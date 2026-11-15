무료 번호 · Google
Gmail 인증용 무료 번호
Gmail을 만들 때 구글이 항상 전화번호를 요구하지는 않습니다. 위험 판단에 따라 달라집니다. 요구할 때 공유 번호가 통과하기도 하지만, 많은 번호가 거부됩니다. 아래는 최근 24시간 안에 구글 코드(G-123456 형식)가 온 번호입니다.
이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.
무료 번호의 Google: 우리 통계
- 24시간 동안 무료 번호에 온 Google 코드
- 17
- 7일간 Google 코드
- 39
- 개 번호가 24시간 안에 Google 코드 수신
- 6
- 최근 Google 코드
- 45분 전
- 개국에서 7일간 Google 코드
- 2
지금 Google에 가장 좋은 번호
최근 Google 코드가 온 모든 번호
여기서 보이는 Google 코드
G-319913 is your Google verification code.
나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?
20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.
무료 번호로 Gmail 가입 후 무엇을 해야 하나요?
구글 계정의 전화번호는 복구 수단입니다. 공개 번호라면 누구나 복구 코드를 요청할 수 있습니다. 계정을 만든 직후:
- 구글 계정 → 개인 정보 → 전화: 삭제하거나 내 번호로 변경.
- 보안 → 복구 이메일: 내 이메일 추가.
- 보안 → 2단계 인증: SMS 대신 인증 앱으로.
구글은 나중에 다시 전화번호 확인을 요청할 수 있습니다. 예를 들어 새 기기에서 로그인할 때입니다. 계정에 공개 번호가 남아 있으면 그 코드는 누구나 열 수 있는 페이지로 가고, 계정을 잃을 수 있습니다.
Gmail 인증 번호 질문
무료 번호 하나로 Gmail을 여러 개 만들 수 있나요?
번호당 한도까지만 가능하며, 공개 번호는 대개 이미 한도에 도달했습니다.
나중에 구글이 번호를 다시 요구하나요?
새 기기나 의심스러운 로그인 때 요구할 수 있습니다. 그래서 내 번호로 바꾸는 게 좋습니다.
구글 광고 계정에 써도 되나요?
아니요. 결제 정보가 있으니 내가 관리하는 번호를 쓰세요.