Безкоштовний номер для WhatsApp
WhatsApp — один із найсуворіших месенджерів до спільних номерів: на часто вживані номери СМС часто не приходить, а один номер тримає лише один акаунт. У списку спільні номери, де код WhatsApp був за останні 24 години.
Ці номери спільні. Сторінка відкрита для всіх, тож код, який ви запитаєте, може прочитати сторонній, і акаунт на такому номері ніколи не буде лише вашим.
WhatsApp на безкоштовних номерах: наша статистика
- кодів WhatsApp на безкоштовних номерах за 24 год
- 4
- кодів WhatsApp за 7 днів
- 44
- номерів отримали код WhatsApp за 24 год
- 4
- останній код WhatsApp
- 1 година тому
- країн із кодами WhatsApp за 7 днів
- 2
Найкращий номер для WhatsApp зараз
Усі номери з нещодавнім кодом WhatsApp
Як тут виглядає код WhatsApp
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Потрібен номер, який бачите тільки ви?
Якщо СМС-код не прийде протягом 20 хвилин, кошти автоматично повернуться на баланс.
Як WhatsApp підтверджує безкоштовний номер?
WhatsApp надсилає 6-значний код у СМС. Якщо його немає, з’являється «Зателефонувати мені», але тут видно лише повідомлення. Головне: коли інша людина реєструє той самий номер, акаунт переходить на її телефон, а ваш виходить.
|Екран WhatsApp
|Причина
|Що робити
|Є лише «Зателефонувати мені»
|СМС на цей номер не надіслали
|Номер зі свіжим кодом
|WhatsApp не може надіслати СМС і просить повторити за 1 годину
|WhatsApp тимчасово не надсилає СМС на цей номер — так буває при частих запитах коду
|Не чекайте годину — візьміть інший номер
|«Цей номер заблоковано у WhatsApp»
|Номер у бані
|Інша країна або особистий номер
|Просить PIN двоетапної перевірки
|Попередній власник захистив акаунт
|Номер зайнятий, беріть інший
З яких країн є безкоштовні номери для WhatsApp?
Чи підійде безкоштовний номер для другого акаунта WhatsApp?
- Два акаунти в одному застосунку на Android — але другому теж потрібен ваш номер.
- WhatsApp Business — окремий застосунок для робочого номера; клієнти писатимуть туди роками.
- Особистий номер — його ніхто не перереєструє.
Що станеться з листуванням WhatsApp, якщо номер перереєструють?
Листування зберігається не на номері, а у вашій резервній копії Google Диска чи iCloud. Новий власник номера отримає порожній WhatsApp, а WhatsApp Web на ваших пристроях вимкнеться. Якщо лишаєте акаунт, увімкніть Налаштування → Обліковий запис → Двоетапна перевірка і додайте пошту.
Найбільше номерів для WhatsApp: Індонезія, Польща, Велика Британія, Аргентина, Мʼянма, Філіппіни, Малайзія, Італія, США, Нідерланди. Оберіть на сторінці номера для WhatsApp. Платите лише за код, який прийшов: якщо СМС немає 20 хвилин, гроші повернуться на баланс.
Питання про безкоштовний номер для WhatsApp
Скільки проживе акаунт WhatsApp на безкоштовному номері?
Поки хтось інший не зареєструє той самий номер. Без PIN вистачить одного СМС.
Чому WhatsApp так часто відхиляє безкоштовні номери?
WhatsApp не розкриває правил, але номери, якими користувалися багато людей, зазвичай перестають отримувати СМС.
Чи треба реєструватися на Tiger SMS?
Ні. Відкрийте номер і натисніть «Переглянути СМС».