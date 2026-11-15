免费号码 · Google

Gmail 验证免费号码

创建 Gmail 时 Google 并不总是要求手机号，这由它的风险检查决定。要求时，共享号码可能通过，但很多会被拒绝。下面是过去 24 小时收到过 Google 验证码（格式为 G-123456）的号码。