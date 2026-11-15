Telegram memakai kode 5 digit. Jika nomor sudah punya akun, kode lebih dulu dikirim ke aplikasi, di perangkat tempat akun itu terbuka. Pada nomor publik perangkat itu milik orang lain, jadi kodenya tidak akan Anda lihat. SMS hanya masuk ke nomor yang belum punya akun Telegram aktif.