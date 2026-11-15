Número grátis para verificação do Gmail
O Google nem sempre pede telefone para criar um Gmail — quem decide é a checagem de risco. Quando pede, um número compartilhado pode passar, mas muitos são recusados. Aqui estão números com código do Google (formato G-123456) nas últimas 24 horas.
Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.
Google em números grátis: nossas estatísticas
- códigos do Google em números grátis em 24 h
- 17
- códigos do Google em 7 dias
- 39
- números receberam código do Google em 24 h
- 6
- último código do Google
- há 46 minutos
- países com códigos do Google em 7 dias
- 2
Melhor número para Google agora
Todos os números com código recente do Google
Como aparece aqui um código do Google
G-319913 is your Google verification code.
Precisa de um número que só você vê?
Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.
O que significam as mensagens do Google na verificação do telefone?
|O Google diz
|Por quê
|Solução
|«Este número de telefone não pode ser usado para verificação»
|O Google limita quantas contas um número pode verificar, para evitar abusos
|Outro país ou número privado
|«Este número já foi usado muitas vezes»
|Limite de contas por número
|Um número sem códigos recentes do Google
|O código não chega
|Atraso ou filtro
|Peça de novo e depois troque
Às vezes o passo do telefone tem o link «Pular»: use e adicione o seu número depois.
De quais países há número grátis para o Google?
O Gmail não exige número dos EUA; o Google aceita quase qualquer país. O que conta é se aquele número já está marcado.
|País
|Números com código do Google, 7 d
|Códigos do Google, 7 d
|Último código
|Indonésia
|7
|26
|há 46 minutos
|Estados Unidos
|4
|13
|há 1 dia
O que fazer depois de criar o Gmail com número grátis?
O telefone da conta Google serve para recuperação. Sendo público, qualquer pessoa pode pedir um código. Logo depois de criar a conta:
- Conta do Google → Informações pessoais → Telefone: remova ou troque pelo seu.
- Segurança → E-mail de recuperação: adicione o seu.
- Segurança → Verificação em duas etapas por app autenticador.
O Google pode pedir para confirmar o telefone de novo mais tarde — por exemplo, ao entrar em um aparelho novo. Se a conta ainda tiver o número público, o código chega a uma página aberta a todos e você pode perder a conta.
Número grátis serve para YouTube ou Google Voice?
O YouTube pede telefone de novo para recursos avançados do canal, e essa checagem é separada da do Gmail. O Google Voice é ainda mais rígido: ele se vincula a um número dos EUA existente.
Perguntas sobre número grátis para Gmail
Dá para criar vários Gmails com o mesmo número grátis?
Só até o limite do Google por número, que números públicos geralmente já atingiram.
O Google vai pedir o número de novo?
Pode, num aparelho novo ou login suspeito. Por isso troque pelo seu.
Serve para Google Ads?
Não. Envolve pagamentos; use um número que você controla.