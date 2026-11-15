무료 번호 · Google

Gmail 인증용 무료 번호

Gmail을 만들 때 구글이 항상 전화번호를 요구하지는 않습니다. 위험 판단에 따라 달라집니다. 요구할 때 공유 번호가 통과하기도 하지만, 많은 번호가 거부됩니다. 아래는 최근 24시간 안에 구글 코드(G-123456 형식)가 온 번호입니다.