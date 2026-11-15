मुफ़्त नंबर · Google

Gmail वेरिफिकेशन के लिए फ्री नंबर

Gmail बनाते समय Google हमेशा फ़ोन नंबर नहीं मांगता — यह उसका रिस्क चेक तय करता है। मांगे तो शेयर्ड नंबर कभी-कभी चल जाता है, लेकिन कई नंबर रिजेक्ट होते हैं। नीचे वे नंबर हैं जिन पर पिछले 24 घंटों में Google कोड (G-123456 जैसा) आया।