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Nomor gratis · Google

Nomor gratis untuk verifikasi Gmail

Google tidak selalu meminta nomor saat membuat akun Gmail — itu ditentukan pemeriksaan risikonya. Jika diminta, nomor bersama kadang lolos, tetapi banyak yang ditolak. Di bawah ini nomor yang menerima kode Google (formatnya G-123456) dalam 24 jam terakhir.

Nomor ini dipakai bersama. Halaman terbuka untuk semua orang, jadi kode yang Anda minta bisa dibaca orang asing, dan akun di nomor ini tidak akan pernah hanya milik Anda.

Google di nomor gratis: statistik kami

kode Google di nomor gratis dalam 24 jam
17
kode Google dalam 7 hari
39
nomor menerima kode Google dalam 24 jam
6
kode Google terakhir
44 menit yang lalu
negara dengan kode Google dalam 7 hari
2

Nomor terbaik untuk Google sekarang

berdasarkan jumlah kode Google dalam 24 jam, lalu kode terbaru

1 +6285169790371 4 SMS Google · 24 jam 3 jam yang lalu Buka 2 +6285286220342 4 SMS Google · 24 jam 6 jam yang lalu Buka 3 +6282184273606 3 SMS Google · 24 jam 6 jam yang lalu Buka

Seperti apa kode Google di sini

G-319913 is your Google verification code.

Butuh nomor yang hanya Anda yang lihat?

Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.

Nomor untuk Google

Apa arti pesan Google di langkah nomor telepon?

Google menulisSebabnyaSolusi
«Nomor telepon ini tidak dapat digunakan untuk verifikasi»Google membatasi jumlah akun per nomor untuk mencegah penyalahgunaanNegara lain atau nomor pribadi
«Nomor ini sudah terlalu sering digunakan»Batas akun per nomor tercapaiNomor tanpa kode Google baru-baru ini
Kode tidak masukTerlambat atau tersaringMinta sekali lagi, lalu ganti nomor

Kadang ada tautan «Lewati» di langkah nomor telepon. Pakai saja, lalu tambahkan nomor Anda sendiri nanti.

Dari negara mana saja ada nomor gratis untuk Google?

Gmail tidak mewajibkan nomor AS. Nomor Indonesia juga diterima, dan saat ini paling banyak yang aktif.

Negara Nomor dengan kode Google, 7 hr Kode Google, 7 hr Kode terakhir
Indonesia 7 26 44 menit yang lalu
Amerika Serikat 4 13 1 hari yang lalu

Apa yang harus dilakukan setelah daftar Gmail dengan nomor gratis?

Nomor di akun Google dipakai untuk pemulihan. Jika nomornya publik, siapa pun bisa meminta kode pemulihan. Segera setelah akun dibuat:

  • Akun Google → Info pribadi → Telepon: hapus atau ganti dengan nomor Anda.
  • Keamanan → Email pemulihan: tambahkan email Anda.
  • Keamanan → Verifikasi 2 Langkah lewat aplikasi autentikator.

Google bisa meminta konfirmasi nomor lagi nanti — misalnya saat masuk dari perangkat baru. Jika akun masih memakai nomor publik, kode itu masuk ke halaman yang bisa dibuka siapa saja, dan akun bisa hilang.

Apakah nomor gratis bisa untuk YouTube atau Google Voice?

YouTube meminta nomor lagi untuk fitur lanjutan channel, terpisah dari pendaftaran Gmail. Google Voice lebih ketat: harus ditautkan ke nomor AS yang sudah ada.

Stok nomor Google terbanyak: Myanmar, Polandia, Italia, Filipina, Prancis, Amerika Serikat, Kolombia, Slovenia, Argentina, Brasil. Pilih di halaman nomor untuk Google / Gmail. Anda hanya membayar kode yang benar-benar masuk: jika SMS tidak datang dalam 20 menit, uang kembali ke saldo.

Pertanyaan tentang nomor gratis untuk Gmail

Bisa buat beberapa Gmail dengan satu nomor gratis?

Hanya sampai batas Google per nomor, dan nomor publik biasanya sudah mencapainya.

Apakah Google akan minta nomor lagi?

Bisa, di perangkat baru atau saat login mencurigakan. Karena itu ganti dengan nomor sendiri.

Bisa untuk Google Ads?

Jangan. Ada pembayaran di sana; gunakan nomor yang Anda kendalikan.