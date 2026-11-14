Безкоштовний номер для підтвердження Gmail
Google просить телефон під час створення Gmail не завжди — вирішує його перевірка ризику. Якщо просить, спільний номер може пройти, але багато таких Google відхиляє. У списку номери, де за добу був код Google — він має вигляд G-123456.
Ці номери спільні. Сторінка відкрита для всіх, тож код, який ви запитаєте, може прочитати сторонній, і акаунт на такому номері ніколи не буде лише вашим.
Google на безкоштовних номерах: наша статистика
- кодів Google на безкоштовних номерах за 24 год
- 16
- кодів Google за 7 днів
- 38
- номерів отримали код Google за 24 год
- 5
- останній код Google
- 3 години тому
- країн із кодами Google за 7 днів
- 2
Найкращий номер для Google зараз
Усі номери з нещодавнім кодом Google
Як тут виглядає код Google
047932 – ваш код подтверждения на YouTube.
Потрібен номер, який бачите тільки ви?
Якщо СМС-код не прийде протягом 20 хвилин, кошти автоматично повернуться на баланс.
Що означають помилки Google під час підтвердження номера?
|Google пише
|Чому
|Що робити
|«Цей номер телефону не можна використати для підтвердження»
|Google не приймає номер: він обмежує кількість акаунтів на один номер
|Інша країна або особистий номер
|«Цей номер уже використовувався забагато разів»
|Вичерпано ліміт акаунтів на номер
|Номер без нещодавніх кодів Google
|Код не приходить
|Затримка або фільтр
|Запитайте ще раз, потім змініть номер
Іноді на кроці з телефоном є посилання «Пропустити» — тоді свій номер можна додати пізніше.
Що зробити після реєстрації Gmail на безкоштовний номер?
Телефон в акаунті Google — спосіб відновлення. Якщо номер спільний, код відновлення може запитати будь-хто. Одразу після створення акаунта:
- Акаунт Google → Особиста інформація → Телефон — видаліть або замініть своїм.
- Безпека → Резервна адреса електронної пошти — додайте свою.
- Безпека → Двоетапна перевірка — через застосунок, а не СМС.
Google може згодом знову попросити підтвердити номер — наприклад, під час входу з нового пристрою. Якщо в акаунті досі спільний номер, код прийде на сторінку, відкриту всім, і акаунт можна втратити.
Чи підійде безкоштовний номер для YouTube і Google Voice?
YouTube знову просить телефон для розширених функцій каналу, і ця перевірка не залежить від реєстрації Gmail. Google Voice суворіший: він прив’язується до наявного номера США.
Питання про безкоштовний номер для Gmail
Чи можна на один безкоштовний номер завести кілька Gmail?
Лише до ліміту Google на номер, а спільні номери зазвичай його давно вибрали.
Чи попросить Google номер знову?
Може — на новому пристрої чи при підозрілому вході. Тому замініть номер своїм.
Чи підійде для Google Ads?
Ні. Там платежі — потрібен номер, який контролюєте ви.