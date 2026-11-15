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Números gratuitos · WhatsApp

Número virtual grátis para WhatsApp

O WhatsApp é dos apps mais difíceis de verificar com número compartilhado: números muito usados muitas vezes não recebem SMS, e cada número segura só uma conta por vez. A lista mostra números públicos com código do WhatsApp nas últimas 24 horas.

Estes números são compartilhados. A página é aberta para todos, então um código pedido aqui pode ser lido por um desconhecido, e a conta nunca será só sua.

WhatsApp em números grátis: nossas estatísticas

códigos do WhatsApp em números grátis em 24 h
4
códigos do WhatsApp em 7 dias
44
números receberam código do WhatsApp em 24 h
4
último código do WhatsApp
há 1 hora
países com códigos do WhatsApp em 7 dias
2

Melhor número para WhatsApp agora

por códigos do WhatsApp em 24 h; no empate, o mais recente

1 +6285126900902 1 SMS do WhatsApp · 24 h há 1 hora Abrir 2 +6285169790371 1 SMS do WhatsApp · 24 h há 17 horas Abrir 3 +6282184273606 1 SMS do WhatsApp · 24 h há 18 horas Abrir

Como aparece aqui um código do WhatsApp

<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6

Precisa de um número que só você vê?

Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.

Número para WhatsApp

Como o WhatsApp verifica um número compartilhado?

O WhatsApp manda um código de 6 dígitos por SMS. Se não chegar, aparece «Me ligue», mas aqui só aparecem SMS. No SMS o código aparece como 367-824: digite os seis números sem o hífen. O ponto principal: quando outra pessoa registra o mesmo número, a conta vai para o celular dela e o seu é desconectado.

Tela do WhatsAppMotivoPróximo passo
Só aparece «Me ligue»Não enviaram SMS para esse númeroTente um número com código recente
O WhatsApp não consegue enviar o SMS e pede para tentar em 1 horaO WhatsApp pausou os SMS para esse número: acontece com muitos pedidos de códigoNão espere a hora: escolha outro número
«Este número está banido do WhatsApp»Número bloqueadoOutro país ou número privado
Pede PIN da confirmação em duas etapasO dono anterior protegeu a contaNúmero ocupado, escolha outro

Número brasileiro grátis para WhatsApp?

A página de números grátis do Brasil costuma ter poucas linhas ativas. O WhatsApp aceita qualquer país: Indonésia e EUA têm mais números ativos agora.

País Números com código do WhatsApp, 7 d Códigos do WhatsApp, 7 d Último código
Indonésia 6 9 há 1 hora
Estados Unidos 7 35 há 1 dia

Número grátis serve para uma segunda conta de WhatsApp?

  • Duas contas no mesmo app no Android — mas a segunda também precisa de um número que você controla.
  • WhatsApp Business — app separado para número de trabalho; clientes vão escrever nele por anos.
  • Número privado — ninguém consegue registrá-lo de novo.

O que acontece com as conversas do WhatsApp quando o número muda de dono?

As conversas não ficam no número, e sim no seu backup do Google Drive ou iCloud. Quem registrar o número depois recebe um WhatsApp vazio, e o WhatsApp Web nos seus aparelhos é desconectado. Se for manter a conta, ative Configurações → Conta → Confirmação em duas etapas e adicione um e-mail.

Mais estoque para WhatsApp agora: Indonésia, Polônia, Reino Unido, Argentina, Mianmar, Filipinas, Malásia, Itália, Estados Unidos, Países Baixos. Escolha na página do número para WhatsApp. Você paga só pelo código que chega: se o SMS não chegar em 20 minutos, o dinheiro volta para o saldo.

Perguntas sobre número grátis para WhatsApp

Quanto tempo dura uma conta de WhatsApp em número grátis?

Até alguém registrar o mesmo número. Sem PIN, basta um SMS.

Por que o WhatsApp recusa tanto número grátis?

O WhatsApp não divulga as regras, mas números usados por muita gente costumam parar de receber SMS ou ser bloqueados.

Preciso me cadastrar na Tiger SMS?

Não. Abra o número da lista e toque em «Ver SMS».