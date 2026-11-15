WhatsApp присылает 6-значный код по SMS. Если SMS нет, приложение предлагает «Позвонить мне», но здесь видны только сообщения. Сам код в SMS выглядит как 367-824 — вводите шесть цифр без дефиса. И главное: когда другой человек регистрирует тот же номер, аккаунт просто переезжает на его телефон, а ваш выходит из системы.