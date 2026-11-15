Número virtual grátis para Telegram
Os números abaixo são públicos: dá para criar uma conta no Telegram com eles, mas qualquer pessoa que abrir a página vê o código. Servem para uma conta de teste, não para a sua conta principal. A lista mostra só números em que um código do Telegram chegou de verdade nas últimas 24 horas.
Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.
Telegram em números grátis: nossas estatísticas
- códigos do Telegram em números grátis em 24 h
- 1
- códigos do Telegram em 7 dias
- 46
- números receberam código do Telegram em 24 h
- 1
- último código do Telegram
- há 40 minutos
- países com códigos do Telegram em 7 dias
- 2
Melhor número para Telegram agora
Todos os números com código recente do Telegram
Como aparece aqui um código do Telegram
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
Precisa de um número que só você vê?
Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.
Por que o número grátis para Telegram nem sempre recebe o código por SMS?
O Telegram usa um código de 5 dígitos. Se o número já tem conta, o código vai primeiro para o app, no aparelho onde essa conta está aberta. Num número público esse aparelho é de outra pessoa, então você não vê nada. O SMS só chega em números sem conta ativa no Telegram.
|O que aparece
|O que significa
|O que fazer
|«Enviamos o código para o app do Telegram no seu outro aparelho»
|O número já tem conta
|Escolha outro número da lista
|O SMS não chega em 2–3 minutos
|Provavelmente o Telegram parou de mandar SMS para esse número muito usado
|Um número com código mais recente ou outro país
|«Muitas tentativas»
|Limite depois de vários pedidos
|Espere ou troque de número
|«Este número está banido»
|O Telegram bloqueou o número
|Não insista, pegue outro
Número brasileiro grátis para Telegram?
A página de números grátis do Brasil costuma ter poucas linhas ativas, e elas se esgotam rápido. Para o Telegram o país não importa: um número dos EUA ou da Indonésia serve do mesmo jeito.
|País
|Números com código do Telegram, 7 d
|Códigos do Telegram, 7 d
|Último código
|Reino Unido
|1
|1
|há 40 minutos
|Estados Unidos
|3
|45
|há 1 dia
Como proteger uma conta do Telegram em número grátis?
Qualquer um pode pedir um novo código para o mesmo número e ler aqui. Três ajustes resolvem:
- Configurações → Privacidade e Segurança → Verificação em Duas Etapas. Só o código não abre mais a conta.
- Privacidade → Número de Telefone → Ninguém. O número público some do seu perfil.
- Configurações → Alterar Número, assim que tiver um número seu.
Número público ou privado para o Telegram: qual a diferença?
|Número grátis público
|Número privado
|Quem vê o código
|Todo mundo na página
|Só você
|O SMS chega?
|Com menos frequência
|O número é novo para o Telegram
|Risco de perder a conta
|Alto sem senha
|Baixo
|Preço
|Grátis
|Alguns centavos, reembolso se o código não chegar
Onde temos mais números para o Telegram agora: Itália, Uzbequistão, Indonésia, Colômbia, Mianmar, Polônia, Reino Unido, Áustria, Filipinas, Turquia. Escolha o país na página do número para Telegram. Você paga só pelo código que chega: se o SMS não chegar em 20 minutos, o dinheiro volta para o saldo.
Dá para usar o Telegram sem chip?
Para uma conta que não depende de nenhum chip, o Telegram aceita números anônimos +888 da plataforma Fragment. Custam bem mais que um número para SMS, mas ficam com você para sempre.
Perguntas sobre número grátis para Telegram
Dá para usar o mesmo número grátis duas vezes no Telegram?
Só enquanto ninguém tiver conta nele. Depois, o próximo código vai para o app do dono, não por SMS.
Por que o SMS do Telegram chegou para outra pessoa e não para mim?
Ela foi a primeira. Quando o número ganha uma conta, o Telegram passa a mandar o código pelo app.
Serve para canal ou negócio?
Não. Quem ler o próximo código entra, se não houver senha, e o número pode ser perdido de qualquer forma.
Preciso me cadastrar na Tiger SMS para ver o código?
Não. Abra o número da lista e toque em «Ver SMS».