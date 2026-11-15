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무료 번호 · WhatsApp

왓츠앱 무료 가상번호

왓츠앱은 공유 번호에 특히 엄격합니다. 많이 쓰인 번호에는 SMS가 자주 오지 않고, 한 번호에는 한 번에 계정 하나만 있을 수 있습니다. 아래는 최근 24시간 안에 왓츠앱 코드가 온 공개 번호입니다.

이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.

무료 번호의 WhatsApp: 우리 통계

24시간 동안 무료 번호에 온 WhatsApp 코드
4
7일간 WhatsApp 코드
44
개 번호가 24시간 안에 WhatsApp 코드 수신
4
최근 WhatsApp 코드
1시간 전
개국에서 7일간 WhatsApp 코드
2

지금 WhatsApp에 가장 좋은 번호

24시간 WhatsApp 코드 수 순, 같으면 최신 순

1 +6285126900902 1 WhatsApp SMS · 24시간 1시간 전 열기 2 +6285169790371 1 WhatsApp SMS · 24시간 17시간 전 열기 3 +6282184273606 1 WhatsApp SMS · 24시간 18시간 전 열기

여기서 보이는 WhatsApp 코드

<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6

나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

WhatsApp 번호 받기

왓츠앱은 무료 번호를 어떻게 인증하나요?

왓츠앱은 6자리 코드를 SMS로 보냅니다. 오지 않으면 「전화 받기」가 나오지만 여기서는 SMS만 보입니다. 가장 중요한 점: 다른 사람이 같은 번호로 등록하면 계정이 그 사람 휴대폰으로 넘어가고, 내 기기는 로그아웃됩니다.

왓츠앱 화면이유다음 단계
「전화 받기」만 보임이 번호로 SMS를 보내지 않음최근 코드가 온 번호로
WhatsApp가 SMS를 보낼 수 없다며 1시간 후 다시 시도하라고 표시이 번호로의 SMS가 일시 중지됨. 코드 요청이 많을 때 발생1시간 기다리지 말고 다른 번호 선택
「이 전화번호는 왓츠앱 사용이 금지되었습니다」번호 차단다른 국가개인 번호
2단계 인증 PIN을 요구함이전 사용자가 잠금사용 중인 번호이니 다른 번호로

어느 나라의 왓츠앱 무료 번호가 있나요?

왓츠앱은 어느 나라 번호든 받습니다. 지금은 인도네시아와 미국에 활성 번호가 가장 많습니다.

국가 WhatsApp 코드 받은 번호, 7일 WhatsApp 코드, 7일 최근 코드
인도네시아 6 9 1시간 전
미국 7 35 1일 전

무료 번호로 두 번째 왓츠앱을 만들어도 되나요?

  • 안드로이드에서는 앱 하나로 계정 두 개를 쓸 수 있지만, 두 번째 계정에도 내가 관리하는 번호가 필요합니다.
  • 왓츠앱 비즈니스: 업무용 번호 전용 앱. 고객이 몇 년씩 연락합니다.
  • 개인 번호: 아무도 다시 등록할 수 없습니다.

번호가 재등록되면 왓츠앱 대화 기록은 어떻게 되나요?

대화 기록은 번호가 아니라 Google 드라이브나 iCloud 백업에 저장됩니다. 다음에 번호를 등록한 사람은 빈 왓츠앱을 받고, 내 기기의 왓츠앱 웹도 끊깁니다. 계속 쓸 거라면 설정 → 계정 → 2단계 인증을 켜고 이메일을 등록하세요.

왓츠앱용 재고가 많은 국가: 인도네시아, 폴란드, 영국, 아르헨티나, 미얀마, 필리핀, 말레이시아, 이탈리아, 미국, 네덜란드. 왓츠앱 번호 페이지에서 고르세요. 실제로 받은 코드만 결제합니다. 20분 안에 SMS가 오지 않으면 잔액으로 환불됩니다.

왓츠앱 무료 번호 질문

무료 번호의 왓츠앱 계정은 얼마나 가나요?

누군가 같은 번호로 등록할 때까지입니다. PIN이 없으면 SMS 한 통이면 됩니다.

왜 왓츠앱은 무료 번호를 자주 거부하나요?

규칙은 공개되지 않지만, 많은 사람이 쓴 번호는 SMS가 끊기거나 차단되는 경우가 많습니다.

Tiger SMS 가입이 필요한가요?

아니요. 번호를 열고 「SMS 보기」를 누르세요.