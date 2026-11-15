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免费号码 · WhatsApp

WhatsApp 免费虚拟号码

WhatsApp 对共享号码要求很严：被频繁使用的号码经常收不到短信，而且一个号码同一时间只能有一个账号。下面是过去 24 小时收到过 WhatsApp 验证码的公共号码。

这些号码是公共的。页面对所有人开放，你在这里请求的验证码可能被陌生人看到，这个账号永远不会只属于你。

免费号码上的 WhatsApp：我们的统计

24 小时内免费号码收到的 WhatsApp 验证码
4
7 天内 WhatsApp 验证码
44
个号码 24 小时内收到 WhatsApp 验证码
4
最近一条 WhatsApp 验证码
1小时前
个国家 7 天内有 WhatsApp 验证码
2

当前最适合 WhatsApp 的号码

按 24 小时内 WhatsApp 验证码数量排序，相同则看最新

1 +6285126900902 1 WhatsApp 短信 · 24 小时 1小时前 打开 2 +6285169790371 1 WhatsApp 短信 · 24 小时 17小时前 打开 3 +6282184273606 1 WhatsApp 短信 · 24 小时 18小时前 打开

WhatsApp 验证码在这里的样子

<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6

需要只有你能看到的号码？

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

获取 WhatsApp 号码

WhatsApp 如何验证免费号码？

WhatsApp 通过短信发送 6 位验证码。短信没到时会出现「给我打电话」，但这里只能看到短信。最关键的一点：别人用同一个号码注册时，账号会直接转到他的手机上，你的设备会被登出。

WhatsApp 界面原因下一步
只出现「给我打电话」没有向这个号码发短信换一个刚收到验证码的号码
WhatsApp 提示无法发送短信，请 1 小时后重试WhatsApp 暂停向该号码发送短信，验证码请求过多时会出现不必等 1 小时，换一个号码
「此号码已被禁止使用 WhatsApp」号码被封换国家或使用私人号码
要求输入两步验证 PIN前一位用户锁定了账号号码已被占用，换一个

哪些国家有 WhatsApp 免费号码？

WhatsApp 接受任何国家的号码。目前印度尼西亚和美国的活跃号码最多。

国家 收到 WhatsApp 验证码的号码，7 天 WhatsApp 验证码，7 天 最近验证码
印度尼西亚 6 9 1小时前
美国 7 35 1天前

免费号码适合做第二个 WhatsApp 吗？

  • 安卓上一个 App 可登录两个账号，但第二个账号也需要你自己掌控的号码。
  • WhatsApp Business：工作号码专用 App，客户会联系它好几年。
  • 私人号码：别人无法重新注册。

号码被别人重新注册后，WhatsApp 聊天记录会怎样？

聊天记录不保存在号码上，而是在你的 Google Drive 或 iCloud 备份里。之后注册这个号码的人会得到一个空的 WhatsApp，你设备上的 WhatsApp Web 也会断开。若要保留账号，请开启 设置 → 账号 → 两步验证 并绑定邮箱。

目前 WhatsApp 号码库存最多：印度尼西亚, 波兰, 英国, 阿根廷, 缅甸, 菲律宾, 马来西亚, 意大利, 美国, 荷兰。在 WhatsApp 号码页面选择。 只为实际收到的验证码付费：20 分钟内没收到短信，费用会退回余额。

关于 WhatsApp 免费号码的问题

免费号码上的 WhatsApp 账号能用多久？

直到别人注册同一个号码。没有 PIN 的话，一条短信就够了。

为什么 WhatsApp 经常拒绝免费号码？

WhatsApp 不公开规则，但很多人用过的号码通常会收不到短信或被封。

需要注册 老虎接码平台 吗？

不需要，打开号码点「查看短信」即可。