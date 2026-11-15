Số ảo miễn phí cho WhatsApp
WhatsApp rất khắt khe với số dùng chung: số bị dùng nhiều thường không nhận được SMS, và mỗi số chỉ giữ được một tài khoản tại một thời điểm. Dưới đây là các số công khai đã nhận mã WhatsApp trong 24 giờ qua.
Các số này dùng chung. Trang mở cho mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây có thể bị người lạ đọc, và tài khoản trên số này sẽ không bao giờ chỉ là của bạn.
WhatsApp trên số miễn phí: thống kê của chúng tôi
- mã WhatsApp trên số miễn phí trong 24 giờ
- 4
- mã WhatsApp trong 7 ngày
- 44
- số nhận mã WhatsApp trong 24 giờ
- 4
- mã WhatsApp gần nhất
- 1 giờ trước
- nước có mã WhatsApp trong 7 ngày
- 2
Số tốt nhất cho WhatsApp lúc này
Tất cả số vừa nhận mã WhatsApp
Mã WhatsApp hiển thị ở đây thế nào
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Cần số chỉ mình bạn thấy?
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
WhatsApp xác minh số miễn phí thế nào?
WhatsApp gửi mã 6 chữ số qua SMS. Nếu không có, ứng dụng hiện «Gọi cho tôi», nhưng ở đây chỉ xem được SMS. Điều quan trọng nhất: khi người khác đăng ký cùng số, tài khoản chuyển sang điện thoại của họ và máy bạn bị đăng xuất.
|Màn hình WhatsApp
|Lý do
|Bước tiếp theo
|Chỉ có «Gọi cho tôi»
|Không gửi SMS tới số này
|Thử số vừa nhận mã
|WhatsApp báo không gửi được SMS, thử lại sau 1 giờ
|WhatsApp tạm dừng gửi SMS tới số này — xảy ra khi số bị yêu cầu mã quá nhiều
|Đừng chờ 1 giờ — chọn số khác
|«Số này bị cấm dùng WhatsApp»
|Số bị chặn
|Nước khác hoặc số riêng
|Yêu cầu mã PIN xác minh hai bước
|Chủ trước đã khóa tài khoản
|Số đã có người dùng, chọn số khác
Số miễn phí có hợp làm WhatsApp thứ hai không?
- Hai tài khoản trong một ứng dụng trên Android — nhưng tài khoản thứ hai vẫn cần số bạn kiểm soát.
- WhatsApp Business: ứng dụng riêng cho số công việc, khách sẽ liên hệ số đó nhiều năm.
- Số riêng: không ai đăng ký lại được.
Tin nhắn WhatsApp sẽ ra sao khi số bị đăng ký lại?
Lịch sử trò chuyện không nằm trên số mà trong bản sao lưu Google Drive hoặc iCloud của bạn. Người đăng ký số sau sẽ có WhatsApp trống, và WhatsApp Web trên máy bạn bị ngắt. Nếu giữ tài khoản, hãy bật Cài đặt → Tài khoản → Xác minh hai bước và thêm email.
Nhiều số cho WhatsApp nhất: Indonesia, Ba Lan, Vương quốc Liên hiệp Anh, Argentina, Myanmar, Philippines, Malaysia, Ý, Hoa Kỳ, Hà Lan. Chọn ở trang số cho WhatsApp. Bạn chỉ trả tiền cho mã thực sự nhận được: nếu 20 phút không có SMS, tiền được hoàn vào số dư.
Câu hỏi về số WhatsApp miễn phí
Tài khoản WhatsApp trên số miễn phí dùng được bao lâu?
Đến khi có người đăng ký cùng số. Không có PIN thì chỉ cần một tin SMS.
Vì sao WhatsApp hay từ chối số miễn phí?
WhatsApp không công bố quy tắc, nhưng số nhiều người đã dùng thường ngừng nhận SMS hoặc bị chặn.
Có cần đăng ký Tiger SMS không?
Không. Mở số và bấm «Xem SMS».