩu thì ai đọc được mã tiếp theo sẽ đăng nhập được.
Có cần đăng ký Tiger SMS để xem mã không?
Không. Mở số trong danh sách và bấm «Xem SMS».