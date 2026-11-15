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무료 번호 · Google

Gmail 인증용 무료 번호

Gmail을 만들 때 구글이 항상 전화번호를 요구하지는 않습니다. 위험 판단에 따라 달라집니다. 요구할 때 공유 번호가 통과하기도 하지만, 많은 번호가 거부됩니다. 아래는 최근 24시간 안에 구글 코드(G-123456 형식)가 온 번호입니다.

이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.

무료 번호의 Google: 우리 통계

24시간 동안 무료 번호에 온 Google 코드
17
7일간 Google 코드
39
개 번호가 24시간 안에 Google 코드 수신
6
최근 Google 코드
45분 전
개국에서 7일간 Google 코드
2

지금 Google에 가장 좋은 번호

24시간 Google 코드 수 순, 같으면 최신 순

1 +6285169790371 4 Google SMS · 24시간 3시간 전 열기 2 +6285286220342 4 Google SMS · 24시간 6시간 전 열기 3 +6282184273606 3 Google SMS · 24시간 6시간 전 열기

여기서 보이는 Google 코드

G-319913 is your Google verification code.

나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

Google 번호 받기

전화번호 인증에서 구글 오류 메시지는 무슨 뜻인가요?

구글 메시지이유해결
「이 전화번호는 인증에 사용할 수 없습니다」구글은 악용을 막기 위해 번호당 인증할 수 있는 계정 수를 제한함다른 국가개인 번호
「이 전화번호는 너무 많이 사용되었습니다」번호당 계정 한도 도달최근 구글 코드가 없는 번호
코드가 오지 않음지연 또는 필터한 번 더 요청한 뒤 번호 변경

전화번호 단계에 「건너뛰기」가 보일 때도 있습니다. 그때는 건너뛰고 나중에 내 번호를 추가하면 됩니다.

어느 나라의 구글용 무료 번호가 있나요?

Gmail에 미국 번호가 꼭 필요하지는 않습니다. 구글은 대부분의 국가 번호를 받습니다. 중요한 건 그 번호가 표시되어 있는지입니다.

국가 Google 코드 받은 번호, 7일 Google 코드, 7일 최근 코드
인도네시아 7 26 45분 전
미국 4 13 1일 전

무료 번호로 Gmail 가입 후 무엇을 해야 하나요?

구글 계정의 전화번호는 복구 수단입니다. 공개 번호라면 누구나 복구 코드를 요청할 수 있습니다. 계정을 만든 직후:

  • 구글 계정 → 개인 정보 → 전화: 삭제하거나 내 번호로 변경.
  • 보안 → 복구 이메일: 내 이메일 추가.
  • 보안 → 2단계 인증: SMS 대신 인증 앱으로.

구글은 나중에 다시 전화번호 확인을 요청할 수 있습니다. 예를 들어 새 기기에서 로그인할 때입니다. 계정에 공개 번호가 남아 있으면 그 코드는 누구나 열 수 있는 페이지로 가고, 계정을 잃을 수 있습니다.

무료 번호를 YouTube나 Google Voice에 쓸 수 있나요?

YouTube는 채널 고급 기능을 열 때 전화번호를 다시 확인하며, 이는 Gmail 가입과 별개입니다. Google Voice는 더 엄격해서 기존 미국 번호에 연결해야 합니다.

구글용 재고가 많은 국가: 미얀마, 폴란드, 이탈리아, 필리핀, 프랑스, 미국, 콜롬비아, 슬로베니아, 아르헨티나, 브라질. Google / Gmail 번호 페이지에서 고르세요. 실제로 받은 코드만 결제합니다. 20분 안에 SMS가 오지 않으면 잔액으로 환불됩니다.

Gmail 인증 번호 질문

무료 번호 하나로 Gmail을 여러 개 만들 수 있나요?

번호당 한도까지만 가능하며, 공개 번호는 대개 이미 한도에 도달했습니다.

나중에 구글이 번호를 다시 요구하나요?

새 기기나 의심스러운 로그인 때 요구할 수 있습니다. 그래서 내 번호로 바꾸는 게 좋습니다.

구글 광고 계정에 써도 되나요?

아니요. 결제 정보가 있으니 내가 관리하는 번호를 쓰세요.