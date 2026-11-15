WhatsApp 用の無料番号
WhatsApp は共有番号にとても厳しいアプリです。よく使われる番号には SMS が届かないことが多く、1つの番号で同時に持てるアカウントは1つだけです。以下は過去24時間に WhatsApp のコードが届いた公開番号です。
これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。
無料番号での WhatsApp：当社の統計
- 24時間に無料番号へ届いた WhatsApp コード
- 4
- 7日間の WhatsApp コード
- 44
- 番号に24時間以内に WhatsApp コード
- 4
- 最新の WhatsApp コード
- 1時間前
- か国で7日間に WhatsApp コード
- 2
いま WhatsApp に最適な番号
最近 WhatsApp コードが届いたすべての番号
ここでの WhatsApp コードの見え方
<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6
自分だけが見られる番号が必要ですか？
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
WhatsApp は無料番号をどう認証する？
WhatsApp は6桁のコードを SMS で送ります。届かないと「音声通話で受け取る」が出ますが、ここで見られるのは SMS だけです。SMS ではコードが 367-824 のように表示されるので、ハイフンを除いた6桁を入力します。いちばん大事な点：別の人が同じ番号で登録すると、アカウントはその人のスマホに移り、あなたの端末はログアウトされます。
無料番号は2つ目の WhatsApp に向いている？
- Android では1つのアプリで2アカウントを使えますが、2つ目にも自分で管理できる番号が必要です。
- WhatsApp Business：仕事用番号の別アプリ。顧客が何年も連絡してきます。
- 専用番号：誰にも再登録されません。
番号が再登録されると WhatsApp のトーク履歴はどうなる？
トーク履歴は番号ではなく、Google ドライブや iCloud のバックアップに保存されています。次に番号を登録した人には空の WhatsApp が表示され、あなたの WhatsApp Web も切断されます。使い続けるなら 設定 → アカウント → 2段階認証 をオンにしてメールを登録してください。
WhatsApp の無料番号についての質問
無料番号の WhatsApp アカウントはどれくらい持ちますか？
誰かが同じ番号で登録するまでです。PIN がなければ SMS 1通で済みます。
なぜ WhatsApp は無料番号をよく拒否するのですか？
ルールは公開されていませんが、多くの人が使った番号は SMS が届かなくなったりブロックされたりしがちです。
Tiger SMS への登録は必要ですか？
不要です。番号を開いて「SMSを見る」を押してください。