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無料番号 · Google

Gmail 認証用の無料番号

Gmail を作るとき、Google がいつも電話番号を求めるわけではありません。リスク判定しだいです。求められた場合、共有番号が通ることもありますが、多くは拒否されます。以下は過去24時間に Google のコード（G-123456 の形式）が届いた番号です。

これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。

無料番号での Google：当社の統計

24時間に無料番号へ届いた Google コード
17
7日間の Google コード
39
番号に24時間以内に Google コード
6
最新の Google コード
45分前
か国で7日間に Google コード
2

いま Google に最適な番号

24時間の Google コード数順、同数なら新しい順

1 +6285169790371 4 Google SMS · 24時間 3時間前 開く 2 +6285286220342 4 Google SMS · 24時間 6時間前 開く 3 +6282184273606 3 Google SMS · 24時間 6時間前 開く

ここでの Google コードの見え方

G-319913 is your Google verification code.

自分だけが見られる番号が必要ですか？

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

Google 用の番号

電話番号の確認で Google が出すエラーの意味は？

Google の表示理由対処
「この電話番号は確認に使用できません」Google は不正防止のため、1つの番号で確認できるアカウント数を制限している別の国専用番号
「この電話番号は何度も使用されています」番号ごとのアカウント上限に達した最近 Google のコードが来ていない番号
コードが届かない遅延かフィルタもう一度要求し、だめなら番号を変える

電話番号の画面に「スキップ」が出ることもあります。その場合はスキップして、あとで自分の番号を追加できます。

Google 用の無料番号はどの国にある？

Gmail にアメリカの番号は必須ではありません。Google はほとんどの国を受け付けます。大事なのはその番号にフラグが付いていないかです。

Google コードが届いた番号（7日） Google コード（7日） 最新コード
インドネシア 7 26 45分前
アメリカ合衆国 4 13 1日前

無料番号で Gmail を作った後は何をする？

Google アカウントの電話番号は復旧手段です。公開番号のままだと、誰でも復旧コードを要求できます。作成直後に：

  • Google アカウント → 個人情報 → 電話：削除するか自分の番号に変更。
  • セキュリティ → 再設定用のメールアドレス：自分のアドレスを追加。
  • セキュリティ → 2段階認証プロセス：SMS ではなく認証アプリで。

Google は後で再び電話番号の確認を求めることがあります（新しい端末でログインしたときなど）。アカウントに公開番号が残っていると、そのコードは誰でも開けるページに届き、アカウントを失うおそれがあります。

無料番号は YouTube や Google Voice に使える？

YouTube はチャンネルの高度な機能を使うときに改めて電話番号を確認し、これは Gmail 登録とは別です。Google Voice はさらに厳しく、既存のアメリカの番号に紐づけます。

Google 用の在庫が多い国：ミャンマー, ポーランド, イタリア, フィリピン, フランス, アメリカ合衆国, コロンビア, スロベニア, アルゼンチン, ブラジルGoogle / Gmail 番号のページで選べます。 支払うのは届いたコードの分だけです。20 分以内に SMS が届かなければ残高に返金されます。

Gmail 認証番号についての質問

1つの無料番号で Gmail を複数作れますか？

番号ごとの上限までですが、公開番号はたいてい上限に達しています。

あとで Google がまた番号を求めますか？

新しい端末や不審なログインのときに求めることがあります。だから自分の番号に替えましょう。

Google 広告に使えますか？

使わないでください。支払い情報があるので自分で管理できる番号を。