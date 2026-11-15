WhatsApp के लिए फ्री वर्चुअल नंबर
WhatsApp शेयर्ड नंबरों के साथ बहुत सख़्त है: ज़्यादा इस्तेमाल हुए नंबरों पर अक्सर SMS नहीं आता, और एक नंबर पर एक समय में एक ही अकाउंट रह सकता है। नीचे वे पब्लिक नंबर हैं जिन पर पिछले 24 घंटों में WhatsApp कोड आया।
ये नंबर सभी के साथ साझा हैं। पेज सबके लिए खुला है, इसलिए यहां मांगा गया कोड कोई अजनबी पढ़ सकता है, और इस नंबर का अकाउंट कभी सिर्फ आपका नहीं होगा।
मुफ़्त नंबरों पर WhatsApp: हमारे आंकड़े
- 24 घंटे में मुफ़्त नंबरों पर WhatsApp कोड
- 4
- 7 दिनों में WhatsApp कोड
- 44
- नंबरों पर 24 घंटे में WhatsApp कोड आया
- 4
- आखिरी WhatsApp कोड
- एक घंटा पहले
- देशों में 7 दिनों में WhatsApp कोड
- 2
अभी WhatsApp के लिए सबसे अच्छा नंबर
हाल में WhatsApp कोड वाले सभी नंबर
यहां WhatsApp कोड कैसा दिखता है
<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6
ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ आप देखें?
यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।
WhatsApp फ्री नंबर को कैसे वेरिफ़ाई करता है?
WhatsApp SMS से 6 अंकों का कोड भेजता है। SMS न आए तो «मुझे कॉल करें» दिखता है, लेकिन यहां सिर्फ SMS दिखते हैं। SMS में कोड 367-824 जैसा दिखता है — बिना डैश के छह अंक डालें। सबसे अहम बात: जब कोई और उसी नंबर से रजिस्टर करता है, तो अकाउंट उसके फ़ोन पर चला जाता है और आपका फ़ोन लॉग आउट हो जाता है।
|WhatsApp स्क्रीन
|वजह
|अगला कदम
|सिर्फ «मुझे कॉल करें» दिख रहा है
|इस नंबर पर SMS नहीं भेजा गया
|हाल में कोड पाए नंबर को आज़माएं
|WhatsApp SMS नहीं भेज पाया और 1 घंटे बाद कोशिश करने को कहता है
|WhatsApp ने इस नंबर पर SMS कुछ समय के लिए रोक दिए — कोड बहुत बार माँगने पर ऐसा होता है
|1 घंटा इंतज़ार न करें — दूसरा नंबर चुनें
|«इस फ़ोन नंबर पर WhatsApp इस्तेमाल करने पर रोक है»
|नंबर ब्लॉक है
|दूसरा देश या निजी नंबर
|टू-स्टेप वेरिफ़िकेशन PIN मांग रहा है
|पिछले यूज़र ने अकाउंट लॉक किया
|नंबर इस्तेमाल में है, दूसरा चुनें
किन देशों के WhatsApp फ्री नंबर मिलते हैं?
WhatsApp किसी भी देश का नंबर लेता है। अभी इंडोनेशिया और अमेरिका में सबसे ज़्यादा सक्रिय नंबर हैं।
|देश
|WhatsApp कोड वाले नंबर, 7 दि
|WhatsApp कोड, 7 दि
|आखिरी कोड
|इंडोनेशिया
|6
|9
|एक घंटा पहले
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|7
|35
|एक दिन पहले
क्या फ्री नंबर दूसरे WhatsApp के लिए ठीक है?
- नंबर डालने से पहले तीन बातें जांचें: आखिरी WhatsApp कोड एक घंटे से कम पुराना हो, नंबर देश के प्रीफ़िक्स (+62, +1) के साथ डालें, और WhatsApp में कॉल नहीं, SMS चुनें।
- Android पर एक ऐप में दो अकाउंट — लेकिन दूसरे के लिए भी ऐसा नंबर चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो।
- WhatsApp Business: काम के नंबर के लिए अलग ऐप; ग्राहक सालों तक उस पर लिखेंगे।
- निजी नंबर: कोई दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकता।
नंबर दोबारा रजिस्टर होने पर WhatsApp चैट का क्या होगा?
चैट हिस्ट्री नंबर पर नहीं, आपके Google Drive या iCloud बैकअप में रहती है। बाद में नंबर रजिस्टर करने वाले को खाली WhatsApp मिलेगा, और आपके डिवाइस का WhatsApp Web बंद हो जाएगा। अकाउंट रखना है तो Settings → Account → Two-step verification चालू करें और ईमेल जोड़ें।
WhatsApp के लिए सबसे ज़्यादा स्टॉक: इंडोनेशिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स। WhatsApp नंबर पेज पर चुनें। पैसे सिर्फ़ उसी कोड के लगते हैं जो सच में आए: 20 मिनट में SMS न आए तो पैसे बैलेंस में लौट आते हैं।
WhatsApp फ्री नंबर के सवाल
फ्री नंबर पर WhatsApp अकाउंट कितने समय चलेगा?
जब तक कोई और उसी नंबर से रजिस्टर न करे। PIN न हो तो एक SMS काफ़ी है।
WhatsApp फ्री नंबर अक्सर क्यों नकारता है?
WhatsApp नियम नहीं बताता, लेकिन जिन नंबरों को बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, उन पर अक्सर SMS बंद हो जाता है या वे ब्लॉक हो जाते हैं।
क्या WhatsApp Business फ्री नंबर से वेरिफ़ाई कर सकते हैं?
कभी-कभी तकनीकी रूप से हो जाता है, लेकिन शेयर्ड नंबर पर बिज़नेस अकाउंट वही ले लेगा जो अगला कोड पढ़ेगा, और ग्राहक उसी को मैसेज करते रहेंगे।