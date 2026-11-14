Виртуальный номер для Gmail бесплатно
Google просит телефон при создании Gmail не всегда — решает его проверка риска. Если просит, общий номер может пройти, но многие такие номера Google отклоняет. В списке номера, где за сутки был код Google: он выглядит как G-123456.
Эти номера общие. Страница открыта всем, поэтому код, который вы запросите, может прочитать посторонний, и аккаунт на таком номере никогда не будет только вашим.
Google на бесплатных номерах: наша статистика
- кодов Google на бесплатных номерах за 24 ч
- 16
- кодов Google за 7 дней
- 38
- номеров получили код Google за 24 ч
- 5
- последний код Google
- 3 часа назад
- стран с кодами Google за 7 дней
- 2
Лучший номер для Google сейчас
Все номера с недавним кодом Google
Как здесь выглядит код Google
047932 – ваш код подтверждения на YouTube.
Нужен номер для Google, который видите только вы?
Если SMS-код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения.
Что означают ошибки Google при подтверждении номера?
|Google пишет
|Почему
|Что делать
|«Этот номер нельзя использовать для подтверждения»
|Google не принимает номер: он ограничивает число аккаунтов на один номер
|Другая страна или личный номер
|«Этот номер уже использовался слишком много раз»
|У номера исчерпан лимит аккаунтов
|Номер без недавних кодов Google
|Код не приходит
|Задержка или фильтр
|Запросите ещё раз, потом смените номер
Google показывает 2 сообщения, когда не принимает номер: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения» и «Этот номер уже использовался слишком много раз». По словам Google, он ограничивает число аккаунтов на один номер, чтобы бороться со злоупотреблениями, и советует взять другой номер. Иногда на шаге с телефоном есть ссылка «Пропустить» — тогда номер можно добавить позже, своим.
Нужен ли номер США для подтверждения Gmail?
Номер США для Gmail не обязателен: Google принимает номера большинства стран, а бесплатные номера для Google сейчас есть в 2 странах. Важно другое: не исчерпал ли конкретный номер лимит Google.
|Страна
|Номеров с кодом Google, 7 дн
|Кодов Google, 7 дн
|Последний код
|Индонезия
|6
|25
|3 часа назад
|Соединенные Штаты
|4
|13
|1 день назад
Что сделать после регистрации Gmail на бесплатный номер?
После регистрации Gmail на бесплатный номер сразу поменяйте 3 настройки. Телефон в аккаунте Google — это способ восстановления, поэтому код восстановления на общий номер может запросить и прочитать на этом сайте любой:
- Аккаунт Google → Личная информация → Телефон — удалите номер или замените своим.
- Безопасность → Резервный адрес эл. почты — добавьте свой ящик.
- Безопасность → Двухэтапная аутентификация — через приложение, а не SMS.
Google может позже снова попросить подтвердить номер — например, при входе с нового устройства. Если в аккаунте всё ещё общий номер, код придёт на страницу, открытую всем, и аккаунт можно потерять.
Подойдёт ли бесплатный номер для YouTube и Google Voice?
Номер, который прошёл проверку Gmail, может не пройти ещё в 2 сервисах Google — YouTube и Google Voice: у каждого своя проверка телефона. YouTube снова просит телефон для расширенных функций канала, и эта проверка не связана с регистрацией Gmail. Google Voice ещё строже: он привязывается к существующему номеру США, поэтому общие номера почти не проходят.
Больше всего номеров для Google на Tiger SMS сейчас в 10 странах: Мьянма, Польша, Италия, Филиппины, Франция, Соединенные Штаты, Колумбия, Словения, Аргентина, Бразилия. Выберите страну на странице номера для Google / Gmail. Платите только за код, который пришёл: если SMS нет 20 минут, деньги вернутся на баланс.
Вопросы о бесплатном номере для Gmail
Можно ли на один бесплатный номер завести несколько Gmail?
Только до лимита Google на номер, а общие номера обычно его давно выбрали.
Попросит ли Google номер снова?
Может — на новом устройстве или при подозрительном входе. Поэтому общий номер лучше заменить своим.
Подойдёт ли бесплатный номер для Google Ads?
Нет. Там платежи и рабочие данные — нужен номер, который контролируете вы.