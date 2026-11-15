Ücretsiz WhatsApp numarası alma
Ücretsiz WhatsApp numarası almak için aşağıdaki herkese açık numaralardan birini seçmeniz yeterli — ama onay kodunu sayfayı açan herkes görür. Listede son 24 saatte WhatsApp kodu gelmiş numaralar var. Birden fazla denemeye hazır olun: çok kullanılan numaralara SMS çoğu zaman gelmez.
Bu numaralar herkesle ortak. Sayfa herkese açık; burada istediğiniz kodu bir yabancı okuyabilir ve hesap hiçbir zaman yalnızca sizin olmaz.
Ücretsiz numaralarda WhatsApp: istatistiğimiz
- 24 saatte ücretsiz numaralara gelen WhatsApp kodu
- 4
- 7 günde WhatsApp kodu
- 44
- numaraya 24 saatte WhatsApp kodu geldi
- 4
- son WhatsApp kodu
- 1 saat önce
- 7 günde WhatsApp kodu gelen ülke
- 2
Şu an WhatsApp için en iyi numara
Yakın zamanda WhatsApp kodu gelen tüm numaralar
WhatsApp kodu burada nasıl görünür
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Yalnızca sizin göreceğiniz bir numara mı lazım?
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Sanal numarayla WhatsApp SMS onayı nasıl yapılır?
- Listeden yakın zamanda WhatsApp kodu gelmiş bir numarayı kopyalayın.
- WhatsApp’ta ülke koduyla girin ve kodu arama ile değil SMS ile isteyin.
- Numara sayfasında «SMS'i görüntüle»ü açın: 6 haneli kod bir iki dakikada düşer.
- Gelmezse sayacı beklemeyin, numarayı değiştirin.
Ortak numarada WhatsApp neden takılır?
SMS gelmezse WhatsApp Beni ara seçeneğini sunar, ama burada yalnızca SMS görünür. Asıl önemli nokta: aynı numarayı başkası kaydettiğinde hesap onun telefonuna geçer, sizinki oturumdan çıkar.
|WhatsApp ekranı
|Neden
|Sonraki adım
|Yalnızca «Beni ara» seçeneği
|Bu numaraya SMS gönderilmedi
|Kodu yeni gelmiş başka numara
|WhatsApp SMS gönderemediğini yazıp 1 saat sonra denemenizi istiyor
|WhatsApp bu numaraya SMS’i bir süre durdurdu — çok sık kod istenince olur
|Bir saat beklemeyin — başka numara seçin
|«Bu telefon numarasının WhatsApp kullanması yasaklandı»
|Numara engelli
|Başka ülke ya da özel numara
|İki adımlı doğrulama PIN’i soruluyor
|Önceki sahip hesabı kilitlemiş
|Numara dolu, başkasını seçin
Ücretsiz Türk numarası yok — hangi ülke?
Ücretsiz numaralar arasında şu an Türkiye yok. WhatsApp her ülkenin numarasını kabul eder; en çok aktif hat ABD ve Endonezya’da. +90 şartsa özel Türkiye numarası gerekir.
|Ülke
|WhatsApp kodu gelen numara, 7 g
|WhatsApp kodu, 7 g
|Son kod
|Endonezya
|6
|9
|1 saat önce
|Amerika Birleşik Devletleri
|7
|35
|1 gün önce
WhatsApp Business için ücretsiz numara kullanılır mı?
Müşteriler bu numaraya yıllarca yazacak. Ortak hatta bir sonraki kodu okuyan, işletme hesabını alır. Business için kendi numaranız şart.
Hesabı tutacaksanız Ayarlar → Hesap → İki adımlı doğrulamayı açın ve e-posta ekleyin. Sohbetleriniz numarada değil, Google Drive ya da iCloud yedeğinizde durur — yedeği açmayı unutmayın.
WhatsApp için en çok stok: Endonezya, Polonya, Birleşik Krallık, Arjantinli, Myanmar, Filipinler, Malezya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda. WhatsApp numarası sayfasında seçin. Yalnızca gelen kod için ödersiniz: SMS 20 dakika içinde gelmezse para bakiyenize döner.
Ücretsiz WhatsApp numarası: sık sorulanlar
Ücretsiz numaradaki WhatsApp hesabı ne kadar dayanır?
Biri aynı numarayı kaydedene kadar. PIN yoksa bunun için tek bir SMS yeter.
WhatsApp SMS onay kodu neden gelmiyor?
WhatsApp kurallarını açıklamaz, ama çok kişinin kullandığı numaralar genelde SMS almayı bırakır ya da engellenir.
Tek seferlik onay için uygun mu?
Evet, sadece bir doğrulamayı geçmeniz gerekiyorsa. Günlük kullanılacak hesap için kısa süreli bir çözüm.
Kodu görmek için üyelik gerekiyor mu?
Hayır. Numarayı açıp «SMS'i görüntüle»e basın.