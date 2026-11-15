Número gratis para verificar Gmail
Google no siempre pide teléfono al crear una cuenta de Gmail: lo decide su control de riesgo. Si lo pide, un número compartido puede pasar, pero Google rechaza muchos. Aquí tienes números con un código de Google (con forma G-123456) de las últimas 24 horas.
Estos números son compartidos. La página está abierta a todos, así que un código que pidas aquí puede leerlo un desconocido, y la cuenta nunca será solo tuya.
Google en números gratis: nuestras estadísticas
- códigos de Google en números gratis en 24 h
- 17
- códigos de Google en 7 días
- 39
- números recibieron un código de Google en 24 h
- 6
- último código de Google
- hace 42 minutos
- países con códigos de Google en 7 días
- 2
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Todos los números con código reciente de Google
Así se ve aquí un código de Google
G-319913 is your Google verification code.
¿Necesitas un número que solo veas tú?
Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.
¿Qué significan los mensajes de Google al verificar el teléfono?
|Google dice
|Por qué
|Solución
|«Este número de teléfono no se puede usar para la verificación»
|Google limita cuántas cuentas puede verificar un número para frenar abusos
|Otro país o un número privado
|«Este número ya se ha usado demasiadas veces»
|El número llegó al límite de cuentas
|Uno sin códigos recientes de Google
|No llega el código
|Retraso o filtro
|Pide otra vez y luego cambia de número
A veces aparece el enlace «Omitir» en el paso del teléfono: úsalo y añade tu número más tarde.
¿De qué países hay números gratis para Google?
Gmail no exige un número de EE. UU.; Google acepta casi cualquier país. Lo que importa es si ese número concreto está marcado.
|País
|Números con código de Google, 7 d
|Códigos de Google, 7 d
|Último código
|Indonesia
|7
|26
|hace 42 minutos
|Estados Unidos
|4
|13
|hace 1 día
¿Qué hacer después de registrarte en Gmail con un número gratis?
El teléfono de una cuenta de Google sirve para recuperarla. Si es público, cualquiera puede pedir un código de recuperación. Justo después de crear la cuenta:
- Cuenta de Google → Información personal → Teléfono: elimínalo o pon el tuyo.
- Seguridad → Correo de recuperación: añade uno tuyo.
- Seguridad → Verificación en dos pasos con app de autenticación, no SMS.
Google puede volver a pedir que confirmes el teléfono más adelante, por ejemplo al entrar desde un dispositivo nuevo. Si la cuenta aún tiene el número público, ese código llegará a una página que ve cualquiera y puedes perder la cuenta.
¿Sirve un número gratis para YouTube o Google Voice?
YouTube vuelve a pedir teléfono para funciones avanzadas del canal, y ese control es independiente del de Gmail. Google Voice es aún más estricto: se vincula a un número de EE. UU. existente, así que los números públicos casi nunca pasan.
Preguntas sobre números gratis para Gmail
¿Puedo crear varias cuentas de Gmail con un mismo número gratis?
Solo hasta el límite de Google por número, y los números públicos suelen haberlo agotado.
¿Google volverá a pedir el número?
Puede, en un dispositivo nuevo o un acceso sospechoso. Por eso conviene cambiarlo por el tuyo.
¿Sirve para Google Ads?
No. Ahí hay pagos y datos de trabajo: usa un número que controles.