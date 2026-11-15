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Números gratuitos · Telegram

Número virtual grátis para Telegram

Os números abaixo são públicos: dá para criar uma conta no Telegram com eles, mas qualquer pessoa que abrir a página vê o código. Servem para uma conta de teste, não para a sua conta principal. A lista mostra só números em que um código do Telegram chegou de verdade nas últimas 24 horas.

Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.

Telegram em números grátis: nossas estatísticas

códigos do Telegram em números grátis em 24 h
1
códigos do Telegram em 7 dias
46
números receberam código do Telegram em 24 h
1
último código do Telegram
há 40 minutos
países com códigos do Telegram em 7 dias
2

Melhor número para Telegram agora

por códigos do Telegram em 24 h; no empate, o mais recente

1 +447492163959 1 SMS do Telegram · 24 h há 40 minutos Abrir

Todos os números com código recente do Telegram

+447492163959 Ativo código do Telegram há 40 minutos Ver SMS

Como aparece aqui um código do Telegram

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

Precisa de um número que só você vê?

Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.

Número para Telegram

Por que o número grátis para Telegram nem sempre recebe o código por SMS?

O Telegram usa um código de 5 dígitos. Se o número já tem conta, o código vai primeiro para o app, no aparelho onde essa conta está aberta. Num número público esse aparelho é de outra pessoa, então você não vê nada. O SMS só chega em números sem conta ativa no Telegram.

O que apareceO que significaO que fazer
«Enviamos o código para o app do Telegram no seu outro aparelho»O número já tem contaEscolha outro número da lista
O SMS não chega em 2–3 minutosProvavelmente o Telegram parou de mandar SMS para esse número muito usadoUm número com código mais recente ou outro país
«Muitas tentativas»Limite depois de vários pedidosEspere ou troque de número
«Este número está banido»O Telegram bloqueou o númeroNão insista, pegue outro

Número brasileiro grátis para Telegram?

A página de números grátis do Brasil costuma ter poucas linhas ativas, e elas se esgotam rápido. Para o Telegram o país não importa: um número dos EUA ou da Indonésia serve do mesmo jeito.

País Números com código do Telegram, 7 d Códigos do Telegram, 7 d Último código
Reino Unido 1 1 há 40 minutos
Estados Unidos 3 45 há 1 dia

Como proteger uma conta do Telegram em número grátis?

Qualquer um pode pedir um novo código para o mesmo número e ler aqui. Três ajustes resolvem:

  • Configurações → Privacidade e Segurança → Verificação em Duas Etapas. Só o código não abre mais a conta.
  • Privacidade → Número de Telefone → Ninguém. O número público some do seu perfil.
  • Configurações → Alterar Número, assim que tiver um número seu.

Número público ou privado para o Telegram: qual a diferença?

Número grátis públicoNúmero privado
Quem vê o códigoTodo mundo na páginaSó você
O SMS chega?Com menos frequênciaO número é novo para o Telegram
Risco de perder a contaAlto sem senhaBaixo
PreçoGrátisAlguns centavos, reembolso se o código não chegar

Onde temos mais números para o Telegram agora: Itália, Uzbequistão, Indonésia, Colômbia, Mianmar, Polônia, Reino Unido, Áustria, Filipinas, Turquia. Escolha o país na página do número para Telegram. Você paga só pelo código que chega: se o SMS não chegar em 20 minutos, o dinheiro volta para o saldo.

Dá para usar o Telegram sem chip?

Para uma conta que não depende de nenhum chip, o Telegram aceita números anônimos +888 da plataforma Fragment. Custam bem mais que um número para SMS, mas ficam com você para sempre.

Perguntas sobre número grátis para Telegram

Dá para usar o mesmo número grátis duas vezes no Telegram?

Só enquanto ninguém tiver conta nele. Depois, o próximo código vai para o app do dono, não por SMS.

Por que o SMS do Telegram chegou para outra pessoa e não para mim?

Ela foi a primeira. Quando o número ganha uma conta, o Telegram passa a mandar o código pelo app.

Serve para canal ou negócio?

Não. Quem ler o próximo código entra, se não houver senha, e o número pode ser perdido de qualquer forma.

Preciso me cadastrar na Tiger SMS para ver o código?

Não. Abra o número da lista e toque em «Ver SMS».