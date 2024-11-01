Купить временный номер для смс

Главное преимущество нашего сервиса – соотношение качество/цена предлагаемых услуг самое высокое на рынке. Вы можете купить виртуальный номер телефона по цене от нескольких центов и гарантированно получаете входящее сообщение с кодом верификации от выбранной площадки.

А самое главное, что получить смс на виртуальный номер у нас можно в течение 1-2 минут. Как если бы использовали реальный номер телефона для регистрации. Это возможно благодаря использованию современных информационных технологий, на базе которых построен удобный и интуитивно-понятный интерфейс «Tiger SMS».

Ну а если возникнут какие-либо сложности с работой нашего сервиса смс-активаций, к вам на помощь всегда придет профессиональная служба поддержки, которая у нас работой в режиме 24/7.

Онлайн номера для приема смс от «Tiger SMS»

Сегодня большинство интернет-площадок (от социальных сетей и мессенджеров до маркетплейсов и онлайн-кинотеатров) открывают свой функционал лишь зарегистрированным пользователям. И в таком случае часто нельзя обойтись без фейкового номера для регистрации. Нерационально каждый раз покупать новый стартовый пакет для создания очередного аккаунта в Threads/Instagram для продвижения бизнеса.

Кроме того, что реальная сим-карта дороже, чем разовый виртуальный номер телефона для смс, а ее покупка часто сопряжена с предоставлением личной информации. А далеко не каждый считает это разумным шагом.

Для ситуаций, когда необходимо быстро, недорого и анонимно выполнить регистрацию в Интернете и создан сервис «Tiger SMS». Потратив несколько мгновений и пару центов, вы легко создадите аккаунт где угодно. Купив временный номер у нас, вы получаете возможность регистрации на следующих площадках:

Telegram

YouTube

Gmail

FB

Threads/Instagram

TikTok

Discord

Line

KakaoTalk

Tinder

Nike

Naver

А также на еще 200+ популярных сервисах со всей планеты. Причем регистрации возможна на номера практически всех стран мира. Да, номера для приема смс – просто панацея, если надо создать профиль на забаненной в вашей стране площадке. Согласитесь, пара центов – небольшая цена за беспрепятственную регистрацию.

Купить виртуальный номер для регистрации на любой площадке

Описанные возможности «Tiger SMS» и те преимущества, которые наш сервис предлагает своим клиентам, возможны благодаря тому, что у нас вы всегда найдете требуемый вам разовый номер телефона для смс. Наши специалисты пристально следят за тем, чтобы в наличии всегда были номера для всех актуальных площадок. Причем в достаточном для любого пользователя количестве. Если у нас вы не нашли нужный номер от какого-либо Интернет-сервиса, значит его просто не существует в природе.

А если существует – смело ищете его в нашем перечне. К какой стране вам бы ни понадобилась привязка аккаунта – с нашей помощью вы пройдете смс-активацию где угодно. Даже с другого континента.

Постоянное наличие виртуальных номеров для получения смс по низким ценам – отличительная черта «Tiger SMS», которая позволила нашему сервиса быстро завоевать доверие клиентов по всему миру!

Получить смс на виртуальный номер от пары центов

Если в какой-то момент вам понадобится неотлагательная регистрация, где бы то ни было, купите виртуальный номер для приема смс у нас и получите обязательный набор преимуществ для наших клиентов, а именно:

Низкие цены на любую смс-активацию;

Гарантию качества (если вы не получите код, вам предложат другой номер). Мы не продаем наши номера дважды. Кроме того, наши номера не находятся в списках на автоматический бан, которые существуют на многих площадках;

Высокую скорость работы сервиса. Пара кликов мышью – и номера для приема смс ваш;

Всегда в наличии номера операторов 260+ стран для регистрации в 200+ интренет-сервисах;

Разнообразные способы оплаты. Для вашего удобства мы принимаем банковские карты, электронные деньги популярных платежных систем и даже криптовалюту;

Все возникающие проблемы решаются очень быстро профессиональной техподдержкой. Но подобные ситуации возникают редко, поскольку весь процесс работы генератора номеров для смс отлажен до совершенства;

Полную анонимность процесса покупки номера и, как следствие анонимность процесса регистрации в Интернете. Чтобы получить доступ к нашим услугам от вас понадобится лишь адрес электронной почты, который не будет слит спамерам.

А еще мы постоянно совершенствуем наш сервис смс-активаций, ориентируясь на отзывы клиентов. Обратная связь позволяет Tiger SMS успешно поддерживать работу лучшего на рынке генератора номеров для смс.

Получение смс через API

Важная информация для бизнеса: деловым людям не всегда удобно покупать разовый виртуальный номер для получения смс вручную. Именно поэтому Tiger SMS предлагает своим клиентам технологии получение смс через API.

Для максимально эффективного продвижения вашего бизнеса наши специалисты помогут вам настроить массовую смс-активацию в автоматическом режиме и вести ваши дела с максимальной отдачей.

Бизнесмен вы или рядовой пользователь Интернета в ситуациях, когда необходима запланированная или срочная регистрация в Сети, смело обращайтесь за виртуальными номерами телефона для смс к Tiger SMS. Берегите ваши деньги, время и анонимность!