Número virtual grátis para WhatsApp
O WhatsApp é dos apps mais difíceis de verificar com número compartilhado: números muito usados muitas vezes não recebem SMS, e cada número segura só uma conta por vez. A lista mostra números públicos com código do WhatsApp nas últimas 24 horas.
Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.
WhatsApp em números grátis: nossas estatísticas
- códigos do WhatsApp em números grátis em 24 h
- 4
- códigos do WhatsApp em 7 dias
- 44
- números receberam código do WhatsApp em 24 h
- 4
- último código do WhatsApp
- há 1 hora
- países com códigos do WhatsApp em 7 dias
- 2
Melhor número para WhatsApp agora
Todos os números com código recente do WhatsApp
Como aparece aqui um código do WhatsApp
<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6
Precisa de um número que só você vê?
Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.
Como o WhatsApp verifica um número compartilhado?
O WhatsApp manda um código de 6 dígitos por SMS. Se não chegar, aparece «Me ligue», mas aqui só aparecem SMS. No SMS o código aparece como 367-824: digite os seis números sem o hífen. O ponto principal: quando outra pessoa registra o mesmo número, a conta vai para o celular dela e o seu é desconectado.
|Tela do WhatsApp
|Motivo
|Próximo passo
|Só aparece «Me ligue»
|Não enviaram SMS para esse número
|Tente um número com código recente
|O WhatsApp não consegue enviar o SMS e pede para tentar em 1 hora
|O WhatsApp pausou os SMS para esse número: acontece com muitos pedidos de código
|Não espere a hora: escolha outro número
|«Este número está banido do WhatsApp»
|Número bloqueado
|Outro país ou número privado
|Pede PIN da confirmação em duas etapas
|O dono anterior protegeu a conta
|Número ocupado, escolha outro
Número brasileiro grátis para WhatsApp?
A página de números grátis do Brasil costuma ter poucas linhas ativas. O WhatsApp aceita qualquer país: Indonésia e EUA têm mais números ativos agora.
|País
|Números com código do WhatsApp, 7 d
|Códigos do WhatsApp, 7 d
|Último código
|Indonésia
|6
|9
|há 1 hora
|Estados Unidos
|7
|35
|há 1 dia
Número grátis serve para uma segunda conta de WhatsApp?
- Duas contas no mesmo app no Android — mas a segunda também precisa de um número que você controla.
- WhatsApp Business — app separado para número de trabalho; clientes vão escrever nele por anos.
- Número privado — ninguém consegue registrá-lo de novo.
O que acontece com as conversas do WhatsApp quando o número muda de dono?
As conversas não ficam no número, e sim no seu backup do Google Drive ou iCloud. Quem registrar o número depois recebe um WhatsApp vazio, e o WhatsApp Web nos seus aparelhos é desconectado. Se for manter a conta, ative Configurações → Conta → Confirmação em duas etapas e adicione um e-mail.
Mais estoque para WhatsApp agora: Indonésia, Polônia, Reino Unido, Argentina, Mianmar, Filipinas, Malásia, Itália, Estados Unidos, Países Baixos. Escolha na página do número para WhatsApp. Você paga só pelo código que chega: se o SMS não chegar em 20 minutos, o dinheiro volta para o saldo.
Perguntas sobre número grátis para WhatsApp
Quanto tempo dura uma conta de WhatsApp em número grátis?
Até alguém registrar o mesmo número. Sem PIN, basta um SMS.
Por que o WhatsApp recusa tanto número grátis?
O WhatsApp não divulga as regras, mas números usados por muita gente costumam parar de receber SMS ou ser bloqueados.
Preciso me cadastrar na Tiger SMS?
Não. Abra o número da lista e toque em «Ver SMS».