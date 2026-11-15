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Nomor gratis · WhatsApp

Nomor virtual gratis untuk WhatsApp

Nomor kosong di bawah ini publik dan gratis: bisa dipakai untuk menerima OTP WA, tetapi kodenya terlihat oleh siapa saja yang membuka halaman. Daftar hanya berisi nomor yang menerima kode WhatsApp dalam 24 jam terakhir — kebanyakan nomor Indonesia.

Nomor ini dipakai bersama. Halaman terbuka untuk semua orang, jadi kode yang Anda minta bisa dibaca orang asing, dan akun di nomor ini tidak akan pernah hanya milik Anda.

WhatsApp di nomor gratis: statistik kami

kode WhatsApp di nomor gratis dalam 24 jam
4
kode WhatsApp dalam 7 hari
44
nomor menerima kode WhatsApp dalam 24 jam
4
kode WhatsApp terakhir
1 jam yang lalu
negara dengan kode WhatsApp dalam 7 hari
2

Nomor terbaik untuk WhatsApp sekarang

berdasarkan jumlah kode WhatsApp dalam 24 jam, lalu kode terbaru

1 +6285126900902 1 SMS WhatsApp · 24 jam 1 jam yang lalu Buka 2 +6285169790371 1 SMS WhatsApp · 24 jam 17 jam yang lalu Buka 3 +6282184273606 1 SMS WhatsApp · 24 jam 18 jam yang lalu Buka

Seperti apa kode WhatsApp di sini

<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6

Butuh nomor yang hanya Anda yang lihat?

Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.

Nomor untuk WhatsApp

Apa itu nomor kosong untuk WA?

«Nomor kosong» biasanya berarti nomor yang belum terhubung ke akun WhatsApp mana pun. Di halaman publik hal itu tidak terjamin: sebelum Anda, nomor bisa saja sudah dipakai orang lain. Tanda paling jelas nomor masih kosong — kode WhatsApp baru saja masuk dan belum ada permintaan PIN.

Seperti apa kode WhatsApp di nomor Indonesia?

WhatsApp mengirim kode 6 digit. Di nomor +62 SMS-nya datang dalam bahasa Indonesia, misalnya: «Kode WhatsApp: 367-824 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain». Masukkan angkanya tanpa tanda hubung.

Kenapa OTP WA tidak masuk ke nomor kosong?

Jika SMS tidak datang, WhatsApp menawarkan Telepon saya, tetapi di sini hanya SMS yang terlihat. Yang lebih penting: begitu orang lain mendaftarkan nomor yang sama, akun pindah ke ponselnya dan ponsel Anda keluar.

Layar WhatsAppSebabnyaLangkah berikutnya
Hanya ada pilihan «Telepon saya»WhatsApp tidak mengirim SMS ke nomor iniCoba nomor dengan kode terbaru
WhatsApp gagal mengirim SMS dan meminta coba lagi dalam 1 jamWhatsApp menahan SMS ke nomor ini sementara — terjadi jika kode terlalu sering dimintaJangan menunggu sejam — ambil nomor lain
«Nomor ini diblokir dari WhatsApp»Nomor diblokirNegara lain atau nomor pribadi
Diminta PIN verifikasi dua langkahPemilik sebelumnya mengunci akunNomor sudah terpakai, pilih lain

Di mana mencari nomor Indonesia gratis untuk WhatsApp?

Nomor Indonesia saat ini punya paling banyak nomor aktif, dan di nomor itulah kode WhatsApp paling sering masuk. Karena itu juga nomor ini cepat habis dipakai — kalau gagal, coba AS atau Filipina.

Negara Nomor dengan kode WhatsApp, 7 hr Kode WhatsApp, 7 hr Kode terakhir
Indonesia 6 9 1 jam yang lalu
Amerika Serikat 7 35 1 hari yang lalu

Berapa lama akun WA di nomor publik bertahan?

Riwayat chat tidak disimpan di nomor. Orang berikutnya yang mendaftar akan mendapat WhatsApp kosong, dan pesan Anda hanya ada di cadangan Google Drive atau iCloud Anda. Jika akun mau dipakai terus, aktifkan Setelan → Akun → Verifikasi dua langkah dan tambahkan email: tanpa PIN, nomor tidak bisa didaftarkan ulang meski kode SMS terbaca.

Stok nomor WhatsApp terbanyak: Indonesia, Polandia, Inggris, Argentina, Myanmar, Filipina, Malaysia, Italia, Amerika Serikat, Belanda. Pilih di halaman nomor untuk WhatsApp. Anda hanya membayar kode yang benar-benar masuk: jika SMS tidak datang dalam 20 menit, uang kembali ke saldo.

Pertanyaan tentang nomor WA gratis

Apakah nomor WA gratis dan kode verifikasinya benar-benar gratis?

Ya, nomor publik dan kodenya gratis. Bayarannya adalah risiko: siapa pun bisa membaca kode yang sama.

Bisa untuk WhatsApp Business?

Sebaiknya tidak. Pelanggan akan menghubungi nomor itu bertahun-tahun, dan akun bisnis bisa diambil siapa saja yang membaca kode berikutnya.

Kenapa WhatsApp sering menolak nomor gratis?

WhatsApp tidak mengumumkan aturannya, tetapi nomor yang sudah dipakai banyak orang biasanya berhenti menerima SMS atau diblokir.

Perlu daftar di Tiger SMS untuk melihat OTP?

Tidak. Buka nomor dari daftar lalu tekan «Lihat SMS».