Comprar número virtual para registro SMS BigBasket
Recibe SMS en línea con un número virtual
Usa un número desechable para registrarte en BigBasket sin exponer tu teléfono personal. Los números virtuales te permiten recibir códigos de confirmación al instante a través de TIGER SMS.
Millones de personas usan BigBasket todos los días. Si quieres acceder sin compartir tu número móvil real, los números de teléfono temporales facilitan pasar la verificación mientras mantienes tu privacidad.
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Los 10 países principales para BigBasket
A continuación se presentan los 10 países con la tasa de entrega más alta
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Obtén un número virtual desechable para BigBasket
Los números virtuales te dan acceso completo a BigBasket mientras mantienen ocultos los datos de tu teléfono real. Estas líneas tipo burner funcionan para verificaciones rápidas, perfiles comerciales o pruebas de nuevas cuentas.
Beneficios de elegir números virtuales
Usa números temporales de BigBasket para evitar spam, gestionar perfiles a corto plazo o manejar varias cuentas sin tarjetas SIM adicionales.
- Crea perfiles de BigBasket a corto plazo. Ideal para campañas temporales o comprobaciones promocionales.
- Evita restricciones geográficas. Regístrate incluso si el acceso a BigBasket requiere un número local.
- Protege la privacidad. Mantén los datos de contacto personales lejos de bots y filtraciones.
- Prueba automatizaciones y mensajería masiva. Crea cuentas adicionales sin cambiar de dispositivos.
Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS
Paso 1
Crea una Cuenta y Agrega Fondos
Inicia registrándote en la plataforma de TIGER SMS para crear tu cuenta. Luego, tras completar el registro, recarga tu saldo para desbloquear el acceso a una extensa selección de números virtuales, adecuados para diversos propósitos de verificación.
Paso 2
Selecciona Tu País y el Servicio
Explora la lista de países disponibles y elige el que mejor se adapte a tu propósito.
Paso 3
Adquiere Tu Número Virtual
Selecciona el número que prefieras y pulsa «Comprar». El número elegido aparecerá en la sección «Teléfonos activos» de tu panel y estará listo para usarse de inmediato.
Paso 4
Usa el número para la verificación
Copia el número virtual obtenido e introdúcelo en el campo de número de teléfono designado al registrarte o verificar tu cuenta.
Paso 5
Accede a Tu Código de Verificación
Cuando el servicio envíe el mensaje de verificación, vuelve a la interfaz de TIGER SMS. El código se mostrará claramente junto al número activo correspondiente.
Bonus
Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.
Beneficios principales de usar números desechables
Los datos de contacto personales permanecen ocultos
No se necesitan tarjetas SIM físicas ni dispositivos adicionales
Los códigos de verificación llegan al instante en línea
Elige números de varios países
Conclusión
Con TIGER SMS puedes verificar cuentas de BigBasket repetidamente mientras tu número principal permanece oculto.
Además de BigBasket, nuestro servicio ofrece números virtuales temporales para aplicaciones y plataformas como:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Preguntas Frecuentes
La información sobre la disponibilidad de nuevos números virtuales puede consultarse a través del bot oficial de Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal ofrece actualizaciones oportunas para ayudar a los usuarios a acceder al inventario más reciente.
No podemos garantizar una tasa de entrega del 100 % para cada número adquirido. Los algoritmos de los servicios pueden bloquear mensajes a números temporales por diversos motivos. Para aumentar las probabilidades de entrega, considera lo siguiente:
- Prueba continuamente nuevos números.
- Experimenta con números de distintos países.
- Cambia tu dirección IP utilizando un servicio VPN.
- Cierra sesión en otras cuentas activas en el servicio desde tu dispositivo.
Un número virtual es un recurso de telecomunicaciones alojado en la nube, no vinculado a una tarjeta SIM física ni a un dispositivo, y sin dependencia de una ubicación geográfica fija. Su función principal es recibir mensajes SMS, incluidos códigos OTP y de activación.
El servicio de recepción de SMS en números virtuales opera mediante una combinación de equipos propios y software. Utilizamos nuestra propia infraestructura para gestionar tarjetas SIM, junto con software personalizado para asignar números móviles a los clientes para la recepción de mensajes.
Si el servicio específico que intentas activar no aparece en la lista, selecciona la opción etiquetada como "Cualquier otro" y elige un país adecuado del listado proporcionado. Luego puedes proceder a comprar un número y utilizarlo para completar el registro en el servicio deseado.
Elegir servicio
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
Any other
ZUS Coffee
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Payoneer
Dana
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Googlemessenger
Bolt
Hing
Line messenger
KakaoTalk
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Happn
Mercari
Zoho
Wolt
Yahoo
kleinanzeigen
GoogleVoice
Airbnb
OLX
Akulaku
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Yemeksepeti
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Lazada
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
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SticPay
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