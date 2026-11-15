Бесплатные номера для ватсап
Бесплатные номера для ватсап ниже — общие: код WhatsApp на них придёт, но прочитать его сможет любой посетитель. Мессенджер строг к таким линиям и на заезженные номера SMS часто не шлёт. Здесь собраны только линии, где код WhatsApp был за последние сутки.
Эти номера общие. Страница открыта всем, поэтому код, который вы запросите, может прочитать посторонний, и аккаунт на таком номере никогда не будет только вашим.
WhatsApp на бесплатных номерах: наша статистика
- кодов WhatsApp на бесплатных номерах за 24 ч
- 4
- кодов WhatsApp за 7 дней
- 44
- номеров получили код WhatsApp за 24 ч
- 4
- последний код WhatsApp
- 1 час назад
- стран с кодами WhatsApp за 7 дней
- 2
Лучший номер для WhatsApp сейчас
Все номера с недавним кодом WhatsApp
Как здесь выглядит код WhatsApp
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Нужен номер для WhatsApp, который видите только вы?
Если SMS-код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения.
Как WhatsApp подтверждает бесплатный номер?
WhatsApp присылает 6-значный код по SMS. Если SMS нет, приложение предлагает «Позвонить мне», но здесь видны только сообщения. Сам код в SMS выглядит как 367-824 — вводите шесть цифр без дефиса. И главное: когда другой человек регистрирует тот же номер, аккаунт просто переезжает на его телефон, а ваш выходит из системы.
|Экран WhatsApp
|Причина
|Что делать
|Есть только «Позвонить мне»
|SMS на этот номер не отправили
|Возьмите номер со свежим кодом
|WhatsApp не может отправить SMS и просит повторить через 1 час
|WhatsApp временно не шлёт SMS на этот номер — так бывает при частых запросах кода
|Не ждите час — возьмите другой номер
|«Этот номер заблокирован в WhatsApp»
|Номер в бане
|Другая страна или личный номер
|Просит PIN двухшаговой проверки
|Прошлый владелец защитил аккаунт
|Номер занят, берите другой
В каких странах есть виртуальный номер для WhatsApp бесплатно?
Бесплатные номера для WhatsApp сейчас есть в 2 странах с активными общими номерами. Чаще всего коды WhatsApp ловят индонезийские и американские линии — начинайте с них. Своя страна мессенджеру не важна: подойдёт номер хоть Филиппин.
|Страна
|Номеров с кодом WhatsApp, 7 дн
|Кодов WhatsApp, 7 дн
|Последний код
|Индонезия
|6
|9
|1 час назад
|Соединенные Штаты
|7
|35
|1 день назад
Подойдёт ли бесплатный номер для второго аккаунта WhatsApp?
Бесплатный номер подойдёт для второго аккаунта WhatsApp только на 1 проверку: перерегистрировать его может любой. Перед вводом номера проверьте 4 вещи, а для постоянного аккаунта выберите вариант надёжнее:
- Проверка номера: последний код WhatsApp пришёл меньше часа назад, номер вводится с префиксом страны (+62, +1), в WhatsApp выбрано получение по SMS, а не звонок.
- Два аккаунта в одном приложении на Android — но второму всё равно нужен номер, который контролируете вы.
- WhatsApp Business — отдельное приложение для рабочего номера. Клиенты будут писать на него годами, поэтому не на общий номер.
- Личный номер — его никто не перерегистрирует.
Что будет с перепиской WhatsApp, если номер перерегистрируют?
При перерегистрации номера WhatsApp отключает все связанные устройства — до 4, включая WhatsApp Web, — а переписка остаётся только в вашей резервной копии Google Диска или iCloud. На номере она не хранится, поэтому новый владелец получит пустой WhatsApp. Если оставляете аккаунт, включите Настройки → Аккаунт → Двухшаговая проверка и укажите почту.
Больше всего номеров для WhatsApp на Tiger SMS сейчас в 10 странах: Индонезия, Польша, Соединенное Королевство, Аргентина, Мьянма, Филиппины, Малайзия, Италия, Соединенные Штаты, Нидерланды. Выберите страну на странице номера для WhatsApp. Платите только за код, который пришёл: если SMS нет 20 минут, деньги вернутся на баланс.
Вопросы о бесплатных номерах для ватсап
Сколько проживёт аккаунт WhatsApp на бесплатном номере?
Пока кто-то другой не зарегистрирует тот же номер. Без PIN для этого хватит одного SMS.
Почему ватсап не присылает код на бесплатный номер?
WhatsApp не раскрывает правила, но номера, которыми пользовались многие, обычно перестают получать SMS или блокируются.
Можно ли подтвердить WhatsApp Business бесплатным номером?
Технически иногда да, но бизнес-аккаунт на общем номере заберёт любой, кто прочитает следующий код. Клиенты при этом продолжат писать уже не вам.