Google показывает 2 сообщения, когда не принимает номер: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения» и «Этот номер уже использовался слишком много раз». По словам Google, он ограничивает число аккаунтов на один номер, чтобы бороться со злоупотреблениями, и советует взять другой номер. Иногда на шаге с телефоном есть ссылка «Пропустить» — тогда номер можно добавить позже, своим.