Безкоштовні номери · Google

Безкоштовний номер для підтвердження Gmail

Google просить телефон під час створення Gmail не завжди — вирішує його перевірка ризику. Якщо просить, спільний номер може пройти, але багато таких Google відхиляє. У списку номери, де за добу був код Google — він має вигляд G-123456.