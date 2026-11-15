Nomor virtual gratis untuk WhatsApp
Nomor kosong di bawah ini publik dan gratis: bisa dipakai untuk menerima OTP WA, tetapi kodenya terlihat oleh siapa saja yang membuka halaman. Daftar hanya berisi nomor yang menerima kode WhatsApp dalam 24 jam terakhir — kebanyakan nomor Indonesia.
Nomor ini dipakai bersama. Halaman terbuka untuk semua orang, jadi kode yang Anda minta bisa dibaca orang asing, dan akun di nomor ini tidak akan pernah hanya milik Anda.
WhatsApp di nomor gratis: statistik kami
- kode WhatsApp di nomor gratis dalam 24 jam
- 4
- kode WhatsApp dalam 7 hari
- 44
- nomor menerima kode WhatsApp dalam 24 jam
- 4
- kode WhatsApp terakhir
- 1 jam yang lalu
- negara dengan kode WhatsApp dalam 7 hari
- 2
Nomor terbaik untuk WhatsApp sekarang
Semua nomor dengan kode WhatsApp terbaru
Seperti apa kode WhatsApp di sini
<#> Kode WhatsApp: 127-577 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain 4sgLq1p5sV6
Butuh nomor yang hanya Anda yang lihat?
Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.
Apa itu nomor kosong untuk WA?
«Nomor kosong» biasanya berarti nomor yang belum terhubung ke akun WhatsApp mana pun. Di halaman publik hal itu tidak terjamin: sebelum Anda, nomor bisa saja sudah dipakai orang lain. Tanda paling jelas nomor masih kosong — kode WhatsApp baru saja masuk dan belum ada permintaan PIN.
Seperti apa kode WhatsApp di nomor Indonesia?
WhatsApp mengirim kode 6 digit. Di nomor +62 SMS-nya datang dalam bahasa Indonesia, misalnya: «Kode WhatsApp: 367-824 Jangan bagikan kode ini dengan orang lain». Masukkan angkanya tanpa tanda hubung.
Kenapa OTP WA tidak masuk ke nomor kosong?
Jika SMS tidak datang, WhatsApp menawarkan Telepon saya, tetapi di sini hanya SMS yang terlihat. Yang lebih penting: begitu orang lain mendaftarkan nomor yang sama, akun pindah ke ponselnya dan ponsel Anda keluar.
|Layar WhatsApp
|Sebabnya
|Langkah berikutnya
|Hanya ada pilihan «Telepon saya»
|WhatsApp tidak mengirim SMS ke nomor ini
|Coba nomor dengan kode terbaru
|WhatsApp gagal mengirim SMS dan meminta coba lagi dalam 1 jam
|WhatsApp menahan SMS ke nomor ini sementara — terjadi jika kode terlalu sering diminta
|Jangan menunggu sejam — ambil nomor lain
|«Nomor ini diblokir dari WhatsApp»
|Nomor diblokir
|Negara lain atau nomor pribadi
|Diminta PIN verifikasi dua langkah
|Pemilik sebelumnya mengunci akun
|Nomor sudah terpakai, pilih lain
Di mana mencari nomor Indonesia gratis untuk WhatsApp?
Nomor Indonesia saat ini punya paling banyak nomor aktif, dan di nomor itulah kode WhatsApp paling sering masuk. Karena itu juga nomor ini cepat habis dipakai — kalau gagal, coba AS atau Filipina.
|Negara
|Nomor dengan kode WhatsApp, 7 hr
|Kode WhatsApp, 7 hr
|Kode terakhir
|Indonesia
|6
|9
|1 jam yang lalu
|Amerika Serikat
|7
|35
|1 hari yang lalu
Berapa lama akun WA di nomor publik bertahan?
Riwayat chat tidak disimpan di nomor. Orang berikutnya yang mendaftar akan mendapat WhatsApp kosong, dan pesan Anda hanya ada di cadangan Google Drive atau iCloud Anda. Jika akun mau dipakai terus, aktifkan Setelan → Akun → Verifikasi dua langkah dan tambahkan email: tanpa PIN, nomor tidak bisa didaftarkan ulang meski kode SMS terbaca.
Pertanyaan tentang nomor WA gratis
Apakah nomor WA gratis dan kode verifikasinya benar-benar gratis?
Ya, nomor publik dan kodenya gratis. Bayarannya adalah risiko: siapa pun bisa membaca kode yang sama.
Bisa untuk WhatsApp Business?
Sebaiknya tidak. Pelanggan akan menghubungi nomor itu bertahun-tahun, dan akun bisnis bisa diambil siapa saja yang membaca kode berikutnya.
Kenapa WhatsApp sering menolak nomor gratis?
WhatsApp tidak mengumumkan aturannya, tetapi nomor yang sudah dipakai banyak orang biasanya berhenti menerima SMS atau diblokir.
Perlu daftar di Tiger SMS untuk melihat OTP?
Tidak. Buka nomor dari daftar lalu tekan «Lihat SMS».