무료 번호 · WhatsApp
왓츠앱 무료 가상번호
왓츠앱은 공유 번호에 특히 엄격합니다. 많이 쓰인 번호에는 SMS가 자주 오지 않고, 한 번호에는 한 번에 계정 하나만 있을 수 있습니다. 아래는 최근 24시간 안에 왓츠앱 코드가 온 공개 번호입니다.
이 번호들은 공유 번호입니다. 페이지는 누구나 열 수 있으므로 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 볼 수 있고, 이 계정은 결코 나만의 것이 되지 않습니다.
무료 번호의 WhatsApp: 우리 통계
- 24시간 동안 무료 번호에 온 WhatsApp 코드
- 4
- 7일간 WhatsApp 코드
- 44
- 개 번호가 24시간 안에 WhatsApp 코드 수신
- 4
- 최근 WhatsApp 코드
- 1시간 전
- 개국에서 7일간 WhatsApp 코드
- 2
지금 WhatsApp에 가장 좋은 번호
최근 WhatsApp 코드가 온 모든 번호
여기서 보이는 WhatsApp 코드
<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6
나만 볼 수 있는 번호가 필요하세요?
20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.
왓츠앱은 무료 번호를 어떻게 인증하나요?
왓츠앱은 6자리 코드를 SMS로 보냅니다. 오지 않으면 「전화 받기」가 나오지만 여기서는 SMS만 보입니다. 가장 중요한 점: 다른 사람이 같은 번호로 등록하면 계정이 그 사람 휴대폰으로 넘어가고, 내 기기는 로그아웃됩니다.
무료 번호로 두 번째 왓츠앱을 만들어도 되나요?
- 안드로이드에서는 앱 하나로 계정 두 개를 쓸 수 있지만, 두 번째 계정에도 내가 관리하는 번호가 필요합니다.
- 왓츠앱 비즈니스: 업무용 번호 전용 앱. 고객이 몇 년씩 연락합니다.
- 개인 번호: 아무도 다시 등록할 수 없습니다.
번호가 재등록되면 왓츠앱 대화 기록은 어떻게 되나요?
왓츠앱 무료 번호 질문
무료 번호의 왓츠앱 계정은 얼마나 가나요?
누군가 같은 번호로 등록할 때까지입니다. PIN이 없으면 SMS 한 통이면 됩니다.
왜 왓츠앱은 무료 번호를 자주 거부하나요?
규칙은 공개되지 않지만, 많은 사람이 쓴 번호는 SMS가 끊기거나 차단되는 경우가 많습니다.
Tiger SMS 가입이 필요한가요?
아니요. 번호를 열고 「SMS 보기」를 누르세요.