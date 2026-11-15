Número virtual gratis para WhatsApp
WhatsApp es de las apps más difíciles de verificar con un número compartido: a los números muy usados muchas veces no les llega el SMS, y un número solo sostiene una cuenta a la vez. Aquí tienes números públicos donde llegó un código de WhatsApp en las últimas 24 horas. Cuenta con probar más de uno.
Estos números son compartidos. La página está abierta a todos, así que un código que pidas aquí puede leerlo un desconocido, y la cuenta nunca será solo tuya.
WhatsApp en números gratis: nuestras estadísticas
- códigos de WhatsApp en números gratis en 24 h
- 4
- códigos de WhatsApp en 7 días
- 44
- números recibieron un código de WhatsApp en 24 h
- 4
- último código de WhatsApp
- hace 1 hora
- países con códigos de WhatsApp en 7 días
- 2
Mejor número para WhatsApp ahora
Todos los números con código reciente de WhatsApp
Así se ve aquí un código de WhatsApp
<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6
¿Necesitas un número que solo veas tú?
Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.
¿Cómo conseguir un número virtual gratis para WhatsApp?
- Elige en la lista un número con un código de WhatsApp reciente y cópialo.
- En WhatsApp, introduce el número con su prefijo de país y pide el código por SMS, no por llamada.
- Abre «Ver SMS» en la página del número: el código de 6 dígitos aparece en uno o dos minutos.
- Si no llega, no esperes al temporizador: cambia de número.
No hace falta «crear» ni «obtener» nada más: el número ya existe y es público. Precisamente por eso no es tuyo.
¿Por qué WhatsApp falla en un número compartido?
Si el SMS no llega, WhatsApp ofrece Llamarme, pero aquí solo se ven SMS, así que la llamada no sirve. Y lo más importante: cuando otra persona registra el mismo número, la cuenta pasa a su teléfono y el tuyo se desconecta.
|Pantalla de WhatsApp
|Motivo
|Siguiente paso
|Solo aparece «Llamarme»
|WhatsApp no envió SMS a este número
|Prueba un número con código reciente
|WhatsApp no puede enviar el SMS y pide intentarlo en 1 hora
|WhatsApp pausó los SMS a este número: pasa cuando se piden muchos códigos
|No esperes la hora: elige otro número
|«Este número está bloqueado para usar WhatsApp»
|Número bloqueado
|Otro país o un número privado
|Pide un PIN de verificación en dos pasos
|El anterior dueño protegió la cuenta
|Número ocupado, elige otro
¿Número virtual gratis de España para WhatsApp?
Los números gratis de España casi nunca están activos. WhatsApp acepta números de cualquier país, así que es más rápido usar los que tienen líneas activas ahora.
|País
|Números con código de WhatsApp, 7 d
|Códigos de WhatsApp, 7 d
|Último código
|Indonesia
|6
|9
|hace 1 hora
|Estados Unidos
|7
|35
|hace 1 día
¿Sirve un número gratis para WhatsApp Business?
Los clientes escribirán a ese número durante años. En una línea pública, cualquiera que lea el siguiente código se queda con la cuenta del negocio. Para Business, un número propio.
¿Qué pasa con tus chats cuando el número cambia de manos?
El historial no vive en el número. Quien lo registre después tendrá un WhatsApp vacío y tus mensajes quedarán solo en tu copia de seguridad de Google Drive o iCloud. WhatsApp Web y la app de escritorio se cierran a la vez.
Si te quedas con la cuenta, activa Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos y añade un correo: sin el PIN, nadie podrá registrar el número aunque lea el SMS.
Más stock para WhatsApp ahora: Indonesia, Polonia, Reino Unido, Argentina, Birmania, Filipinas, Malasia, Italia, Estados Unidos, Países Bajos. Elige en la página del número para WhatsApp. Pagas solo por el código que llega: si el SMS no llega en 20 minutos, el dinero vuelve a tu saldo.
Preguntas sobre números virtuales gratis para WhatsApp
¿Cuánto dura una cuenta de WhatsApp en un número gratis?
Hasta que otra persona registre el mismo número. Sin PIN, basta con un SMS.
¿Sirve para recibir un OTP de WhatsApp gratis una sola vez?
Sí, si solo necesitas pasar una verificación. Para una cuenta de uso diario, es un préstamo corto.
¿Por qué WhatsApp rechaza tanto los números gratis?
WhatsApp no publica sus reglas, pero en la práctica los números que mucha gente ya usó dejan de recibir SMS o se bloquean.
¿Puedo tener dos cuentas de WhatsApp?
En Android, una sola app admite dos cuentas, pero la segunda necesita un número que controles tú.