Gmail SMS onay için ücretsiz numara
Google, Gmail hesabı açarken her zaman telefon istemez — buna risk kontrolü karar verir. İsterse ortak numara geçebilir ama çoğu reddedilir. Aşağıda son 24 saatte Google kodu (G-123456 biçiminde) gelen numaralar var.
Bu numaralar herkesle ortak. Sayfa herkese açık; burada istediğiniz kodu bir yabancı okuyabilir ve hesap hiçbir zaman yalnızca sizin olmaz.
Ücretsiz numaralarda Google: istatistiğimiz
- 24 saatte ücretsiz numaralara gelen Google kodu
- 16
- 7 günde Google kodu
- 38
- numaraya 24 saatte Google kodu geldi
- 5
- son Google kodu
- 3 saat önce
- 7 günde Google kodu gelen ülke
- 2
Şu an Google için en iyi numara
Yakın zamanda Google kodu gelen tüm numaralar
Google kodu burada nasıl görünür
047932 – ваш код подтверждения на YouTube.
Yalnızca sizin göreceğiniz bir numara mı lazım?
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Google SMS onay adımındaki mesajlar ne anlama gelir?
|Google diyor ki
|Neden
|Çözüm
|«Bu telefon numarası doğrulama için kullanılamaz»
|Google kötüye kullanımı önlemek için numara başına hesap sayısını sınırlar
|Başka ülke ya da özel numara
|«Bu numara çok fazla kez kullanıldı»
|Numara başına hesap sınırı doldu
|Yakın zamanda Google kodu gelmemiş numara
|Kod gelmiyor
|Gecikme ya da filtre
|Bir kez daha isteyin, sonra numara değiştirin
Bazen telefon adımında «Atla» bağlantısı çıkar; kullanın, kendi numaranızı sonra ekleyin.
Google için hangi ülkelerden ücretsiz numara var?
Gmail için ABD numarası şart değil, Google çoğu ülkeyi kabul eder. Önemli olan o numaranın işaretlenmiş olup olmaması.
|Ülke
|Google kodu gelen numara, 7 g
|Google kodu, 7 g
|Son kod
|Endonezya
|6
|25
|3 saat önce
|Amerika Birleşik Devletleri
|4
|13
|1 gün önce
Gmail’e ücretsiz numarayla kayıttan sonra ne yapmalı?
Google hesabındaki telefon kurtarma yoludur. Numara ortaksa kurtarma kodunu herkes isteyebilir. Hesabı açar açmaz:
- Google Hesabı → Kişisel bilgiler → Telefon: silin ya da kendi numaranızı yazın.
- Güvenlik → Kurtarma e-postası: kendi adresinizi ekleyin.
- Güvenlik → 2 Adımlı Doğrulama: SMS yerine doğrulayıcı uygulama.
Google daha sonra telefonu yeniden doğrulamanızı isteyebilir — örneğin yeni bir cihazdan girişte. Hesapta hâlâ ortak numara varsa kod herkesin açabildiği bir sayfaya gelir ve hesabı kaybedebilirsiniz.
Ücretsiz numara YouTube veya Google Voice için işe yarar mı?
YouTube, kanalın gelişmiş özellikleri için telefonu yeniden ister ve bu kontrol Gmail kaydından bağımsızdır. Google Voice daha da katıdır: mevcut bir ABD numarasına bağlanır.
Google için en çok stok: Myanmar, Polonya, İtalya, Filipinler, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Slovenya, Arjantinli, Brezilya. Google / Gmail numarası sayfasında seçin. Yalnızca gelen kod için ödersiniz: SMS 20 dakika içinde gelmezse para bakiyenize döner.
Gmail için ücretsiz numara: sık sorulanlar
Tek ücretsiz numarayla birden fazla Gmail açılır mı?
Yalnızca Google’ın numara başına sınırına kadar; ortak numaralar genelde bu sınırı çoktan doldurmuştur.
Google numarayı tekrar ister mi?
Yeni cihazda ya da şüpheli girişte isteyebilir. Bu yüzden kendi numaranızla değiştirin.
Google Ads için uygun mu?
Hayır. Ödeme bilgileri var; kontrolünüzdeki bir numara kullanın.