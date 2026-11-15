WhatsApp は6桁のコードを SMS で送ります。届かないと「音声通話で受け取る」が出ますが、ここで見られるのは SMS だけです。SMS ではコードが 367-824 のように表示されるので、ハイフンを除いた6桁を入力します。いちばん大事な点：別の人が同じ番号で登録すると、アカウントはその人のスマホに移り、あなたの端末はログアウトされます。