無料番号 · Google
Gmail 認証用の無料番号
Gmail を作るとき、Google がいつも電話番号を求めるわけではありません。リスク判定しだいです。求められた場合、共有番号が通ることもありますが、多くは拒否されます。以下は過去24時間に Google のコード（G-123456 の形式）が届いた番号です。
これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。
無料番号での Google：当社の統計
- 24時間に無料番号へ届いた Google コード
- 17
- 7日間の Google コード
- 39
- 番号に24時間以内に Google コード
- 6
- 最新の Google コード
- 45分前
- か国で7日間に Google コード
- 2
いま Google に最適な番号
最近 Google コードが届いたすべての番号
ここでの Google コードの見え方
G-319913 is your Google verification code.
自分だけが見られる番号が必要ですか？
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
無料番号で Gmail を作った後は何をする？
Google アカウントの電話番号は復旧手段です。公開番号のままだと、誰でも復旧コードを要求できます。作成直後に：
- Google アカウント → 個人情報 → 電話：削除するか自分の番号に変更。
- セキュリティ → 再設定用のメールアドレス：自分のアドレスを追加。
- セキュリティ → 2段階認証プロセス：SMS ではなく認証アプリで。
Google は後で再び電話番号の確認を求めることがあります（新しい端末でログインしたときなど）。アカウントに公開番号が残っていると、そのコードは誰でも開けるページに届き、アカウントを失うおそれがあります。
Gmail 認証番号についての質問
1つの無料番号で Gmail を複数作れますか？
番号ごとの上限までですが、公開番号はたいてい上限に達しています。
あとで Google がまた番号を求めますか？
新しい端末や不審なログインのときに求めることがあります。だから自分の番号に替えましょう。
Google 広告に使えますか？
使わないでください。支払い情報があるので自分で管理できる番号を。