免费号码 · WhatsApp
WhatsApp 免费虚拟号码
WhatsApp 对共享号码要求很严：被频繁使用的号码经常收不到短信，而且一个号码同一时间只能有一个账号。下面是过去 24 小时收到过 WhatsApp 验证码的公共号码。
这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。
免费号码上的 WhatsApp：我们的统计
- 24 小时内免费号码收到的 WhatsApp 验证码
- 4
- 7 天内 WhatsApp 验证码
- 44
- 个号码 24 小时内收到 WhatsApp 验证码
- 4
- 最近一条 WhatsApp 验证码
- 1小时前
- 个国家 7 天内有 WhatsApp 验证码
- 2
当前最适合 WhatsApp 的号码
近期收到 WhatsApp 验证码的全部号码
WhatsApp 验证码在这里的样子
<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6
需要只有你能看到的号码？
如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。
免费号码适合做第二个 WhatsApp 吗？
- 安卓上一个 App 可登录两个账号，但第二个账号也需要你自己掌控的号码。
- WhatsApp Business：工作号码专用 App，客户会联系它好几年。
- 私人号码：别人无法重新注册。
关于 WhatsApp 免费号码的问题
免费号码上的 WhatsApp 账号能用多久？
直到别人注册同一个号码。没有 PIN 的话，一条短信就够了。
为什么 WhatsApp 经常拒绝免费号码？
WhatsApp 不公开规则，但很多人用过的号码通常会收不到短信或被封。
需要注册 老虎接码平台 吗？
不需要，打开号码点「查看短信」即可。