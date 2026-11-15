Mã đăng nhập Telegram có 5 chữ số. Nếu số đã có tài khoản, mã sẽ được gửi trước vào ứng dụng trên thiết bị đang mở tài khoản đó, không phải SMS. Với số công khai, thiết bị đó là của người khác nên bạn sẽ không thấy mã. SMS chỉ về những số chưa có tài khoản Telegram.