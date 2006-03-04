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Números virtuales

Comprar número virtual para registro SMS BigBasket

Recibe SMS en línea con un número virtual

Usa un número desechable para registrarte en BigBasket sin exponer tu teléfono personal. Los números virtuales te permiten recibir códigos de confirmación al instante a través de TIGER SMS.

Millones de personas usan BigBasket todos los días. Si quieres acceder sin compartir tu número móvil real, los números de teléfono temporales facilitan pasar la verificación mientras mantienes tu privacidad.

Seleccionado servicio

BigBasket
2000

uds.

Los 10 países principales para BigBasket

A continuación se presentan los 10 países con la tasa de entrega más alta

India
2000 uds.

$0.12

Obtén un número virtual desechable para BigBasket

Los números virtuales te dan acceso completo a BigBasket mientras mantienen ocultos los datos de tu teléfono real. Estas líneas tipo burner funcionan para verificaciones rápidas, perfiles comerciales o pruebas de nuevas cuentas.

Beneficios de elegir números virtuales

Usa números temporales de BigBasket para evitar spam, gestionar perfiles a corto plazo o manejar varias cuentas sin tarjetas SIM adicionales.

  • Crea perfiles de BigBasket a corto plazo. Ideal para campañas temporales o comprobaciones promocionales.
  • Evita restricciones geográficas. Regístrate incluso si el acceso a BigBasket requiere un número local.
  • Protege la privacidad. Mantén los datos de contacto personales lejos de bots y filtraciones.
  • Prueba automatizaciones y mensajería masiva. Crea cuentas adicionales sin cambiar de dispositivos.

Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS

Paso 1

Crea una Cuenta y Agrega Fondos

Inicia registrándote en la plataforma de TIGER SMS para crear tu cuenta. Luego, tras completar el registro, recarga tu saldo para desbloquear el acceso a una extensa selección de números virtuales, adecuados para diversos propósitos de verificación.

Paso 2

Selecciona Tu País y el Servicio

Explora la lista de países disponibles y elige el que mejor se adapte a tu propósito.

Paso 3

Adquiere Tu Número Virtual

Selecciona el número que prefieras y pulsa «Comprar». El número elegido aparecerá en la sección «Teléfonos activos» de tu panel y estará listo para usarse de inmediato.

Paso 4

Usa el número para la verificación

Copia el número virtual obtenido e introdúcelo en el campo de número de teléfono designado al registrarte o verificar tu cuenta.

Paso 5

Accede a Tu Código de Verificación

Cuando el servicio envíe el mensaje de verificación, vuelve a la interfaz de TIGER SMS. El código se mostrará claramente junto al número activo correspondiente.

Bonus

Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.

Beneficios principales de usar números desechables

Los datos de contacto personales permanecen ocultos

No se necesitan tarjetas SIM físicas ni dispositivos adicionales

Los códigos de verificación llegan al instante en línea

Elige números de varios países

Conclusión

Con TIGER SMS puedes verificar cuentas de BigBasket repetidamente mientras tu número principal permanece oculto.

Además de BigBasket, nuestro servicio ofrece números virtuales temporales para aplicaciones y plataformas como:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Preguntas Frecuentes

La información sobre la disponibilidad de nuevos números virtuales puede consultarse a través del bot oficial de Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal ofrece actualizaciones oportunas para ayudar a los usuarios a acceder al inventario más reciente.

No podemos garantizar una tasa de entrega del 100 % para cada número adquirido. Los algoritmos de los servicios pueden bloquear mensajes a números temporales por diversos motivos. Para aumentar las probabilidades de entrega, considera lo siguiente:

  • Prueba continuamente nuevos números.
  • Experimenta con números de distintos países.
  • Cambia tu dirección IP utilizando un servicio VPN.
  • Cierra sesión en otras cuentas activas en el servicio desde tu dispositivo.

Un número virtual es un recurso de telecomunicaciones alojado en la nube, no vinculado a una tarjeta SIM física ni a un dispositivo, y sin dependencia de una ubicación geográfica fija. Su función principal es recibir mensajes SMS, incluidos códigos OTP y de activación.

El servicio de recepción de SMS en números virtuales opera mediante una combinación de equipos propios y software. Utilizamos nuestra propia infraestructura para gestionar tarjetas SIM, junto con software personalizado para asignar números móviles a los clientes para la recepción de mensajes.

Si el servicio específico que intentas activar no aparece en la lista, selecciona la opción etiquetada como "Cualquier otro" y elige un país adecuado del listado proporcionado. Luego puedes proceder a comprar un número y utilizarlo para completar el registro en el servicio deseado.

Elegir servicio

facebook

2996610 uds.

Whatsapp

5787895 uds.

Instagram+Threads

4056211 uds.

Amazon

6930578 uds.

Viber

2909735 uds.

Flipkart

4002 uds.

Google,youtube,Gmail

29641473 uds.

Telegram

3837558 uds.

ChatGPT

2069404 uds.

TikTok/Douyin

5510992 uds.

WeChat

3254812 uds.

Вконтакте

2078131 uds.

Swiggy

2100 uds.

Mercado

147399 uds.

my jio

4000 uds.

JivoMart

4100 uds.

Discord

2623369 uds.

Myn Traffic

3000 uds.

Truecaller

622659 uds.

Uber

2729652 uds.

Any other

2707285 uds.

ZUS Coffee

10446 uds.

Shopee

3026208 uds.

GooglePay

1000 uds.

Signal

1225139 uds.

Netflix

2214683 uds.

PayPal

8795324 uds.

Snapchat

2289170 uds.

Naver

2722334 uds.

BigBasket

2000 uds.

Meesho

1100 uds.

Deliveroo

1845864 uds.

eBay

2086340 uds.

Bumble

1367977 uds.

Carousell

736965 uds.

DiDi

1344383 uds.

Apple

3057453 uds.

Vinted

1376923 uds.

Spincrush

1000 uds.

Claude

1317038 uds.

Grab

641222 uds.

Shein

1002 uds.

Payoneer

634428 uds.

Dana

165515 uds.

Alipay/Alibaba/1688

1694447 uds.

OkCupid

1131233 uds.

GMX

18803 uds.

Picpay

234455 uds.

Walmart

286666 uds.

Ticketmaster

1647877 uds.

Gojek

730736 uds.

Googlemessenger

691663 uds.

Bolt

1253201 uds.

Hing

1391014 uds.

Line messenger

4000944 uds.

KakaoTalk

2582191 uds.

Tencent QQ

2262707 uds.

Blizzard

2006034 uds.

Imo

1731181 uds.

Tokopedia

203591 uds.

Bilibili

510076 uds.

Foodpanda

1742909 uds.

bet365

890381 uds.

fiverr

1043643 uds.

Badoo

522735 uds.

Grindr

2657665 uds.

Happn

1183183 uds.

Mercari

317002 uds.

Zoho

1834693 uds.

Wolt

1009779 uds.

Yahoo

3268806 uds.

kleinanzeigen

1000 uds.

GoogleVoice

367597 uds.

Airbnb

1922754 uds.

OLX

1748634 uds.

Akulaku

204695 uds.

LinkAja

167629 uds.

Rebtel

242770 uds.

Taobao

555390 uds.

Craigslist

8124134 uds.

Paysafecard

751548 uds.

Revolut

1523227 uds.

Яндекс

682178 uds.

LinkedIN

2274110 uds.

OZON

88532 uds.

OffGamers

473276 uds.

GCash

48806 uds.

Yalla

2135529 uds.

OVO

212276 uds.

Taptap Send

249833 uds.

BeReal

15932 uds.

Meituan

40410 uds.

Steam

1824017 uds.

Twitter

2084891 uds.

Skout

1344296 uds.

Yemeksepeti

689728 uds.

Idealista

480235 uds.

Onet

44332 uds.

GG

58073 uds.

Linode

457372 uds.

IceCasino

76810 uds.

Klarna

128667 uds.

Marktplaats

7248 uds.

Vercel

434402 uds.

ENILIVE

172845 uds.

Jingdong

510093 uds.

Coinbase

1296859 uds.

GoFundMe

650340 uds.

BlaBlaCar

638163 uds.

Kaggle

686992 uds.

ProtonMail

2059336 uds.

Twitch

750391 uds.

BIGO LIVE

1506315 uds.

Twilio

181305 uds.

Wise

258332 uds.

Sahibinden

8519 uds.

Immowelt

8166 uds.

Eyecon

109381 uds.

Ubisoft

194175 uds.

Railone

2002 uds.

Match

330585 uds.

Bharatgas

1000 uds.

Kwai

1270269 uds.

Microsoft

7707651 uds.

1688

630146 uds.

Nike

1805113 uds.

1хbet

546700 uds.

Moneylion

628182 uds.

Douyu

569048 uds.

Zomato

568947 uds.

Quipp

781 uds.

Dent

611707 uds.

AOL

1883401 uds.

Lazada

1205642 uds.

Careem

1422583 uds.

Papara

1682363 uds.

BitClout

483680 uds.

HQ Trivia

376709 uds.

Adidas

8967598 uds.

Astropay

804090 uds.

Getir

7319809 uds.

Womply

302641 uds.

Hopi

2563 uds.

IFood

589031 uds.

PciPay

43 uds.

Zalo

621236 uds.

Michat

1056544 uds.

Hepsiburadacom

244572 uds.

Dream11

7011 uds.

Talabat

2000 uds.

Trendyol

8126 uds.

Poshmark

623061 uds.

avito

2499 uds.

Buff.163

9845 uds.

Burger King

226706 uds.

ДругВокруг

28576 uds.

4Fun

72917 uds.

GroupMe

553556 uds.

myGLO

1748 uds.

LightChat

178974 uds.

MTS CashBack

17911 uds.

McDonalds

350902 uds.

Monese

546786 uds.

МВидео

21362 uds.

PGbonus

989713 uds.

32red

143716 uds.

Spotify

314615 uds.

Stormgain

411 uds.

Zhihu

2641 uds.

Weibo

1616009 uds.

Airtel

315 uds.

Venmo

317611 uds.

Mail.ru

744491 uds.

Одноклассники

719965 uds.

Юла

50478 uds.

Seosprint

22151 uds.

Mamba, MeetMe

1103284 uds.

EasyPay

587 uds.

Hezzl

371896 uds.

Hermes

27915 uds.

Delivery Club

25430 uds.

Potato

97804 uds.

Dhani

692091 uds.

Olacabs

800696 uds.

Netease

688185 uds.

Baidu

1989422 uds.

Amasia

448264 uds.

Clubhouse

1377140 uds.

RedBook

911156 uds.

Skype

591119 uds.

LoveLocal

0 uds.

Dundle

348 uds.

BotIm

573291 uds.

Swagbucks

302641 uds.

99app

478587 uds.

Indomaret

203442 uds.

Subito

146717 uds.

Lebocoin

2000 uds.

TanTan

782407 uds.

CAIXA

909269 uds.

My11Circle

17 uds.

CallApp

18124 uds.

CommunityGaming

456809 uds.

DewuPoison

171541 uds.

Dominos Pizza

15104 uds.

Huya

7000 uds.

inDriver

405761 uds.

IQOS

517394 uds.

JDcom

678099 uds.

Joyride

599963 uds.

LYKA

23809 uds.

NimoTV

1000 uds.

Tango

701216 uds.

urent/jet/RuSharing

0 uds.

Xiaomi

89691 uds.

Ximalaya

1000 uds.

Zupee

2017 uds.

Золотая Корона

4378 uds.

Oppo

5000 uds.

QIWl

12267 uds.

Doordash

9233 uds.

HAPPYTUK

5000 uds.

Tosla

0 uds.

Rumble

313638 uds.

Ininal

1 uds.

Spartanpoker

0 uds.

WinzoGame

588008 uds.

CashApp

307841 uds.

SticPay

76806 uds.

Nttgame

424057 uds.

OfferUp

5012 uds.

Allegro

67521 uds.

eWallet

207215 uds.

米画师Mihuashi

10000 uds.

paycell

180314 uds.

Wish

537743 uds.

GalaxyChat

240645 uds.

BIP

1847 uds.

163СOM

5000 uds.

Meta

1663 uds.

Betfair

31863 uds.

Yubo

98736 uds.

Lyft

45632 uds.

cryptocom

2719 uds.

WestStein

9686 uds.

Dostavista

156670 uds.

Skroutz

534 uds.

SneakersnStuff

167638 uds.

hily

725055 uds.

Fotka

50527 uds.

IndiaPlays

0 uds.

ROBINHOOD

6000 uds.

Zilch

166503 uds.

IPLwin

0 uds.

Depop

499341 uds.

MPL

0 uds.

RummyOla

0 uds.

Kirana

0 uds.

IRCTC

2032 uds.

Eneba

74038 uds.

Noon

782402 uds.

LOCO

0 uds.

RummyWealth

0 uds.

AGIBANK

425204 uds.

Lotus

22159 uds.

Ace2Three

0 uds.

Akudo

0 uds.

WorldRemit

1079 uds.

Blued

7491 uds.

Oriflame

655 uds.

MoneyPay

1 uds.

Justdating

591555 uds.

CashFly

0 uds.

LoveRu

171791 uds.

Codashop

50890 uds.

Stripe

5000 uds.

Oldubil

563281 uds.

Siply

0 uds.

Virgo

44172 uds.

Thisshop

6000 uds.

Gittigidiyor

0 uds.

FunPay

2888 uds.

Coindcx

0 uds.

SoulApp

14741 uds.

Fruitz

846987 uds.

NovaPoshta

6676 uds.

GMNG

0 uds.

RRSA

0 uds.

Algida

0 uds.

Grofers

0 uds.

888casino

7107 uds.

24betting

0 uds.

Foody

246991 uds.

Rush

17 uds.

AdaKami

97072 uds.

Rozetka

698 uds.

kolesa.kz

1171 uds.

Bukalapak

96890 uds.

FreeChargeApp

0 uds.

kufarby

0 uds.

Kaya

44514 uds.

Br777

43 uds.

Aitu

1407 uds.

PingPong

197300 uds.

GiraBank

57467 uds.

Weverse

247496 uds.

FoodHub

116745 uds.

Bykea

2000 uds.

Chispa

14205 uds.

icq

986106 uds.

TeenPattiStarpro

0 uds.

AliExpress

499 uds.

Ukrnet

654 uds.

Magicbricks

0 uds.

Cathay

176281 uds.

Band

1000 uds.

JungleeRummy

0 uds.

Uplay

98013 uds.

Mewt

0 uds.

MOMO

9193 uds.

SamsungShop

16 uds.

Freelancer

176633 uds.

GyFTR

0 uds.

PagSmile

57459 uds.

Paytm

47636 uds.

Roposo

0 uds.

99acres

218 uds.

Букмекерские

2230 uds.

Şikayet var

341069 uds.

MobiKwik

0 uds.

RummyLoot

0 uds.

BLIBLI

214010 uds.

AVON

28451 uds.

CliQQ

15104 uds.

PharmEasy

0 uds.

Temu

490913 uds.

Nextdoor

46269 uds.

RummyCulture

0 uds.

Leboncoin

26308 uds.

Paxful

13221 uds.

CloudChat

84368 uds.

Getmega

0 uds.

PaddyPower

236215 uds.

Uklon

1592 uds.

Rediffmail

15 uds.

Prom

1364 uds.

UWIN

1145 uds.

Pocket52

0 uds.

Gemgala

95319 uds.

Bazos

1147 uds.

Dosi

296239 uds.

MonobankIndia

0 uds.

Alfa

2000 uds.

G2G

25007 uds.

勇仕网络Ys4fun

12391 uds.

Keybase

272548 uds.

LazyPay

0 uds.

Glovo

12208 uds.

UU163

102517 uds.

EscapeFromTarkov

52239 uds.

Iti

547272 uds.

Probo

61527 uds.

Asda

74607 uds.

irancell

1000 uds.

Acko

0 uds.

AfreecaTV

98136 uds.

Alchemy

189567 uds.

Alibaba

499 uds.

All Access

171376 uds.

Angel One

97128 uds.

Ankama

8784 uds.

AstraPay

206334 uds.

Bajaj Finserv

0 uds.

BCA Syariah

19081 uds.

Betano

10185 uds.

Book My Play

0 uds.

BPJSTK

189362 uds.

Bunq

7598 uds.

BytePlus

154054 uds.

Casino/bet/gambling

73931 uds.

CityMall

2218 uds.

Cloud Manager

146432 uds.

CMB

189722 uds.

Coca-Cola

5000 uds.

CollabAct

0 uds.

CourseHero

159605 uds.

EarnEasy

0 uds.

Feeld

33144 uds.

Feels

236202 uds.

Flip

96624 uds.

Foodora

256070 uds.

FreeNow

395810 uds.

Friendtech

142192 uds.

Fups

1 uds.

Gett

237817 uds.

GoPayz

920 uds.

Gopuff

240395 uds.

Grailed

250377 uds.

Greggs

228224 uds.

Greywoods

193694 uds.

Her

168201 uds.

INDOBA

19555 uds.

iPanelOnline

13324 uds.

Ipsos iSay

538252 uds.

Lydia

72466 uds.

Meitu

75355 uds.

Mera Gaon

17 uds.

Miravia

144316 uds.

MotorkuX

192280 uds.

MTR Mobile

45367 uds.

Muzz

236942 uds.

myboost

6227 uds.

Neocrypto

138578 uds.

Neon

745311 uds.

Next

477681 uds.

Nubank

94465 uds.

OneForma

245238 uds.

Ozan SuperApp

0 uds.

Paybis

748 uds.

Paysend

172042 uds.

Pinduoduo

253699 uds.

PizzaHut

44814 uds.

PlayerAuctions

46563 uds.

Playerzpot

0 uds.

Pockit

163353 uds.

Potato Chat

159487 uds.

Prakerja

71802 uds.

Prenagen Club

71747 uds.

punjab citizen

0 uds.

Rambler

4033 uds.

Razer

5000 uds.

RummyCircle

17 uds.

Ryde

242965 uds.

SBI Card

0 uds.

Servify

0 uds.

Shpock

246760 uds.

SmartyPig

5000 uds.

Spark Driver

5000 uds.

StockyDodo

0 uds.

Tata Neu

208 uds.

This Fate

2642 uds.

tiketcom

71218 uds.

TRUTH SOCIAL

384939 uds.

Tuul

146029 uds.

UangMe

97207 uds.

Upwork

289499 uds.

Voi

234530 uds.

WINDS

0 uds.

WooPlus

242977 uds.

Yonogames

0 uds.

Zasilkovna

680 uds.

CoinFantasy

1000 uds.

Chase

302641 uds.

NMI

2000 uds.

51exchange

0 uds.

Bjp

0 uds.

WellF

302641 uds.

Sixer

2000 uds.

Winmatch

0 uds.

Winzap

1000 uds.

99Game

0 uds.

Swarail

0 uds.

Bingo101

0 uds.

Sbmurban

2000 uds.

okk4.bet

13043 uds.

Ludo24

2000 uds.

WonderTicket

0 uds.

Innopay

2000 uds.

GoogleChat

320300 uds.

Pokemon Center Online

4000 uds.

Gamestheshop

0 uds.

WhatsApp2

11000 uds.

PlayTime

2000 uds.

WooHoo

0 uds.

Nielsen

1000 uds.

WinGO

1000 uds.
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Elegir país

India

2000 uds.

$0.12

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