Nomor virtual gratis untuk Telegram
Semua nomor di bawah ini publik: Anda bisa daftar Telegram dengan nomor ini, tetapi kode OTP-nya terlihat oleh siapa saja yang membuka halaman. Cocok untuk akun percobaan, bukan akun utama. Daftar hanya berisi nomor yang benar-benar menerima kode Telegram dalam 24 jam terakhir.
Nomor ini dipakai bersama. Halaman terbuka untuk semua orang, jadi kode yang Anda minta bisa dibaca orang asing, dan akun di nomor ini tidak akan pernah hanya milik Anda.
Telegram di nomor gratis: statistik kami
- kode Telegram di nomor gratis dalam 24 jam
- 1
- kode Telegram dalam 7 hari
- 46
- nomor menerima kode Telegram dalam 24 jam
- 1
- kode Telegram terakhir
- 38 menit yang lalu
- negara dengan kode Telegram dalam 7 hari
- 2
Nomor terbaik untuk Telegram sekarang
Semua nomor dengan kode Telegram terbaru
Seperti apa kode Telegram di sini
Telegram code: 61417 oLeq9AcOZkT
Butuh nomor yang hanya Anda yang lihat?
Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.
Kenapa nomor gratis untuk Telegram tidak selalu menerima kode lewat SMS?
Telegram memakai kode 5 digit. Jika nomor sudah punya akun, kode lebih dulu dikirim ke aplikasi, di perangkat tempat akun itu terbuka. Pada nomor publik perangkat itu milik orang lain, jadi kodenya tidak akan Anda lihat. SMS hanya masuk ke nomor yang belum punya akun Telegram aktif.
|Yang muncul
|Artinya
|Yang harus dilakukan
|«Kami mengirim kode ke aplikasi Telegram di perangkat Anda yang lain»
|Nomor sudah punya akun
|Pilih nomor lain dari daftar
|SMS tidak masuk 2–3 menit
|Kemungkinan Telegram berhenti mengirim SMS ke nomor yang sering dipakai ini
|Nomor dengan kode lebih baru atau negara lain
|«Terlalu banyak percobaan»
|Batas setelah beberapa permintaan
|Tunggu atau ganti nomor
|«Nomor ini diblokir»
|Telegram memblokir nomor
|Jangan dicoba lagi, ambil yang lain
Kenapa Telegram mengirim kode lewat email, bukan SMS?
Pada sebagian perangkat Telegram meminta email login saat pendaftaran dan setelah itu bisa mengirim kode masuk ke email tersebut. Gunakan email milik Anda sendiri: dengan begitu akses ke akun tidak hanya bergantung pada nomor publik.
Dari negara mana saja ada nomor Telegram gratis?
Saat ini nomor gratis Indonesia punya paling banyak nomor aktif, jadi mulai dari sana. Telegram tidak meminta nomor negara Anda sendiri, nomor AS atau Filipina juga bisa.
|Negara
|Nomor dengan kode Telegram, 7 hr
|Kode Telegram, 7 hr
|Kode terakhir
|Inggris
|1
|1
|38 menit yang lalu
|Amerika Serikat
|3
|45
|1 hari yang lalu
Bagaimana melindungi akun Telegram di nomor gratis?
Siapa pun bisa meminta kode baru untuk nomor publik yang sama dan membacanya di sini. Tiga pengaturan menutup celah itu:
- Pengaturan → Privasi dan Keamanan → Verifikasi Dua Langkah. Kode saja tidak cukup lagi untuk masuk.
- Privasi → Nomor Telepon → Tidak Ada. Nomor publik tidak tampil di profil.
- Pengaturan → Ganti Nomor begitu Anda punya nomor sendiri.
Nomor publik atau nomor pribadi untuk Telegram: apa bedanya?
|Nomor publik gratis
|Nomor pribadi
|Siapa yang melihat kode
|Semua orang di halaman
|Hanya Anda
|SMS masuk?
|Lebih jarang
|Nomor masih baru bagi Telegram
|Risiko kehilangan akun
|Tinggi tanpa kata sandi
|Rendah
|Harga
|Gratis
|Beberapa sen, uang kembali jika kode tidak masuk
Bisakah memakai Telegram tanpa kartu SIM?
Untuk akun yang tidak terikat SIM mana pun, Telegram menerima nomor anonim +888 dari platform Fragment. Harganya jauh lebih mahal dari nomor SMS, tetapi jadi milik Anda selamanya.
Pertanyaan tentang nomor Telegram gratis
Bisakah nomor gratis yang sama dipakai dua kali untuk Telegram?
Hanya selama belum ada akun aktif di nomor itu. Setelah itu kode masuk ke aplikasi pemiliknya, bukan lewat SMS.
Kenapa kode verifikasi Telegram tidak masuk ke SMS?
Biasanya karena nomor sudah punya akun dan kode dikirim ke aplikasi. Coba nomor lain dengan kode terbaru.
Apakah aman untuk channel atau bisnis?
Tidak. Siapa pun yang membaca kode berikutnya bisa masuk jika tidak ada kata sandi.
Apakah harus daftar di Tiger SMS untuk melihat kode?
Tidak. Buka nomor dari daftar lalu tekan «Lihat SMS».