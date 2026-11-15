ID
Masuk Pendaftaran
Nomor gratis · Telegram

Nomor virtual gratis untuk Telegram

Semua nomor di bawah ini publik: Anda bisa daftar Telegram dengan nomor ini, tetapi kode OTP-nya terlihat oleh siapa saja yang membuka halaman. Cocok untuk akun percobaan, bukan akun utama. Daftar hanya berisi nomor yang benar-benar menerima kode Telegram dalam 24 jam terakhir.

Nomor ini dipakai bersama. Halaman terbuka untuk semua orang, jadi kode yang Anda minta bisa dibaca orang asing, dan akun di nomor ini tidak akan pernah hanya milik Anda.

Telegram di nomor gratis: statistik kami

kode Telegram di nomor gratis dalam 24 jam
1
kode Telegram dalam 7 hari
46
nomor menerima kode Telegram dalam 24 jam
1
kode Telegram terakhir
38 menit yang lalu
negara dengan kode Telegram dalam 7 hari
2

Nomor terbaik untuk Telegram sekarang

berdasarkan jumlah kode Telegram dalam 24 jam, lalu kode terbaru

1 +447492163959 1 SMS Telegram · 24 jam 38 menit yang lalu Buka

Semua nomor dengan kode Telegram terbaru

+447492163959 Aktif kode Telegram 38 menit yang lalu Lihat SMS

Seperti apa kode Telegram di sini

Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT

Butuh nomor yang hanya Anda yang lihat?

Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.

Nomor untuk Telegram

Kenapa nomor gratis untuk Telegram tidak selalu menerima kode lewat SMS?

Telegram memakai kode 5 digit. Jika nomor sudah punya akun, kode lebih dulu dikirim ke aplikasi, di perangkat tempat akun itu terbuka. Pada nomor publik perangkat itu milik orang lain, jadi kodenya tidak akan Anda lihat. SMS hanya masuk ke nomor yang belum punya akun Telegram aktif.

Yang munculArtinyaYang harus dilakukan
«Kami mengirim kode ke aplikasi Telegram di perangkat Anda yang lain»Nomor sudah punya akunPilih nomor lain dari daftar
SMS tidak masuk 2–3 menitKemungkinan Telegram berhenti mengirim SMS ke nomor yang sering dipakai iniNomor dengan kode lebih baru atau negara lain
«Terlalu banyak percobaan»Batas setelah beberapa permintaanTunggu atau ganti nomor
«Nomor ini diblokir»Telegram memblokir nomorJangan dicoba lagi, ambil yang lain

Kenapa Telegram mengirim kode lewat email, bukan SMS?

Pada sebagian perangkat Telegram meminta email login saat pendaftaran dan setelah itu bisa mengirim kode masuk ke email tersebut. Gunakan email milik Anda sendiri: dengan begitu akses ke akun tidak hanya bergantung pada nomor publik.

Dari negara mana saja ada nomor Telegram gratis?

Saat ini nomor gratis Indonesia punya paling banyak nomor aktif, jadi mulai dari sana. Telegram tidak meminta nomor negara Anda sendiri, nomor AS atau Filipina juga bisa.

Negara Nomor dengan kode Telegram, 7 hr Kode Telegram, 7 hr Kode terakhir
Inggris 1 1 38 menit yang lalu
Amerika Serikat 3 45 1 hari yang lalu

Bagaimana melindungi akun Telegram di nomor gratis?

Siapa pun bisa meminta kode baru untuk nomor publik yang sama dan membacanya di sini. Tiga pengaturan menutup celah itu:

  • Pengaturan → Privasi dan Keamanan → Verifikasi Dua Langkah. Kode saja tidak cukup lagi untuk masuk.
  • Privasi → Nomor Telepon → Tidak Ada. Nomor publik tidak tampil di profil.
  • Pengaturan → Ganti Nomor begitu Anda punya nomor sendiri.

Nomor publik atau nomor pribadi untuk Telegram: apa bedanya?

Nomor publik gratisNomor pribadi
Siapa yang melihat kodeSemua orang di halamanHanya Anda
SMS masuk?Lebih jarangNomor masih baru bagi Telegram
Risiko kehilangan akunTinggi tanpa kata sandiRendah
HargaGratisBeberapa sen, uang kembali jika kode tidak masuk

Stok nomor Telegram terbanyak saat ini: Italia, Uzbekistan, Indonesia, Kolombia, Myanmar, Polandia, Inggris, Austria, Filipina, Turki. Pilih negara di halaman nomor untuk Telegram. Anda hanya membayar kode yang benar-benar masuk: jika SMS tidak datang dalam 20 menit, uang kembali ke saldo.

Bisakah memakai Telegram tanpa kartu SIM?

Untuk akun yang tidak terikat SIM mana pun, Telegram menerima nomor anonim +888 dari platform Fragment. Harganya jauh lebih mahal dari nomor SMS, tetapi jadi milik Anda selamanya.

Pertanyaan tentang nomor Telegram gratis

Bisakah nomor gratis yang sama dipakai dua kali untuk Telegram?

Hanya selama belum ada akun aktif di nomor itu. Setelah itu kode masuk ke aplikasi pemiliknya, bukan lewat SMS.

Kenapa kode verifikasi Telegram tidak masuk ke SMS?

Biasanya karena nomor sudah punya akun dan kode dikirim ke aplikasi. Coba nomor lain dengan kode terbaru.

Apakah aman untuk channel atau bisnis?

Tidak. Siapa pun yang membaca kode berikutnya bisa masuk jika tidak ada kata sandi.

Apakah harus daftar di Tiger SMS untuk melihat kode?

Tidak. Buka nomor dari daftar lalu tekan «Lihat SMS».