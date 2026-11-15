JP
サインイン 登録
無料番号 · WhatsApp

WhatsApp 用の無料番号

WhatsApp は共有番号にとても厳しいアプリです。よく使われる番号には SMS が届かないことが多く、1つの番号で同時に持てるアカウントは1つだけです。以下は過去24時間に WhatsApp のコードが届いた公開番号です。

これらの番号は共有です。ページは誰でも開けるので、ここで要求したコードを他人が読む可能性があり、そのアカウントがあなただけのものになることはありません。

無料番号での WhatsApp：当社の統計

24時間に無料番号へ届いた WhatsApp コード
4
7日間の WhatsApp コード
44
番号に24時間以内に WhatsApp コード
4
最新の WhatsApp コード
1時間前
か国で7日間に WhatsApp コード
2

いま WhatsApp に最適な番号

24時間の WhatsApp コード数順、同数なら新しい順

1 +6285126900902 1 WhatsApp SMS · 24時間 1時間前 開く 2 +6285169790371 1 WhatsApp SMS · 24時間 17時間前 開く 3 +6282184273606 1 WhatsApp SMS · 24時間 18時間前 開く

ここでの WhatsApp コードの見え方

<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6

自分だけが見られる番号が必要ですか？

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

WhatsApp 用の番号

WhatsApp は無料番号をどう認証する？

WhatsApp は6桁のコードを SMS で送ります。届かないと「音声通話で受け取る」が出ますが、ここで見られるのは SMS だけです。SMS ではコードが 367-824 のように表示されるので、ハイフンを除いた6桁を入力します。いちばん大事な点：別の人が同じ番号で登録すると、アカウントはその人のスマホに移り、あなたの端末はログアウトされます。

WhatsApp の画面理由次の手
「音声通話で受け取る」しか出ないこの番号に SMS が送られていない最近コードが届いた番号を試す
WhatsApp が SMS を送信できず、1 時間後に再試行するよう表示されるこの番号への SMS が一時停止されている。コードの要求が多いと起きる1 時間待たずに別の番号を選ぶ
「この電話番号は WhatsApp の利用を禁止されています」番号がブロック済み別の国専用番号
2段階認証の PIN を求められる前の利用者がロックした使用中の番号なので別の番号へ

WhatsApp の無料番号はどの国にある？

WhatsApp はどの国の番号でも受け付けます。今はインドネシアとアメリカの有効な番号がもっとも多いです。

WhatsApp コードが届いた番号（7日） WhatsApp コード（7日） 最新コード
インドネシア 6 9 1時間前
アメリカ合衆国 7 35 1日前

無料番号は2つ目の WhatsApp に向いている？

  • Android では1つのアプリで2アカウントを使えますが、2つ目にも自分で管理できる番号が必要です。
  • WhatsApp Business：仕事用番号の別アプリ。顧客が何年も連絡してきます。
  • 専用番号：誰にも再登録されません。

番号が再登録されると WhatsApp のトーク履歴はどうなる？

トーク履歴は番号ではなく、Google ドライブや iCloud のバックアップに保存されています。次に番号を登録した人には空の WhatsApp が表示され、あなたの WhatsApp Web も切断されます。使い続けるなら 設定 → アカウント → 2段階認証 をオンにしてメールを登録してください。

WhatsApp 用の在庫が多い国：インドネシア, ポーランド, イギリス, アルゼンチン, ミャンマー, フィリピン, マレーシア, イタリア, アメリカ合衆国, オランダWhatsApp 番号のページで選べます。 支払うのは届いたコードの分だけです。20 分以内に SMS が届かなければ残高に返金されます。

WhatsApp の無料番号についての質問

無料番号の WhatsApp アカウントはどれくらい持ちますか？

誰かが同じ番号で登録するまでです。PIN がなければ SMS 1通で済みます。

なぜ WhatsApp は無料番号をよく拒否するのですか？

ルールは公開されていませんが、多くの人が使った番号は SMS が届かなくなったりブロックされたりしがちです。

Tiger SMS への登録は必要ですか？

不要です。番号を開いて「SMSを見る」を押してください。