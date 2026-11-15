免费号码 · Google
Gmail 验证免费号码
创建 Gmail 时 Google 并不总是要求手机号，这由它的风险检查决定。要求时，共享号码可能通过，但很多会被拒绝。下面是过去 24 小时收到过 Google 验证码（格式为 G-123456）的号码。
这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。
免费号码上的 Google：我们的统计
- 24 小时内免费号码收到的 Google 验证码
- 17
- 7 天内 Google 验证码
- 39
- 个号码 24 小时内收到 Google 验证码
- 6
- 最近一条 Google 验证码
- 41分钟前
- 个国家 7 天内有 Google 验证码
- 2
当前最适合 Google 的号码
近期收到 Google 验证码的全部号码
Google 验证码在这里的样子
G-319913 is your Google verification code.
需要只有你能看到的号码？
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
用免费号码注册 Gmail 后该做什么？
Google 账号里的手机号是找回账号的方式。如果是公共号码，任何人都能申请找回验证码。创建账号后立即：
- Google 账号 → 个人信息 → 电话：删除或换成自己的号码。
- 安全 → 辅助邮箱：添加自己的邮箱。
- 安全 → 两步验证：用身份验证器 App，而不是短信。
之后 Google 可能会再次要求验证手机号，例如在新设备上登录时。如果账号里还是公共号码，验证码会发到任何人都能打开的页面，账号可能因此丢失。
关于 Gmail 验证号码的问题
一个免费号码能注册多个 Gmail 吗？
只能到 Google 对单个号码的上限，公共号码通常早已用完。
Google 以后还会要求验证号码吗？
可能会，比如在新设备或可疑登录时。所以要换成自己的号码。
能用于 Google Ads 吗？
不能，涉及付款，请使用自己掌控的号码。