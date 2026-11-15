無料番号 · Google

Gmail 認証用の無料番号

Gmail を作るとき、Google がいつも電話番号を求めるわけではありません。リスク判定しだいです。求められた場合、共有番号が通ることもありますが、多くは拒否されます。以下は過去24時間に Google のコード（G-123456 の形式）が届いた番号です。