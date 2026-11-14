Số miễn phí · Google

Tạo Gmail bằng số điện thoại ảo miễn phí

Không phải lúc nào Google cũng hỏi số điện thoại khi tạo Gmail — điều đó do hệ thống đánh giá rủi ro quyết định. Khi được hỏi, số dùng chung có thể qua, nhưng nhiều số bị từ chối. Dưới đây là số đã nhận mã Google (dạng G-123456) trong 24 giờ qua.