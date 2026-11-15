聊天记录不保存在号码上，而是在你的 Google Drive 或 iCloud 备份里。之后注册这个号码的人会得到一个空的 WhatsApp，你设备上的 WhatsApp Web 也会断开。若要保留账号，请开启 设置 → 账号 → 两步验证 并绑定邮箱。