Số miễn phí · WhatsApp

Số ảo miễn phí cho WhatsApp

WhatsApp rất khắt khe với số dùng chung: số bị dùng nhiều thường không nhận được SMS, và mỗi số chỉ giữ được một tài khoản tại một thời điểm. Dưới đây là các số công khai đã nhận mã WhatsApp trong 24 giờ qua.