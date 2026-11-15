«Nomor kosong» biasanya berarti nomor yang belum terhubung ke akun WhatsApp mana pun. Di halaman publik hal itu tidak terjamin: sebelum Anda, nomor bisa saja sudah dipakai orang lain. Tanda paling jelas nomor masih kosong — kode WhatsApp baru saja masuk dan belum ada permintaan PIN.