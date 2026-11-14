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Бесплатные номера · Google

Виртуальный номер для Gmail бесплатно

Google просит телефон при создании Gmail не всегда — решает его проверка риска. Если просит, общий номер может пройти, но многие такие номера Google отклоняет. В списке номера, где за сутки был код Google: он выглядит как G-123456.

Эти номера общие. Страница открыта всем, поэтому код, который вы запросите, может прочитать посторонний, и аккаунт на таком номере никогда не будет только вашим.

Google на бесплатных номерах: наша статистика

кодов Google на бесплатных номерах за 24 ч
16
кодов Google за 7 дней
38
номеров получили код Google за 24 ч
5
последний код Google
3 часа назад
стран с кодами Google за 7 дней
2

Лучший номер для Google сейчас

по числу кодов Google за 24 ч, при равенстве — по свежести

1 +6285169790371 4 SMS Google · 24 ч 3 часа назад Открыть 2 +6285286220342 4 SMS Google · 24 ч 6 часов назад Открыть 3 +6282184273606 3 SMS Google · 24 ч 6 часов назад Открыть

Как здесь выглядит код Google

047932 – ваш код подтверждения на YouTube.

Нужен номер для Google, который видите только вы?

Если SMS-код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения.

Номер для Google

Что означают ошибки Google при подтверждении номера?

Google пишетПочемуЧто делать
«Этот номер нельзя использовать для подтверждения»Google не принимает номер: он ограничивает число аккаунтов на один номерДругая страна или личный номер
«Этот номер уже использовался слишком много раз»У номера исчерпан лимит аккаунтовНомер без недавних кодов Google
Код не приходитЗадержка или фильтрЗапросите ещё раз, потом смените номер

Google показывает 2 сообщения, когда не принимает номер: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения» и «Этот номер уже использовался слишком много раз». По словам Google, он ограничивает число аккаунтов на один номер, чтобы бороться со злоупотреблениями, и советует взять другой номер. Иногда на шаге с телефоном есть ссылка «Пропустить» — тогда номер можно добавить позже, своим.

Нужен ли номер США для подтверждения Gmail?

Номер США для Gmail не обязателен: Google принимает номера большинства стран, а бесплатные номера для Google сейчас есть в 2 странах. Важно другое: не исчерпал ли конкретный номер лимит Google.

Страна Номеров с кодом Google, 7 дн Кодов Google, 7 дн Последний код
Индонезия 6 25 3 часа назад
Соединенные Штаты 4 13 1 день назад

Что сделать после регистрации Gmail на бесплатный номер?

После регистрации Gmail на бесплатный номер сразу поменяйте 3 настройки. Телефон в аккаунте Google — это способ восстановления, поэтому код восстановления на общий номер может запросить и прочитать на этом сайте любой:

  • Аккаунт Google → Личная информация → Телефон — удалите номер или замените своим.
  • Безопасность → Резервный адрес эл. почты — добавьте свой ящик.
  • Безопасность → Двухэтапная аутентификация — через приложение, а не SMS.

Google может позже снова попросить подтвердить номер — например, при входе с нового устройства. Если в аккаунте всё ещё общий номер, код придёт на страницу, открытую всем, и аккаунт можно потерять.

Подойдёт ли бесплатный номер для YouTube и Google Voice?

Номер, который прошёл проверку Gmail, может не пройти ещё в 2 сервисах Google — YouTube и Google Voice: у каждого своя проверка телефона. YouTube снова просит телефон для расширенных функций канала, и эта проверка не связана с регистрацией Gmail. Google Voice ещё строже: он привязывается к существующему номеру США, поэтому общие номера почти не проходят.

Больше всего номеров для Google на Tiger SMS сейчас в 10 странах: Мьянма, Польша, Италия, Филиппины, Франция, Соединенные Штаты, Колумбия, Словения, Аргентина, Бразилия. Выберите страну на странице номера для Google / Gmail. Платите только за код, который пришёл: если SMS нет 20 минут, деньги вернутся на баланс.

Вопросы о бесплатном номере для Gmail

Можно ли на один бесплатный номер завести несколько Gmail?

Только до лимита Google на номер, а общие номера обычно его давно выбрали.

Попросит ли Google номер снова?

Может — на новом устройстве или при подозрительном входе. Поэтому общий номер лучше заменить своим.

Подойдёт ли бесплатный номер для Google Ads?

Нет. Там платежи и рабочие данные — нужен номер, который контролируете вы.