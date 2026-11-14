Tạo Gmail bằng số điện thoại ảo miễn phí
Không phải lúc nào Google cũng hỏi số điện thoại khi tạo Gmail — điều đó do hệ thống đánh giá rủi ro quyết định. Khi được hỏi, số dùng chung có thể qua, nhưng nhiều số bị từ chối. Dưới đây là số đã nhận mã Google (dạng G-123456) trong 24 giờ qua.
Các số này dùng chung. Trang mở cho mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây có thể bị người lạ đọc, và tài khoản trên số này sẽ không bao giờ chỉ là của bạn.
Google trên số miễn phí: thống kê của chúng tôi
- mã Google trên số miễn phí trong 24 giờ
- 16
- mã Google trong 7 ngày
- 38
- số nhận mã Google trong 24 giờ
- 5
- mã Google gần nhất
- 3 giờ trước
- nước có mã Google trong 7 ngày
- 2
Số tốt nhất cho Google lúc này
Tất cả số vừa nhận mã Google
Mã Google hiển thị ở đây thế nào
047932 – ваш код подтверждения на YouTube.
Cần số chỉ mình bạn thấy?
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
Thông báo lỗi của Google ở bước số điện thoại nghĩa là gì?
|Google báo
|Lý do
|Cách xử lý
|«Không thể dùng số điện thoại này để xác minh»
|Google giới hạn số tài khoản xác minh bằng một số để chống lạm dụng
|Nước khác hoặc số riêng
|«Số điện thoại này đã được dùng quá nhiều lần»
|Hết giới hạn tài khoản cho một số
|Chọn số chưa nhận mã Google gần đây
|Không nhận được mã
|Chậm hoặc bị lọc
|Yêu cầu lại một lần rồi đổi số
Đôi khi ở bước số điện thoại có nút «Bỏ qua» — hãy bỏ qua và thêm số của bạn sau.
Cần làm gì sau khi tạo Gmail bằng số miễn phí?
Số điện thoại trong tài khoản Google là cách khôi phục. Nếu là số công khai, ai cũng có thể yêu cầu mã khôi phục. Ngay sau khi tạo tài khoản:
- Tài khoản Google → Thông tin cá nhân → Điện thoại: xóa hoặc thay bằng số của bạn.
- Bảo mật → Email khôi phục: thêm email của bạn.
- Bảo mật → Xác minh 2 bước: dùng ứng dụng xác thực thay cho SMS.
Google có thể yêu cầu xác minh lại số điện thoại sau này — ví dụ khi đăng nhập trên thiết bị mới. Nếu tài khoản vẫn dùng số công khai, mã sẽ đến trang mà ai cũng mở được và bạn có thể mất tài khoản.
Số miễn phí có dùng được cho YouTube hay Google Voice không?
YouTube hỏi lại số điện thoại để mở tính năng nâng cao của kênh, tách biệt với việc tạo Gmail. Google Voice còn khắt khe hơn: phải liên kết với một số Mỹ có sẵn.
Câu hỏi về tạo Gmail bằng số ảo
Một số miễn phí tạo được nhiều Gmail không?
Chỉ đến giới hạn của Google cho mỗi số, và số công khai thường đã hết lượt.
Google có hỏi lại số không?
Có thể, khi đăng nhập trên thiết bị mới hoặc đáng ngờ. Vì vậy hãy đổi sang số của bạn.
Dùng cho Google Ads được không?
Không nên. Có thanh toán, hãy dùng số bạn kiểm soát.