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Ücretsiz numaralar · Google

Gmail SMS onay için ücretsiz numara

Google, Gmail hesabı açarken her zaman telefon istemez — buna risk kontrolü karar verir. İsterse ortak numara geçebilir ama çoğu reddedilir. Aşağıda son 24 saatte Google kodu (G-123456 biçiminde) gelen numaralar var.

Bu numaralar herkesle ortak. Sayfa herkese açık; burada istediğiniz kodu bir yabancı okuyabilir ve hesap hiçbir zaman yalnızca sizin olmaz.

Ücretsiz numaralarda Google: istatistiğimiz

24 saatte ücretsiz numaralara gelen Google kodu
16
7 günde Google kodu
38
numaraya 24 saatte Google kodu geldi
5
son Google kodu
3 saat önce
7 günde Google kodu gelen ülke
2

Şu an Google için en iyi numara

son 24 saatteki Google kodu sayısına göre; eşitse en yeni kod

1 +6285169790371 4 Google SMS · 24 sa 3 saat önce 2 +6285286220342 4 Google SMS · 24 sa 6 saat önce 3 +6282184273606 3 Google SMS · 24 sa 6 saat önce

Google kodu burada nasıl görünür

047932 – ваш код подтверждения на YouTube.

Yalnızca sizin göreceğiniz bir numara mı lazım?

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Google numarası al

Google SMS onay adımındaki mesajlar ne anlama gelir?

Google diyor kiNedenÇözüm
«Bu telefon numarası doğrulama için kullanılamaz»Google kötüye kullanımı önlemek için numara başına hesap sayısını sınırlarBaşka ülke ya da özel numara
«Bu numara çok fazla kez kullanıldı»Numara başına hesap sınırı dolduYakın zamanda Google kodu gelmemiş numara
Kod gelmiyorGecikme ya da filtreBir kez daha isteyin, sonra numara değiştirin

Bazen telefon adımında «Atla» bağlantısı çıkar; kullanın, kendi numaranızı sonra ekleyin.

Google için hangi ülkelerden ücretsiz numara var?

Gmail için ABD numarası şart değil, Google çoğu ülkeyi kabul eder. Önemli olan o numaranın işaretlenmiş olup olmaması.

Ülke Google kodu gelen numara, 7 g Google kodu, 7 g Son kod
Endonezya 6 25 3 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri 4 13 1 gün önce

Gmail’e ücretsiz numarayla kayıttan sonra ne yapmalı?

Google hesabındaki telefon kurtarma yoludur. Numara ortaksa kurtarma kodunu herkes isteyebilir. Hesabı açar açmaz:

  • Google Hesabı → Kişisel bilgiler → Telefon: silin ya da kendi numaranızı yazın.
  • Güvenlik → Kurtarma e-postası: kendi adresinizi ekleyin.
  • Güvenlik → 2 Adımlı Doğrulama: SMS yerine doğrulayıcı uygulama.

Google daha sonra telefonu yeniden doğrulamanızı isteyebilir — örneğin yeni bir cihazdan girişte. Hesapta hâlâ ortak numara varsa kod herkesin açabildiği bir sayfaya gelir ve hesabı kaybedebilirsiniz.

Ücretsiz numara YouTube veya Google Voice için işe yarar mı?

YouTube, kanalın gelişmiş özellikleri için telefonu yeniden ister ve bu kontrol Gmail kaydından bağımsızdır. Google Voice daha da katıdır: mevcut bir ABD numarasına bağlanır.

Google için en çok stok: Myanmar, Polonya, İtalya, Filipinler, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Slovenya, Arjantinli, Brezilya. Google / Gmail numarası sayfasında seçin. Yalnızca gelen kod için ödersiniz: SMS 20 dakika içinde gelmezse para bakiyenize döner.

Gmail için ücretsiz numara: sık sorulanlar

Tek ücretsiz numarayla birden fazla Gmail açılır mı?

Yalnızca Google’ın numara başına sınırına kadar; ortak numaralar genelde bu sınırı çoktan doldurmuştur.

Google numarayı tekrar ister mi?

Yeni cihazda ya da şüpheli girişte isteyebilir. Bu yüzden kendi numaranızla değiştirin.

Google Ads için uygun mu?

Hayır. Ödeme bilgileri var; kontrolünüzdeki bir numara kullanın.