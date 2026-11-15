Nomor gratis untuk verifikasi Gmail
Google tidak selalu meminta nomor saat membuat akun Gmail — itu ditentukan pemeriksaan risikonya. Jika diminta, nomor bersama kadang lolos, tetapi banyak yang ditolak. Di bawah ini nomor yang menerima kode Google (formatnya G-123456) dalam 24 jam terakhir.
Nomor ini dipakai bersama. Halaman terbuka untuk semua orang, jadi kode yang Anda minta bisa dibaca orang asing, dan akun di nomor ini tidak akan pernah hanya milik Anda.
Google di nomor gratis: statistik kami
- kode Google di nomor gratis dalam 24 jam
- 17
- kode Google dalam 7 hari
- 39
- nomor menerima kode Google dalam 24 jam
- 6
- kode Google terakhir
- 44 menit yang lalu
- negara dengan kode Google dalam 7 hari
- 2
Nomor terbaik untuk Google sekarang
Semua nomor dengan kode Google terbaru
Seperti apa kode Google di sini
G-319913 is your Google verification code.
Butuh nomor yang hanya Anda yang lihat?
Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.
Apa arti pesan Google di langkah nomor telepon?
|Google menulis
|Sebabnya
|Solusi
|«Nomor telepon ini tidak dapat digunakan untuk verifikasi»
|Google membatasi jumlah akun per nomor untuk mencegah penyalahgunaan
|Negara lain atau nomor pribadi
|«Nomor ini sudah terlalu sering digunakan»
|Batas akun per nomor tercapai
|Nomor tanpa kode Google baru-baru ini
|Kode tidak masuk
|Terlambat atau tersaring
|Minta sekali lagi, lalu ganti nomor
Kadang ada tautan «Lewati» di langkah nomor telepon. Pakai saja, lalu tambahkan nomor Anda sendiri nanti.
Dari negara mana saja ada nomor gratis untuk Google?
Gmail tidak mewajibkan nomor AS. Nomor Indonesia juga diterima, dan saat ini paling banyak yang aktif.
|Negara
|Nomor dengan kode Google, 7 hr
|Kode Google, 7 hr
|Kode terakhir
|Indonesia
|7
|26
|44 menit yang lalu
|Amerika Serikat
|4
|13
|1 hari yang lalu
Apa yang harus dilakukan setelah daftar Gmail dengan nomor gratis?
Nomor di akun Google dipakai untuk pemulihan. Jika nomornya publik, siapa pun bisa meminta kode pemulihan. Segera setelah akun dibuat:
- Akun Google → Info pribadi → Telepon: hapus atau ganti dengan nomor Anda.
- Keamanan → Email pemulihan: tambahkan email Anda.
- Keamanan → Verifikasi 2 Langkah lewat aplikasi autentikator.
Google bisa meminta konfirmasi nomor lagi nanti — misalnya saat masuk dari perangkat baru. Jika akun masih memakai nomor publik, kode itu masuk ke halaman yang bisa dibuka siapa saja, dan akun bisa hilang.
Apakah nomor gratis bisa untuk YouTube atau Google Voice?
YouTube meminta nomor lagi untuk fitur lanjutan channel, terpisah dari pendaftaran Gmail. Google Voice lebih ketat: harus ditautkan ke nomor AS yang sudah ada.
Pertanyaan tentang nomor gratis untuk Gmail
Bisa buat beberapa Gmail dengan satu nomor gratis?
Hanya sampai batas Google per nomor, dan nomor publik biasanya sudah mencapainya.
Apakah Google akan minta nomor lagi?
Bisa, di perangkat baru atau saat login mencurigakan. Karena itu ganti dengan nomor sendiri.
Bisa untuk Google Ads?
Jangan. Ada pembayaran di sana; gunakan nomor yang Anda kendalikan.