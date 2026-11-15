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Números gratuitos · Google

Número grátis para verificação do Gmail

O Google nem sempre pede telefone para criar um Gmail — quem decide é a checagem de risco. Quando pede, um número compartilhado pode passar, mas muitos são recusados. Aqui estão números com código do Google (formato G-123456) nas últimas 24 horas.

Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.

Google em números grátis: nossas estatísticas

códigos do Google em números grátis em 24 h
17
códigos do Google em 7 dias
39
números receberam código do Google em 24 h
6
último código do Google
há 46 minutos
países com códigos do Google em 7 dias
2

Melhor número para Google agora

por códigos do Google em 24 h; no empate, o mais recente

1 +6285169790371 4 SMS do Google · 24 h há 3 horas Abrir 2 +6285286220342 4 SMS do Google · 24 h há 6 horas Abrir 3 +6282184273606 3 SMS do Google · 24 h há 6 horas Abrir

Como aparece aqui um código do Google

G-319913 is your Google verification code.

Precisa de um número que só você vê?

Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.

Número para Google

O que significam as mensagens do Google na verificação do telefone?

O Google dizPor quêSolução
«Este número de telefone não pode ser usado para verificação»O Google limita quantas contas um número pode verificar, para evitar abusosOutro país ou número privado
«Este número já foi usado muitas vezes»Limite de contas por númeroUm número sem códigos recentes do Google
O código não chegaAtraso ou filtroPeça de novo e depois troque

Às vezes o passo do telefone tem o link «Pular»: use e adicione o seu número depois.

De quais países há número grátis para o Google?

O Gmail não exige número dos EUA; o Google aceita quase qualquer país. O que conta é se aquele número já está marcado.

País Números com código do Google, 7 d Códigos do Google, 7 d Último código
Indonésia 7 26 há 46 minutos
Estados Unidos 4 13 há 1 dia

O que fazer depois de criar o Gmail com número grátis?

O telefone da conta Google serve para recuperação. Sendo público, qualquer pessoa pode pedir um código. Logo depois de criar a conta:

  • Conta do Google → Informações pessoais → Telefone: remova ou troque pelo seu.
  • Segurança → E-mail de recuperação: adicione o seu.
  • Segurança → Verificação em duas etapas por app autenticador.

O Google pode pedir para confirmar o telefone de novo mais tarde — por exemplo, ao entrar em um aparelho novo. Se a conta ainda tiver o número público, o código chega a uma página aberta a todos e você pode perder a conta.

Número grátis serve para YouTube ou Google Voice?

O YouTube pede telefone de novo para recursos avançados do canal, e essa checagem é separada da do Gmail. O Google Voice é ainda mais rígido: ele se vincula a um número dos EUA existente.

Mais estoque para Google agora: Mianmar, Polônia, Itália, Filipinas, França, Estados Unidos, Colômbia, Eslovênia, Argentina, Brasil. Escolha na página do número para Google / Gmail. Você paga só pelo código que chega: se o SMS não chegar em 20 minutos, o dinheiro volta para o saldo.

Perguntas sobre número grátis para Gmail

Dá para criar vários Gmails com o mesmo número grátis?

Só até o limite do Google por número, que números públicos geralmente já atingiram.

O Google vai pedir o número de novo?

Pode, num aparelho novo ou login suspeito. Por isso troque pelo seu.

Serve para Google Ads?

Não. Envolve pagamentos; use um número que você controla.