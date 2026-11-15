Número virtual gratis para Telegram
Todos los números de abajo son públicos: puedes registrarte en Telegram con ellos, pero el código lo ve cualquiera que abra la página. Sirven para una cuenta de prueba, no para tu cuenta principal. En la lista solo hay números donde realmente llegó un código de Telegram en las últimas 24 horas: empieza por ellos.
Estos números son compartidos. La página está abierta a todos, así que un código que pidas aquí puede leerlo un desconocido, y la cuenta nunca será solo tuya.
Telegram en números gratis: nuestras estadísticas
- códigos de Telegram en números gratis en 24 h
- 1
- códigos de Telegram en 7 días
- 46
- números recibieron un código de Telegram en 24 h
- 1
- último código de Telegram
- hace 36 minutos
- países con códigos de Telegram en 7 días
- 2
Mejor número para Telegram ahora
Todos los números con código reciente de Telegram
Así se ve aquí un código de Telegram
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
¿Necesitas un número que solo veas tú?
Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.
¿Por qué un número gratis para Telegram no siempre recibe el código por SMS?
Telegram usa un código de 5 dígitos. Si el número ya tiene cuenta, el código se envía primero dentro de la app, en el dispositivo donde esa cuenta está abierta. En un número público ese dispositivo es de otra persona, así que no verás nada. El SMS solo llega a números sin una cuenta de Telegram activa.
|Lo que ves
|Qué significa
|Qué hacer
|«Enviamos el código a la app de Telegram en tu otro dispositivo»
|El número ya tiene cuenta
|Elige otro número de la lista
|No llega el SMS en 2–3 minutos
|Probablemente Telegram dejó de enviar SMS a este número tan usado
|Un número con código más reciente o otro país
|«Demasiados intentos»
|Límite tras varias solicitudes
|Espera o cambia de número
|«Este número está bloqueado»
|Telegram bloqueó el número
|No insistas: elige otro
¿Por qué Telegram envía el código por correo y no por SMS?
En algunos dispositivos Telegram pide un correo de inicio de sesión al registrarte y después puede mandar ahí el código de acceso. Pon un correo tuyo: así el acceso no depende solo del número público.
¿De qué países hay números gratis para Telegram?
Los números gratis de España casi nunca están activos, pero a Telegram le da igual el país: un número de EE. UU. o de Indonesia funciona igual para registrarse.
|País
|Números con código de Telegram, 7 d
|Códigos de Telegram, 7 d
|Último código
|Reino Unido
|1
|1
|hace 36 minutos
|Estados Unidos
|3
|45
|hace 1 día
¿Cómo proteger una cuenta de Telegram en un número gratis?
Cualquiera puede pedir un código nuevo para el mismo número y leerlo aquí. Tres ajustes cierran esa puerta:
- Ajustes → Privacidad y seguridad → Verificación en dos pasos. Con contraseña, el código solo ya no basta para entrar.
- Privacidad → Número de teléfono → Nadie. El número público no se verá en tu perfil.
- Ajustes → Cambiar número, en cuanto tengas un número propio.
¿Número público o privado para Telegram: qué cambia?
|Número gratis público
|Número privado
|Quién ve el código
|Todos los que abren la página
|Solo tú
|¿Llega el SMS?
|Menos a menudo: muchos ya tienen cuenta
|El número es nuevo para Telegram
|Riesgo de perder la cuenta
|Alto sin contraseña
|Bajo
|Precio
|Gratis
|Unos céntimos, reembolso si no llega el código
Donde más números para Telegram tenemos ahora: Italia, Uzbekistán, Indonesia, Colombia, Birmania, Polonia, Reino Unido, Austria, Filipinas, Turquía. Elige el país en la página del número para Telegram. Pagas solo por el código que llega: si el SMS no llega en 20 minutos, el dinero vuelve a tu saldo.
¿Se puede usar Telegram sin tarjeta SIM?
Si quieres una cuenta que no dependa de ninguna SIM, Telegram acepta números anónimos +888 de la plataforma Fragment. Cuestan mucho más que un número para SMS, pero son tuyos para siempre.
Preguntas sobre números gratis para Telegram
¿Puedo usar dos veces el mismo número gratis para Telegram?
Solo mientras no tenga una cuenta activa. Después, el siguiente código va a la app del dueño, no por SMS.
¿Hay un OTP de Telegram gratis con número de España?
Solo si en la página de España hay un número activo. Casi siempre es más rápido usar otro país.
¿Sirve un número gratis para un canal o un negocio?
No. Quien lea el siguiente código podrá entrar si no hay contraseña, y el número se puede perder igualmente.
¿Necesito registrarme en Tiger SMS para ver el código?
No. Abre el número de la lista y pulsa «Ver SMS».