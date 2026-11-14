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Безкоштовні номери · Google

Безкоштовний номер для підтвердження Gmail

Google просить телефон під час створення Gmail не завжди — вирішує його перевірка ризику. Якщо просить, спільний номер може пройти, але багато таких Google відхиляє. У списку номери, де за добу був код Google — він має вигляд G-123456.

Ці номери спільні. Сторінка відкрита для всіх, тож код, який ви запитаєте, може прочитати сторонній, і акаунт на такому номері ніколи не буде лише вашим.

Google на безкоштовних номерах: наша статистика

кодів Google на безкоштовних номерах за 24 год
16
кодів Google за 7 днів
38
номерів отримали код Google за 24 год
5
останній код Google
3 години тому
країн із кодами Google за 7 днів
2

Найкращий номер для Google зараз

за кількістю кодів Google за 24 год, за рівності — найсвіжіший

1 +6285169790371 4 СМС Google · 24 год 3 години тому Відкрити 2 +6285286220342 4 СМС Google · 24 год 6 годин тому Відкрити 3 +6282184273606 3 СМС Google · 24 год 6 годин тому Відкрити

Як тут виглядає код Google

047932 – ваш код подтверждения на YouTube.

Потрібен номер, який бачите тільки ви?

Якщо СМС-код не прийде протягом 20 хвилин, кошти автоматично повернуться на баланс.

Номер для Google

Що означають помилки Google під час підтвердження номера?

Google пишеЧомуЩо робити
«Цей номер телефону не можна використати для підтвердження»Google не приймає номер: він обмежує кількість акаунтів на один номерІнша країна або особистий номер
«Цей номер уже використовувався забагато разів»Вичерпано ліміт акаунтів на номерНомер без нещодавніх кодів Google
Код не приходитьЗатримка або фільтрЗапитайте ще раз, потім змініть номер

Іноді на кроці з телефоном є посилання «Пропустити» — тоді свій номер можна додати пізніше.

З яких країн є безкоштовні номери для Google?

Номер США для Gmail не обов’язковий: Google приймає номери більшості країн. Важливо, чи не позначено саме цей номер.

Країна Номерів із кодом Google, 7 дн Кодів Google, 7 дн Останній код
Індонезія 6 25 3 години тому
США 4 13 1 день тому

Що зробити після реєстрації Gmail на безкоштовний номер?

Телефон в акаунті Google — спосіб відновлення. Якщо номер спільний, код відновлення може запитати будь-хто. Одразу після створення акаунта:

  • Акаунт Google → Особиста інформація → Телефон — видаліть або замініть своїм.
  • Безпека → Резервна адреса електронної пошти — додайте свою.
  • Безпека → Двоетапна перевірка — через застосунок, а не СМС.

Google може згодом знову попросити підтвердити номер — наприклад, під час входу з нового пристрою. Якщо в акаунті досі спільний номер, код прийде на сторінку, відкриту всім, і акаунт можна втратити.

Чи підійде безкоштовний номер для YouTube і Google Voice?

YouTube знову просить телефон для розширених функцій каналу, і ця перевірка не залежить від реєстрації Gmail. Google Voice суворіший: він прив’язується до наявного номера США.

Найбільше номерів для Google: Мʼянма, Польща, Італія, Філіппіни, Франція, США, Колумбія, Словенія, Аргентина, Бразилія. Оберіть на сторінці номера для Google / Gmail. Платите лише за код, який прийшов: якщо СМС немає 20 хвилин, гроші повернуться на баланс.

Питання про безкоштовний номер для Gmail

Чи можна на один безкоштовний номер завести кілька Gmail?

Лише до ліміту Google на номер, а спільні номери зазвичай його давно вибрали.

Чи попросить Google номер знову?

Може — на новому пристрої чи при підозрілому вході. Тому замініть номер своїм.

Чи підійде для Google Ads?

Ні. Там платежі — потрібен номер, який контролюєте ви.