Gmail वेरिफिकेशन के लिए फ्री नंबर
Gmail बनाते समय Google हमेशा फ़ोन नंबर नहीं मांगता — यह उसका रिस्क चेक तय करता है। मांगे तो शेयर्ड नंबर कभी-कभी चल जाता है, लेकिन कई नंबर रिजेक्ट होते हैं। नीचे वे नंबर हैं जिन पर पिछले 24 घंटों में Google कोड (G-123456 जैसा) आया।
ये नंबर सभी के साथ साझा हैं। पेज सबके लिए खुला है, इसलिए यहां मांगा गया कोड कोई अजनबी पढ़ सकता है, और इस नंबर का अकाउंट कभी सिर्फ आपका नहीं होगा।
मुफ़्त नंबरों पर Google: हमारे आंकड़े
- 24 घंटे में मुफ़्त नंबरों पर Google कोड
- 17
- 7 दिनों में Google कोड
- 39
- नंबरों पर 24 घंटे में Google कोड आया
- 6
- आखिरी Google कोड
- 43 मिनट पहले
- देशों में 7 दिनों में Google कोड
- 2
अभी Google के लिए सबसे अच्छा नंबर
हाल में Google कोड वाले सभी नंबर
यहां Google कोड कैसा दिखता है
G-319913 is your Google verification code.
ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ आप देखें?
यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।
फ़ोन वेरिफ़िकेशन में Google के एरर मैसेज का क्या मतलब है?
|Google कहता है
|वजह
|हल
|«इस फ़ोन नंबर का इस्तेमाल वेरिफ़िकेशन के लिए नहीं किया जा सकता»
|दुरुपयोग रोकने के लिए Google एक नंबर से बनने वाले खातों की संख्या सीमित करता है
|दूसरा देश या निजी नंबर
|«इस फ़ोन नंबर का बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है»
|प्रति नंबर अकाउंट की सीमा पूरी
|ऐसा नंबर जिस पर हाल में Google कोड न आया हो
|कोड नहीं आ रहा
|देरी या फ़िल्टर
|एक बार और मांगें, फिर नंबर बदलें
कभी-कभी फ़ोन नंबर वाले स्टेप पर «Skip» दिखता है — उसे चुनें और बाद में अपना नंबर जोड़ें।
किन देशों के Google फ्री नंबर मिलते हैं?
Gmail के लिए अमेरिका का नंबर ज़रूरी नहीं; Google ज़्यादातर देशों के नंबर लेता है। अहम यह है कि वह नंबर फ़्लैग तो नहीं है।
|देश
|Google कोड वाले नंबर, 7 दि
|Google कोड, 7 दि
|आखिरी कोड
|इंडोनेशिया
|7
|26
|43 मिनट पहले
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|4
|13
|एक दिन पहले
फ्री नंबर से Gmail बनाने के बाद क्या करें?
Google अकाउंट का फ़ोन नंबर रिकवरी का रास्ता है। नंबर पब्लिक हो तो कोई भी रिकवरी कोड मंगा सकता है। अकाउंट बनाते ही:
- Google Account → Personal info → Phone: नंबर हटाएं या अपना डालें।
- Security → Recovery email: अपना ईमेल जोड़ें।
- Security → 2-Step Verification: SMS के बजाय ऑथेंटिकेटर ऐप।
Google बाद में फिर से फ़ोन नंबर की पुष्टि माँग सकता है — जैसे नए डिवाइस से लॉग इन करते समय। अगर अकाउंट में अब भी पब्लिक नंबर है, तो वह कोड ऐसे पेज पर आएगा जिसे कोई भी खोल सकता है, और अकाउंट हाथ से जा सकता है।
क्या फ्री नंबर YouTube या Google Voice पर चलेगा?
YouTube चैनल की एडवांस सुविधाओं के लिए फिर से फ़ोन नंबर मांगता है, और यह जांच Gmail रजिस्ट्रेशन से अलग है। Google Voice और सख़्त है: उसे किसी मौजूदा अमेरिकी नंबर से जोड़ना पड़ता है।
Google के लिए सबसे ज़्यादा स्टॉक: म्यांमार, पोलैंड, इटली, फिलीपींस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलम्बिया, स्लोवेनिया, अर्जेंटीना, ब्राजील। Google / Gmail नंबर पेज पर चुनें। पैसे सिर्फ़ उसी कोड के लगते हैं जो सच में आए: 20 मिनट में SMS न आए तो पैसे बैलेंस में लौट आते हैं।
Gmail वेरिफिकेशन नंबर के सवाल
क्या एक फ्री नंबर से कई Gmail बन सकते हैं?
सिर्फ Google की प्रति नंबर सीमा तक, और पब्लिक नंबर आमतौर पर यह सीमा पार कर चुके होते हैं।
क्या Google बाद में फिर नंबर मांगेगा?
मांग सकता है, नए डिवाइस या संदिग्ध लॉगिन पर। इसलिए अपना नंबर डाल दें।
क्या Google Ads के लिए चलेगा?
नहीं। उसमें पेमेंट होते हैं; अपने कंट्रोल वाला नंबर लें।