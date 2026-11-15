WhatsApp SMS से 6 अंकों का कोड भेजता है। SMS न आए तो «मुझे कॉल करें» दिखता है, लेकिन यहां सिर्फ SMS दिखते हैं। SMS में कोड 367-824 जैसा दिखता है — बिना डैश के छह अंक डालें। सबसे अहम बात: जब कोई और उसी नंबर से रजिस्टर करता है, तो अकाउंट उसके फ़ोन पर चला जाता है और आपका फ़ोन लॉग आउट हो जाता है।