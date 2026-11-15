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免费号码 · Google

Gmail 验证免费号码

创建 Gmail 时 Google 并不总是要求手机号，这由它的风险检查决定。要求时，共享号码可能通过，但很多会被拒绝。下面是过去 24 小时收到过 Google 验证码（格式为 G-123456）的号码。

这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。

免费号码上的 Google：我们的统计

24 小时内免费号码收到的 Google 验证码
17
7 天内 Google 验证码
39
个号码 24 小时内收到 Google 验证码
6
最近一条 Google 验证码
41分钟前
个国家 7 天内有 Google 验证码
2

当前最适合 Google 的号码

按 24 小时内 Google 验证码数量排序，相同则看最新

1 +6285169790371 4 Google 短信 · 24 小时 3小时前 打开 2 +6285286220342 4 Google 短信 · 24 小时 6小时前 打开 3 +6282184273606 3 Google 短信 · 24 小时 6小时前 打开

Google 验证码在这里的样子

G-319913 is your Google verification code.

需要只有你能看到的号码？

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

获取 Google 号码

Google 手机号验证的错误提示是什么意思？

Google 提示原因解决办法
「此电话号码无法用于验证」Google 限制每个号码可验证的账号数量，以防滥用换国家私人号码
「此电话号码的使用次数过多」号码已达到账号数量上限换一个近期没收到 Google 验证码的号码
收不到验证码延迟或被过滤再请求一次，然后换号码

有时手机号步骤会出现「跳过」，可以先跳过，之后再添加自己的号码。

哪些国家有 Google 免费号码？

Gmail 不要求美国号码，Google 接受大多数国家。关键是这个号码有没有被标记。

国家 收到 Google 验证码的号码，7 天 Google 验证码，7 天 最近验证码
印度尼西亚 7 26 41分钟前
美国 4 13 1天前

用免费号码注册 Gmail 后该做什么？

Google 账号里的手机号是找回账号的方式。如果是公共号码，任何人都能申请找回验证码。创建账号后立即：

  • Google 账号 → 个人信息 → 电话：删除或换成自己的号码。
  • 安全 → 辅助邮箱：添加自己的邮箱。
  • 安全 → 两步验证：用身份验证器 App，而不是短信。

之后 Google 可能会再次要求验证手机号，例如在新设备上登录时。如果账号里还是公共号码，验证码会发到任何人都能打开的页面，账号可能因此丢失。

免费号码能用于 YouTube 或 Google Voice 吗？

YouTube 解锁频道高级功能时会再次要求验证手机号，这和注册 Gmail 是两回事。Google Voice 更严格：需要绑定已有的美国号码。

目前 Google 号码库存最多：缅甸, 波兰, 意大利, 菲律宾, 法国, 美国, 哥伦比亚, 斯洛文尼亚, 阿根廷, 巴西。在 Google / Gmail 号码页面选择。 只为实际收到的验证码付费：20 分钟内没收到短信，费用会退回余额。

关于 Gmail 验证号码的问题

一个免费号码能注册多个 Gmail 吗？

只能到 Google 对单个号码的上限，公共号码通常早已用完。

Google 以后还会要求验证号码吗？

可能会，比如在新设备或可疑登录时。所以要换成自己的号码。

能用于 Google Ads 吗？

不能，涉及付款，请使用自己掌控的号码。